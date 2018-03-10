Những dấu hiệu của người đàn ông không đích thực, chẳng đáng để phụ nữ nương tựa cả đời

Phụ nữ yêu 10/03/2018 07:31

Nếu người đàn ông bạn chọn có những dấu hiệu dưới đây, chắc chắn anh ấy không phải là đấng nam nhi đích thực, chia tay là cách làm khôn ngoan nhất.

Là phụ nữ, ai cũng mong tìm được người đàn ông có chí tiến thủ, hành động và suy nghĩ dứt khoát. Dù không kiếm được nhiều tiền nhưng chí ít cũng là người có nhân cách tốt, cư xử đáng mặt đàn ông. Vì thế, nếu người đàn ông bên cạnh bạn có những dấu hiệu sau, nên tìm cách từ chối ngay lập tức, bởi anh ấy không phải người bạn có thể trao trọn cả cuộc đời.

Luôn tìm cách đổ lỗi cho người khác

Khi mắc sai lầm, anh ấy luôn tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc đổ lỗi cho người khác. Đây là kiểu đàn ông không có can đảm và bản lĩnh để đối mặt với khó khăn. Nếu qua lại với người này, bạn sẽ sống cả đời trong tủi nhục. Họ không thể lo cho bạn cuộc sống đủ đầy khi cứ mãi như đứa con nít, thích đổ lỗi cho người khác.

Thích ngồi lê đôi mách

Người đàn bà có tính đàn ông được gọi là mạnh mẽ. Còn người đàn ông có tính đàn bà, đó gọi là sai trái. Bạn thử nghĩ một người đàn ông cứ suốt ngày ngồi buôn chuyện, hết nói xấu người này, đến phỉ báng người khác, liệu bạn có chấp nhận? Rồi cũng sẽ đến một ngày, chính bạn là nạn nhân.

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Phụ nữ tuyệt đối tránh xa người đàn ông có tính đàn bà - Ảnh minh họa: Internet

Để bạn gái là người thanh toán tiền khi ăn uống

Một người đàn ông không thể trả nổi bữa cơm cho người yêu thì không đáng mặt nam nhi. Người đàn ông luôn để người yêu trả tiền, quả thật không thể “sử dụng” được. Tốt nhất, bạn nên nói lời vĩnh biệt với kiểu đàn ông này, chạy càng xa càng tốt. Người đàn ông đích thực sẽ cố gắng kiếm tiền để lo cho người mình yêu, ít nhất cũng không để bạn gái phải rút ví.

Điên loạn khi gặp khó khăn

Người đàn ông biết cách giữ bình tĩnh đối mặt với khó khăn mới là người bản lĩnh. Còn kiểu người khi gặp thử thách đã trở nên hoảng loạn, cầu cứu hết người này đến người khác thì không đáng mặt nam nhi. Một người đàn ông trưởng thành trong sóng gió sẽ có đủ năng lực để bảo vệ, che chở, không để bạn phải chịu thiệt thòi.

Thích bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình

Nếu anh ấy có tính cách này, tốt nhất bạn nên chia tay. Kiểu đàn ông luôn dùng sức mạnh và quyền lực của mình bắt nạt người khác không đáng để bạn dựa dẫm cả đời. Bạn nên chọn người đàn ông luôn biết cách khiêm tốn trước thành công, giúp đỡ người khi hoạn nạn, không ỷ mạnh hiếp yếu.

Thích nịnh nọt, o bế cấp trên

Đây là cách làm của những người không có thực lực. Nếu thật sự có bản lĩnh và tài năng, anh ấy sẽ không phải xu nịnh hay o bế bất cứ ai. Người đàn ông tự đi lên bằng khả năng của mình sẽ là người đáng tin cậy. Vì vậy, bạn nên lựa chọn người đàn ông bản lĩnh, đừng chọn người hèn nhát.

Không bao giờ xin lỗi khi mắc sai lầm

Nếu là người đàn ông đích thực, anh ấy sẽ không ngại nhận lỗi sai về mình. Trên cuộc đời này không ai hoàn hảo, cũng chẳng ai dám tự khẳng định rằng mình không sai lầm. Điều quan trọng sau những lần vấp ngã đó, anh ấy khắc phục được những khuyết điểm của bản thân.

Miệng nhanh hơn não

Kiểu đàn ông miệng nhanh hơn não thường hành động khá lỗ mãng, hành động đi trước suy nghĩ vì vậy thường gây ra nhiều hiểu lầm và rắc rối. Đây là người đàn ông không đáng để bạn nương tựa cả đời, vì cả thanh xuân của anh ấy dùng để sửa sai lầm chứ không phải để yêu bạn.

Đàn ông ngoại tình có thể tha thứ nhưng khi phạm phải những điều này phụ nữ tuyệt đối đừng bỏ qua

Đàn ông ngoại tình có thể tha thứ nhưng khi phạm phải những điều này phụ nữ tuyệt đối đừng bỏ qua

Đàn ông ngoại tình chưa phải là điều tệ hại nhất. Bởi vì, dù say mê của lạ, họ vẫn sẽ biết đường quay về bên vợ con. Chỉ khi phạm phải những điều này, đàn ông mới thật sự là đồ bỏ đi, chị em phụ nữ tuyệt đối đừng tha thứ.

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