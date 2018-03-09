Bí quyết vượt qua ‘cửa ải’ khó khăn của phụ nữ khi bước sang tuổi 40 để mãi tươi trẻ như thuở đôi mươi

Sau đây là những bí quyết vượt qua khó khăn khi bước sang tuổi 40, chị em nên biết để sống một cuộc đời lạc quan, tươi trẻ.

Đàn bà 30 đơn thuần chỉ là người mới nếm trải những khó khăn, vất vả của cuộc đời, họ bồng bột, ngang tàn và bất cần. Còn khi ở giai đoạn 40, đàn bà đã có mọi thứ trong tay, họ có bí quyết để bản thân hạnh phúc và đạt được những thành công nhất định. Đây là giai đoạn ổn định nhất trong cuộc đời của phụ nữ. Họ không còn bị áp lực cơm áo gạo tiền, không còn sống cuộc đời lo nghĩ, ganh đua quyền cao chức trọng. Nhưng nỗi lo và sợ hãi nhất của họ là những thay đổi từ cơ thể của chính mình. Nếu các cô gái tuổi dậy thì hoang mang về sự thay đổi tâm sinh lý đột ngột, thì phụ nữ bước sang tuổi 40 sợ hãi vì sẽ trải qua giai đoạn mệt mỏi khi chuẩn bị kết thúc thời kỳ kinh nguyệt. Lúc này, nhiều chị em bắt đầu bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, cơ thể mắc nhiều chứng bệnh và ảnh hưởng đến tâm lý. Cơ thể, chức năng sinh lý dần thay đổi ảnh hưởng tới thói quen sống. Có người còn thay đổi tâm tính từ người hiền dịu trở thành người thường xuyên cáu gắt, hay nổi nóng vô cớ. Bên cạnh đó, chức năng sinh lý, tình dục cũng suy giảm khiến đời sống vợ chồng khá chật vật. Tuy nhiên bạn đừng lo lắng. Chỉ cần áp dụng những bí quyết này đảm bảo bạn sẽ mãi tươi tắn và trẻ trung như cô gái tuổi đôi mươi.

Tìm niềm vui cho bản thân Ở giai đoạn này, phụ nữ 40 không còn phải lo nghĩ hay bận tâm nhiều đến chuyện chồng con. Vì vậy, bạn hãy làm những điều mình thích, đi đến những nơi mà thời trẻ chưa đi được. Bên cạnh đó, bạn nên tham gia vào những câu lạc bộ dành riêng cho độ tuổi của mình. Ở nơi đó, bạn sẽ được gặp gỡ nhiều người, cùng nhau chia sẻ về câu chuyện của chính mình. Nếu chuyện chồng con không làm bạn vui, hãy cố gắng tự tạo niềm vui cho bản thân mình. Không cần đến chồng, con bạn cũng có thể tự sống vui vẻ mỗi ngày.

Ở độ tuổi này, bạn cứ làm những điều mình thích, sống thật vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet Lạc quan đối diện với sự thật Bạn nên nghĩ, ai rồi cũng sẽ đến tuổi mãn kinh, điều đó không quá đáng sợ như bạn nghĩ. Điều quan trọng là bạn nên sống thật vui vẻ, đừng lo lắng chuyện đó khi nào sẽ xảy ra. Hãy đón nhận sự thật một cách bình thản và nhẹ nhàng nhất. Phụ nữ 40 vẫn biết cách khiến bản thân trở nên xinh đẹp và thần thái hơn người khi sống lạc quan, không ưu tư, rầu lo. Chia sẻ với người thân hoặc bác sĩ tâm lý Nếu các cô nàng tuổi đôi mươi hoang mang về kỳ kinh nguyệt đầu tiên trong cuộc đời, phụ nữ 40 lại sợ hãi khi giai đoạn đó sắp kết thúc. Ở giai đoạn này, sự quan tâm của người thân là quan trọng nhất. Khi đó, bạn nên chủ động tìm kiếm người thân thiết để chia sẻ những lo lắng và sợ hãi trong lòng. Bên cạnh đó, người chồng tâm lý nên biết vợ đang hoặc sắp trải qua giai đoạn khó khăn để an ủi và động viên. Nếu người thân xung quanh quá bận rộn, không lắng nghe được những nỗi niềm của bạn, hãy tìm đến bác sĩ. Đảm bảo không có người bác sĩ nào từ chối những câu chuyện và nỗi niềm của bạn. Vì vậy, cách tốt nhất để vượt qua “cửa ải” này chính là mở lòng mình chia sẻ nhiều hơn. Cải thiện trong chuyện chăn gối vợ chồng Bạn nên tham gia những câu lạc bộ tập yoga, thể dục nhịp điệu… để cải thiện sức khỏe, duy trì vóc dáng giúp tinh thần minh mẫn hơn. Một cơ thể khỏe mạnh và tươi trẻ sẽ giúp bạn có đủ tự tin hơn trong chuyện chăn gối. Bên cạnh đó, bạn cần tìm kiếm những điều tích cực và niềm vui để bản thân sống lạc quan, không còn suy nghĩ vẩn vơ.

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