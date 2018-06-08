Cách phân biệt đàn ông để yêu và để cưới, bất cứ phụ nữ nào cũng nên biết

1. Đàn ông trẻ con chỉ để yêu. Khi ở bên anh ấy, bạn sẽ có nhiều niềm vui, vì chàng luôn bày ra vô số trò đùa thú vị. Bên cạnh một người trẻ con, bạn sẽ cười nhiều nhưng họ không phải là người để bạn nương tựa cả đời. Bởi đàn ông trẻ con sẽ không có ý chí tiến thủ. Vì cách cư xử như con nít, thiếu nghiêm túc nên anh ấy bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong cuộc đời mình. Thế nên phụ nữ đừng chọn người có suy nghĩ vô tư kẻo khổ tâm cả đời đấy!

Một người đàn ông kiếm được nhiều tiền chưa chắc đã là một người chồng thương vợ. Một người hay nói những lời ngọt ngào, hài hước chưa chắc đã không làm khổ phụ nữ. Sau đây là cách phân biệt đàn ông chỉ để yêu và đàn ông xứng đáng để trao thân gửi phận cả đời. Phụ nữ nào cũng nên biết để không phải khổ tâm, chẳng sợ chồng phản bội. Bởi lấy đúng người, cuộc đời của bạn sẽ khá suôn sẻ, còn lấy nhầm người mãi chẳng thể yên thân.

2. Phụ nữ không nên lấy đàn ông sống mãi trong quá khứ của chính mình. Bởi họ không có chí tiến thủ, mãi sống trong những ảo tưởng của quá khứ. Kiểu người này khó đạt đến thành công. Cuộc sống của họ sẽ mãi rơi vào thế bị động, bị người khác ra lệnh và vùi dập.

Phụ nữ nên lấy loại người trưởng thành làm chồng. Đây đích thị là kiểu đàn ông xứng đáng để bạn nương tựa cả đời. Người chín chắn có suy nghĩ và cách làm việc khác so với người trẻ con. Họ không cần hỏi bạn thích gì và luôn biết điều gì sẽ tốt cho bạn. Họ không cần đợi bạn phải lên tiếng nhờ vả, họ tự biết cách giúp bạn vượt qua những khó khăn đó. Nói chung lấy chồng trẻ con, nặng hơi mỏi cổ, lấy chồng trưởng thành nhẹ nhàng tấm thân.

Trong khi đó, đàn ông thường nói về những chuyện của tương lai, xứng đáng để lấy làm chồng. Một người đàn ông biết suy nghĩ sẽ có tầm nhìn xa trông rộng. Họ luôn nghĩ cho người mình yêu, luôn vạch ra những kế hoạch của hai người. Bởi họ thật sự yêu và tôn trọng bạn, không muốn bạn mãi chờ đợi. Vả lại kiểu người này khá nghiêm túc trong hôn nhân, là người có trách nhiệm và yêu thương vợ con hết mực.

3. Với kiểu đàn ông luôn tự cho mình biết tất cả mọi thứ, bạn đừng xác định chuyện lâu dài. Bởi kiểu người này rất kiêu ngạo. Khi ở bên cạnh họ, bạn sẽ không thể nắm bắt được tính cách và thế giới họ muốn hướng đến. Bởi vậy, kiểu người này chỉ để yêu, không nên cưới.

Còn kiểu đàn ông luôn tìm hiểu những điều mới mỗi ngày sẽ là người lý tưởng cả đời của bạn. Họ không kiêu ngạo, không khoe khoang. Thay vào đó họ sẽ nạp vào đầu những kiến thức mới mẻ mỗi ngày, không để bản thân phải tụt hậu.

Phụ nữ nên sáng suốt lựa chọn cho mình tấm chồng tốt - Ảnh minh họa: Internet

4. Đàn ông để hẹn hò sẽ vô cùng thích kể chuyện. Họ luôn muốn kể cho bạn nhiều câu chuyện thú vị nhưng lại không kiên nhẫn lắng nghe. Người nói nhiều sẽ mất đi khả năng lắng nghe những chuyện của người khác. Trong tình yêu hôn nhân, việc lắng nghe vô cùng quan trọng. Đa phần kiểu người này chỉ thích hợp để làm bạn, còn trở thành vợ chồng thì khó lòng mà thấu hiểu lẫn nhau.

Đàn ông để cưới, họ sẽ nhẹ nhàng lắng nghe những quan điểm của bạn. Họ luôn biết chừng mực và tỏ ra tôn trọng bạn. Kiểu đàn ông này sẽ là người chồng, người cha tốt, có trách nhiệm và vô cùng tâm lý.

5. Đàn ông để yêu là người mong muốn bạn đáp ứng hết những yêu cầu của họ. Kiểu người này có tư tưởng khá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nếu lấy người này làm chồng, bạn sẽ hy sinh, cho đi nhiều hơn là nhận lại.

Đàn ông để kết hôn là người làm tất cả vì bạn, không đòi hỏi đền đáp. Chỉ có người yêu bạn thật lòng mới có suy nghĩ này. Họ luôn muốn giành cho bạn những điều tốt đẹp nhất, không muốn bạn thua thiệt bất cứ ai. Thậm chí còn đứng lên bênh vực bạn trước mặt người thân, bạn bè. Bởi họ nghĩ bạn chính là người quan trọng nhất cuộc đời họ.