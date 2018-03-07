Vào mùa hè năm ngoái, cả hai đưa nhau về ra mắt gia đình hai bên, nghe nói sẽ tính đến chuyện kết hôn. Ba mẹ vui mừng vì niềm mong mỏi bấy lâu nay cũng sắp thành hiện thực. Hai bên gia đình bàn bạc xong xuôi định ngày đám cưới đàng hoàng. Nhưng mọi chuyện trục trặc khi chị phát hiện tình cảm của anh có vấn đề.

Chị là người có nguyên tắc, trong cuộc sống và cả tình yêu cũng vậy. Với chị, tình yêu giống như một thứ gia vị của cuộc sống, có thì thêm đậm đà, thi vị, không có cũng chẳng sao. Như việc yêu anh, tình cảm của chị luôn chân thành nhưng không để đối phương biết quá nhiều về mình. Yêu là một chuyện, bí mật của bản thân là một chuyện khác, yêu bằng con tim nhưng vẫn để lý trí quyết định mọi thứ.

Khi yêu anh, chị không bao giờ làm những hành động đi quá giới hạn, không để lộ quá nhiều khuyết điểm của mình. Anh không có cớ để nói chị là người phụ nữ thế này, thế kia. Cũng vì vậy nên cuộc tình của cả hai chấm dứt trong hòa bình. Điều quan trọng nhất trong tình yêu là cư xử làm sao để sau khi chia tay đối phương vẫn tôn trọng mình. Vì vậy, phụ nữ tuyệt đối không làm những điều này khi yêu.

Một lần, chị tình cờ thấy tin nhắn của anh dành cho một cô gái - tình cũ 3 năm của anh trước khi đến với chị. Anh nói vẫn còn yêu cô ta nhiều, nhưng đành chia tay theo ý ba mẹ. Khi phát hiện sự thật về anh, chị lặng lẽ không nói không rằng hủy hết hợp đồng đặt nhà hàng, in thiệp và nơi thuê đồ cưới. Không lâu sau đó, chị hẹn anh nói lời chia tay. Việc hủy đám cưới của chị khiến nhiều người ngỡ ngàng, ba mẹ từ mặt, không nói chuyện với chị một thời gian dài. Sau chuyện đó, anh xấu hổ nên cũng lặn mất tăm. Gia đình anh đến đòi lại trầu cau, trà rượu khiến ba mẹ chị càng xấu hổ với bà con hàng xóm.

Phụ nữ tuyệt đối không nên làm những điều này khi yêu - Ảnh minh họa: Internet

Ra sức níu giữ tình cảm dù có bị đối xử tệ bạc

Phụ nữ cứ ra sức níu giữ trái tim một người tệ bạc là phụ nữ dại. Một người đã tệ bạc, không còn xứng đáng với tình cảm của bạn nữa thì níu kéo, dùng dằng chỉ khiến bản thân đau lòng. Có nhiều người biết rõ đối phương đang lợi dụng tình cảm của mình nhưng vẫn cố gắng tìm lý do để tiếp tục yêu thương. Phụ nữ nên nhớ, chân thành là điều quan trọng nhất trong tình yêu. Nếu anh ta không có điều đó, tốt nhất nên chia tay. Một người tệ bạc, lợi dụng chỉ làm bạn khổ đau, chẳng thể mang lại hạnh phúc. Hãy mạnh dạn buông bỏ những thứ không xứng đáng để sống thanh thản hơn.

Chia sẻ vấn đề tài chính của mình

Phụ nữ dù kiếm được bao nhiêu tiền cũng đừng để đối phương biết. Nếu bạn kiếm ít tiền, anh ấy sẽ khinh thường. Nếu bạn kiếm được quá nhiều tiền, anh ấy sẽ cảm thấy mặc cảm, không xứng đáng với bạn. Vì vậy, khi yêu đương, đừng để đối phương biết về vấn đề tài chính cá nhân của mình. Cả hai hãy đối xử với nhau công bằng và thoải mái nhất. Vì vật chất, tiền bạc là con dao hai lưỡi sẽ giết chết mối quan hệ của bạn.

Kiểm soát đối phương mọi lúc mọi nơi

Khi yêu, đừng kiểm soát đối phương. Bạn nên dành cho anh ấy cũng như cho bản thân khoảng không gian riêng. Khi đó, anh ấy sẽ nhận ra giá trị và vai trò của bạn. Đừng bên nhau 24/24. Việc này sẽ khiến cho đàn ông nhanh chán. Trong tình yêu, mỗi người đều có quyền được lựa chọn những điều mình thích, bạn tuyệt đối đừng điều khiển, ép buộc anh ấy làm theo yêu cầu của mình. Nếu tin tưởng, bạn đừng cố tra hỏi xem hôm nay anh ấy đi đâu, làm gì. Hãy để anh ấy tự nguyện nói, nếu không thì cũng đừng nên hỏi.

Bao dung, tha thứ nhiều lần khi đối phương ngoại tình

Đây là việc làm ngu xuẩn nhất trong tình yêu. Bạn đừng nghĩ việc tha thứ sẽ trở thành “người hùng”, khiến anh ta nể và trân trọng bạn hơn. Tha thứ nhiều lần cho kẻ ngoại tình chỉ khiến bản thân sống mãi trong chuỗi ngày lo lắng, sợ hãi. Bởi anh ấy đã ngoại tình một lần, chắc chắn sẽ có lần hai. Đàn ông luôn muốn tìm kiếm những điều mới lạ và không muốn từ bỏ bản năng chinh phục của mình. Nếu anh ấy lăng nhăng, qua lại với người khác, bạn nên chủ động nói lời chia tay trước.

Là người hy sinh nhiều nhất

Bạn luôn là người từ bỏ những việc cá nhân của mình để ở bên cạnh người đó. Ví dụ, bạn có chuyến đi du lịch với công ty hay bạn bè, nhưng vì không có người đó nên bạn không tham gia. Những cuộc vui không có người đó, bạn cũng không đến. Nhưng đổi lại, người đó sẵn sàng đi chơi khi không có mặt bạn. Đó là điều bất công nhất trong tình yêu, bạn nghĩ cho đối phương quá nhiều, còn anh ta cứ ích kỷ làm những điều mình thích. Điều này chỉ khiến mối quan hệ của bạn trở nên nhàm chán.