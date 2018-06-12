Ở độ tuổi này, đàn ông và phụ nữ sẽ có xu hướng thay lòng

Trong cuộc đời mỗi người, sẽ có giai đoạn mọi thứ đi theo quỹ đạo vốn có, công việc ổn định, địa vị vững vàng và một cuộc sống hôn nhân tạm ổn. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, tâm sinh lý của mỗi người sẽ thay đổi. Họ bắt đầu sinh ra những thói quen như cờ bạc, rượu chè, tiêu pha xả láng để hưởng thụ cuộc sống. Và cũng có người chọn cách ngoại tình . Dù ngoại tình có thể xảy ra bất cứ lúc nào nhưng theo các nghiên cứu, có những giai đoạn con người dễ thay lòng nhất.

Theo nghiên cứu đây là giai đoạn con người chạm đáy của hạnh phúc. Một khi bạn đời không đáp ứng được nhu cầu, việc ngoại tình cũng là điều dễ hiểu. Đàn ông cảm thấy cuộc sống hôn nhân thật nhàm chán, vợ con suốt thời gian qua vẫn vậy không có gì mới. Với nhiều cám dỗ bên ngoài, anh ấy sẽ dễ sa ngã.

Đây là thời điểm đàn ông bắt đầu thay đổi tâm sinh lý. Nếu vợ không đáp ứng được những nhu cầu của mình, anh ấy sẽ sẵn sàng tìm kiếm một người khác mới mẻ, biết chiều chuộng hơn vợ. Vả lại ở độ tuổi này, đàn ông đã bắt đầu ổn định sự nghiệp. Hồi 30 tuổi, anh ấy đang chập chững tạo dựng sự nghiệp, xây dựng mái ấm gia đình. Từ 40 tuổi trở đi, họ mới có đủ thời gian rảnh rỗi và điều kiện để ngoại tình.

Ở giai đoạn này đàn ông đã ổn định mọi thứ và có thời gian rảnh rỗi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chỉ đủ tự tin gặp gỡ những cô gái khác khi có điều kiện, tiền bạc trong túi. Đàn ông tuổi trung niên là món mồi ngon béo bở cho các cô gái. Bởi lẽ ở anh ấy có đủ sự trải nghiệm, đủ chín chắn, biết cách đối nhân xử thế và lấy lòng phụ nữ. Thế nên đa số đàn ông không ngoại tình ở độ tuổi xuân xanh, họ chỉ sa ngã khi đủ chín chắn. Một khi có cơ hội, anh ấy sẽ thoải mái làm những điều mình thích.

Phụ nữ ở độ tuổi 30 – 35

Ở độ tuổi vàng này, phụ nữ có tâm hồn khá nhạy cảm. Khi con cái bắt đầu đi học, họ có nhiều thời gian chăm sóc, làm đẹp hơn. Do đó, họ là "thỏi nam châm" thu hút người khác giới. Đây cũng là giai đoạn đàn ông bắt đầu lao vào lập nghiệp, cố gắng kiếm tiền, khẳng định vị thế của mình. Họ bận bịu với nhiều mối lo toan ngoài xã hội đến nỗi quên bẵng đi việc quan tâm người vợ ở nhà. Trong khi đó, phụ nữ vốn rất nhạy cảm, dễ tổn thương. Khi họ không cảm nhận đủ tình cảm của người chồng, việc sa ngã vào vòng tay người khác là chuyện dễ hiểu.

Phụ nữ ở độ tuổi 30 - 35 sẽ đẹp, mặn mà nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đối với phụ nữ chỉ cần yêu thương là đủ, không cần cuộc sống xa hoa. Trong giai đoạn này, nếu vô tình gặp gỡ một người nào đó khiến trái tim lỡ nhịp, họ sẵn sàng chấp nhận ở bên. Đàn ông đừng nghĩ phụ nữ sẽ một lòng một dạ sắt son, không bao giờ chạy theo cám dỗ. Một khi thay lòng, đàn bà tàn nhẫn và thậm chí có thể bỏ rơi gia đình của mình bất cứ lúc nào. Và ở độ tuổi này, khi học vấn của phụ nữ càng cao, họ có xu hướng xem thường chồng. Họ chỉ muốn giao du với những người có bản lĩnh cao hơn chồng để giúp ích cho công việc của mình.

Đàn ông ngoại tình, một ngày nào đó cũng tìm về với vợ con. Nhưng đàn bà ngoại tình chỉ muốn bỏ chồng để chạy theo tình yêu mà họ cho là chân lý. Suy cho cùng ở những độ tuổi trên, đàn ông và phụ nữ ai cũng muốn thay đổi cuộc sống của mình. Có người chấp nhận cuộc sống an yên, có người lại chọn việc thay đổi người bạn đời ở bên cạnh.