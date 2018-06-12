Ở độ tuổi này, đàn ông và phụ nữ sẽ có xu hướng thay lòng

Phụ nữ yêu 12/06/2018 10:50

Hầu như mọi người, đặc biệt là đàn ông, luôn có tư tưởng thèm khát "của lạ" nhưng ở độ tuổi này thì điều đó xảy ra nhiều nhất.

Trong cuộc đời mỗi người, sẽ có giai đoạn mọi thứ đi theo quỹ đạo vốn có, công việc ổn định, địa vị vững vàng và một cuộc sống hôn nhân tạm ổn. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, tâm sinh lý của mỗi người sẽ thay đổi. Họ bắt đầu sinh ra những thói quen như cờ bạc, rượu chè, tiêu pha xả láng để hưởng thụ cuộc sống. Và cũng có người chọn cách ngoại tình. Dù ngoại tình có thể xảy ra bất cứ lúc nào nhưng theo các nghiên cứu, có những giai đoạn con người dễ thay lòng nhất.

Ở độ tuổi này, đàn ông và phụ nữ sẽ có xu hướng thay lòng - Ảnh 1
Ở những độ tuổi này, đàn ông và phụ nữ đều dễ ngoại tình nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông từ 40 – 50 tuổi

Đây là thời điểm đàn ông bắt đầu thay đổi tâm sinh lý. Nếu vợ không đáp ứng được những nhu cầu của mình, anh ấy sẽ sẵn sàng tìm kiếm một người khác mới mẻ, biết chiều chuộng hơn vợ. Vả lại ở độ tuổi này, đàn ông đã bắt đầu ổn định sự nghiệp. Hồi 30 tuổi, anh ấy đang chập chững tạo dựng sự nghiệp, xây dựng mái ấm gia đình. Từ 40 tuổi trở đi, họ mới có đủ thời gian rảnh rỗi và điều kiện để ngoại tình.

Theo nghiên cứu đây là giai đoạn con người chạm đáy của hạnh phúc. Một khi bạn đời không đáp ứng được nhu cầu, việc ngoại tình cũng là điều dễ hiểu. Đàn ông cảm thấy cuộc sống hôn nhân thật nhàm chán, vợ con suốt thời gian qua vẫn vậy không có gì mới. Với nhiều cám dỗ bên ngoài, anh ấy sẽ dễ sa ngã.

Ở độ tuổi này, đàn ông và phụ nữ sẽ có xu hướng thay lòng - Ảnh 2
Ở giai đoạn này đàn ông đã ổn định mọi thứ và có thời gian rảnh rỗi - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chỉ đủ tự tin gặp gỡ những cô gái khác khi có điều kiện, tiền bạc trong túi. Đàn ông tuổi trung niên là món mồi ngon béo bở cho các cô gái. Bởi lẽ ở anh ấy có đủ sự trải nghiệm, đủ chín chắn, biết cách đối nhân xử thế và lấy lòng phụ nữ. Thế nên đa số đàn ông không ngoại tình ở độ tuổi xuân xanh, họ chỉ sa ngã khi đủ chín chắn. Một khi có cơ hội, anh ấy sẽ thoải mái làm những điều mình thích.

Phụ nữ ở độ tuổi 30 – 35

Ở độ tuổi vàng này, phụ nữ có tâm hồn khá nhạy cảm. Khi con cái bắt đầu đi học, họ có nhiều thời gian chăm sóc, làm đẹp hơn. Do đó, họ là "thỏi nam châm" thu hút người khác giới. Đây cũng là giai đoạn đàn ông bắt đầu lao vào lập nghiệp, cố gắng kiếm tiền, khẳng định vị thế của mình. Họ bận bịu với nhiều mối lo toan ngoài xã hội đến nỗi quên bẵng đi việc quan tâm người vợ ở nhà. Trong khi đó, phụ nữ vốn rất nhạy cảm, dễ tổn thương. Khi họ không cảm nhận đủ tình cảm của người chồng, việc sa ngã vào vòng tay người khác là chuyện dễ hiểu. 

Ở độ tuổi này, đàn ông và phụ nữ sẽ có xu hướng thay lòng - Ảnh 3
Phụ nữ ở độ tuổi 30 - 35 sẽ đẹp, mặn mà nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đối với phụ nữ chỉ cần yêu thương là đủ, không cần cuộc sống xa hoa. Trong giai đoạn này, nếu vô tình gặp gỡ một người nào đó khiến trái tim lỡ nhịp, họ sẵn sàng chấp nhận ở bên. Đàn ông đừng nghĩ phụ nữ sẽ một lòng một dạ sắt son, không bao giờ chạy theo cám dỗ. Một khi thay lòng, đàn bà tàn nhẫn và thậm chí có thể bỏ rơi gia đình của mình bất cứ lúc nào. Và ở độ tuổi này, khi học vấn của phụ nữ càng cao, họ có xu hướng xem thường chồng. Họ chỉ muốn giao du với những người có bản lĩnh cao hơn chồng để giúp ích cho công việc của mình.

Đàn ông ngoại tình, một ngày nào đó cũng tìm về với vợ con. Nhưng đàn bà ngoại tình chỉ muốn bỏ chồng để chạy theo tình yêu mà họ cho là chân lý. Suy cho cùng ở những độ tuổi trên, đàn ông và phụ nữ ai cũng muốn thay đổi cuộc sống của mình. Có người chấp nhận cuộc sống an yên, có người lại chọn việc thay đổi người bạn đời ở bên cạnh.

Trước khi ngoại tình với ai đó, hãy tự hỏi bản thân những câu này trước đã

Trước khi ngoại tình với ai đó, hãy tự hỏi bản thân những câu này trước đã

Đàn bà chấp nhận "chung chạ" vì chán chồng, đàn ông ngoại tình vì vợ không còn đủ hấp dẫn. Thôi thì ai ngoại tình cũng được, nhưng trước khi làm điều đó hãy đọc bài này.

Xem thêm
Từ khóa:   yêu hôn nhân phụ nữ yêu ngoại tình chồng ngoại tình đàn bà ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 1 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 3 giờ 45 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 5 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 6 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 7 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này