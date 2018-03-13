Những điều phụ nữ tuổi 40 nên làm để lòng thôi dậy sóng

Ở độ tuổi 40, trong lòng bạn bắt đầu xuất hiện những cơn sóng ngầm, cảm thấy bất an về những thay đổi trong cơ thể lẫn mối quan hệ trong cuộc sống. Bạn cảm thấy cô đơn khi không còn nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thương của gia đình. Bạn lo lắng vì những nếp nhăn xuất hiện ngày càng nhiều. Thậm chí có hàng vạn lý do khiến tâm bạn cảm thấy bất an. Nếu bạn đang trong tình trạng này, hãy bình tĩnh làm những điều sau đây để cuộc sống thoải mái hơn.

Bỏ ngoài tai những lời nói mang tính công kích, khích bác, đừng quan tâm đến thái độ người khác nói về bạn như thế nào. Đó là điều bạn nên làm để cuộc sống thoải mái và an yên hơn. Bạn nên nhớ, ở độ tuổi này, bạn không còn nhỏ để cứ sống vì người khác. Ở độ tuổi 40, bạn nên biết học cách không quan tâm đến vạn vật xung quanh, khi đó lòng mới thật sự thanh thản. Không quan tâm không có nghĩa là sống ích kỷ mà là để bớt sân si, bớt buồn phiền.

Việc giận dữ sẽ khiến cuộc sống của bạn trở nên mệt mỏi và các mối quan hệ càng căng thẳng. Bên cạnh đó, phụ nữ giận dữ trên mặt sẽ xuất hiện nhiều nếp nhăn. Nhiều người quan niệm, 1 phút giận dữ sẽ làm mất đi 60 giây hạnh phúc của cuộc đời. Mỗi giây mỗi phút tồn tại trong cuộc sống này đều rất quan trọng, bạn hãy làm việc có ích như chăm sóc da mặt, hay ăn những món mình thích. Tận hưởng cuộc sống là liều thuốc tốt nhất của phụ nữ ở độ tuổi này. Sự giận dữ chỉ khiến bạn kém sắc và kém duyên trong mắt người khác. Là phụ nữ đừng vì những lời nói mang tính công kích mà giận dữ, làm lớn chuyện gây ra nhiều thị phi.

Tha thứ cho bản thân

Trong cuộc sống, không ai là hoàn hảo, bạn có thể mắc những sai lầm trong quá khứ. Đó là điều giúp bạn trưởng thành hơn ở hiện tại. Thay vì cứ oán trách và dằn vặt, bạn hãy học cách tha thứ cho bản thân. Hãy chấp nhận con người đầy lỗi lầm của mình rồi cuộc sống của bạn sẽ thoải mái hơn. Sống là phải biết hướng đến tương lai, đừng hoài niệm quá khứ đau buồn. Đó là cách tốt nhất để lòng bạn thôi dậy sóng.

Chấp nhận những thứ mình đang có

Cuộc sống chỉ hạnh phúc khi bạn biết đủ, không cần mưu cầu xa xôi. Chấp nhận những thứ mình đang có là điều quan trọng nhất để có cuộc sống thoải mái. Con người vốn dĩ rất tham lam, có một muốn mười và còn mong những thứ cao sang hơn. Vì vậy, có người cả cuộc đời chỉ chạy theo vật chất để rồi vướng phải thị phi. Hãy tập hài lòng với cuộc sống, vì khi bạn đạt được đỉnh cao của điều gì đó sẽ phải đánh đổi khá nhiều, kể cả lòng tự tôn của chính mình. Là phụ nữ, hãy học cách chấp nhận hiện tại, đừng đứng núi này trông núi nọ, đừng tham lam để rồi hối tiếc.

Không ngừng khám phá những điều mới

Ở độ tuổi này, bạn đừng ngồi một chỗ, đừng cứ quẩn quanh trong xó bếp. Hãy sống cuộc đời mình thích, khám phá những điều thời trẻ chưa thực hiện. Việc khám phá những điều mới lạ sẽ giúp cho cuộc sống của bạn tốt hơn. Ví dụ, bạn bắt gặp một khung cảnh rất đẹp trên mạng hay ở đâu đó, đừng chỉ ngồi một chỗ ngắm nhìn mà hãy xách balo lên và đi. Lúc này, bạn hãy dành thời gian nuông chiều bản thân một chút.

Tạo cảm giác dễ chịu, gần gũi cho người khác

Khi nói chuyện với ai đó, bạn hãy tỏ ra tự nhiên, gần gũi và thân thiện nhất. Đây là cách tốt nhất để bạn có thêm những mối quan hệ mới. Việc đối xử nhã nhặn với người khác cũng giúp cho cuộc sống của bạn có thêm chút màu sắc. Khi mở lòng với người khác, chắc chắn bạn sẽ được nhận lại nhiều điều hạnh phúc. Hãy nói lời yêu thương với những người thân, bỏ mọi hiềm khích, giận hờn, căm thù để lòng thanh thản hơn.