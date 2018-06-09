Lý do chồng ngoại tình và những chiêu phòng thân của phụ nữ khôn ngoan

Phụ nữ yêu 09/06/2018 13:43

Khi phát hiện chồng ngoại tình, phụ nữ đừng dùng nước mắt mà hãy tìm hiểu nguyên nhân và áp dụng những chiêu này.

Không có chuyện gì tự nhiên mà đến, không có thứ gì bỗng dưng mà tồn tại. Việc chồng ngoại tình cũng vậy, “không có lửa sẽ chẳng có khói”, nếu anh ấy không bật đèn xanh cho những cô ả kia thì họ sẽ chẳng có cơ hội đến gần.

Có những điều không phải bạn cố ngăn cản là sẽ được. Chẳng hạn bạn không thể bảo anh ấy phải ở nhà không được đi đâu cả. Bạn giữ chân anh ấy được một vài ngày, rồi những ngày tiếp sau đó liệu có giữ được không? Đàn ông vốn không chịu ngồi yên. Họ luôn muốn tìm kiếm những điều mới mẻ. Bởi vậy, chồng ngoại tình, các chị đừng trách bản thân, hãy sáng suốt tìm hiểu nguyên nhân và áp dụng những biện pháp phù hợp.

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Đàn ông ngoại tình chắc chắn sẽ có nguyên nhân - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân đàn ông ngoại tình

- Đàn ông phong lưu, phóng khoáng luôn tạo cơ hội để phụ nữ đến gần. Đây là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến việc đàn ông ngoại tình. Bởi đàn ông không có ý, người kia sẽ không ngả vào lòng họ.

- Cuộc sống hôn nhân quá nhàm chán. 

- Áp lực trong công việc. Đàn ông thường có nhiều mối lo toan, những áp lực khó nói với vợ. Vì vậy khi gặp đúng người để tâm sự, tự động đàn ông sẽ sa ngã.

- Không còn tiếng nói chung với vợ. Trong hôn nhân điều khó khăn nhất là sự hòa hợp, đồng điệu giữa hai người. Bởi vợ chồng vốn dĩ là hai người xa lạ, gặp gỡ rồi yêu đương. Thế nên chuyện bất đồng quan điểm rất dễ xảy ra. Đàn ông cảm thấy vô cùng mệt mỏi khi cứ mãi cãi vã, tranh luận với vợ.

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Anh ấy cảm thấy áp lực trong công việc và cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

- Công việc phải tiếp xúc với nhiều người. Đàn ông dễ ngoại tình nhất là khi tiếp xúc với nhiều người tốt hơn vợ. Anh ấy cảm thấy vợ không bằng những người phụ nữ kia. Vậy là chuyện sa ngã cũng là điều dễ hiểu.

- Nhân tình tâm lý hơn vợ. Đa số những ả nhân tình đều biết cách lấy lòng đàn ông. Họ biết im lặng khi cần và nói những lời ngọt ngào vào thời khắc quan trọng.

- Bỗng dưng thất nghiệp. Đàn ông vô công rỗi nghề sẽ dễ sa ngã hơn. Anh ấy cảm thấy tự ti với vợ nên thường xuyên viện cớ ra ngoài, gặp gỡ và tán tỉnh nhiều cô gái. Hoặc có nhiều thời gian rảnh, anh ấy sẽ lên mạng và nhắn tin với những người phụ nữ khác.

- Đàn ông trên đỉnh cao sự nghiệp. Nguyên nhân đàn ông dễ sa ngã chính là tiền. Đàn ông có quyền hành, địa vị trong tay sẽ là món mồi béo bở của các cô gái khác.

- Vợ lãnh cảm. Đàn ông rất quan trọng chuyện tình dục. Khi vợ không còn tha thiết trong chuyện giường chiếu, chắc chắn anh ấy sẽ tìm đến một người khác để thỏa mãn nhu cầu của mình.

- Vợ quá cũ. Đây là khuyết điểm của phụ nữ vô tình đẩy đàn ông vào con đường ngoại tình. Vì vợ luôn cũ nhưng nhân tình thì lại mới mẻ mỗi ngày. Mà đàn ông lại thích những điều tươi mới.

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Vợ nên tình tĩnh khi chồng ngoại tình, đừng trở nên yếu đuối kẻo anh ấy xem thường - Ảnh minh họa: Internet

Những điều nên làm khi chồng ngoại tình

Việc đầu tiên, không phải đánh ghen mà là phải giữ bình tĩnh, âm thầm thu thập chứng cứ rồi sau đó mới vạch mặt chồng. Bởi đàn ông ngoại tình không bao giờ nhận tội trạng của mình, họ luôn tìm cách chống đối và biện minh.

Việc thứ hai, suy nghĩ tích cực. Chồng bạn ngoại tình không phải lỗi của bạn. Đàn ông không muốn, có cho tiền kẻ thứ ba cũng không dám đến gần.

Việc thứ ba, xem xét lại những khoản tài sản trong nhà. Đây là việc làm khôn ngoan, phụ nữ nên nhớ đừng bao giờ ra đi với hai bàn tay trắng. Nhất định bạn phải nắm được thứ gì đó trong tay, nếu ly hôn cũng có tiền và vốn để nuôi con.

Việc thứ tư, đi du lịch nếu muốn. Chồng ngoại tình là giai đoạn bạn nên nghĩ cho bản thân. Tháng năm qua bạn đã yêu người quá nhiều, bây giờ chỉ cần thương bản thân mà thôi.

Việc thứ năm, cứ để chồng đi, chán chê rồi về, đừng đợi cơm, đừng điện thoại. Tuyệt chiêu lạnh nhạt luôn hiệu quả với việc chồng sa ngã. Phụ nữ đừng dại hy sinh quá nhiều, cũng đừng để chồng thấy bạn cần anh ấy đến dường nào.

Suy cho chồng, đàn ông ngoại tình là điều anh ấy muốn, phụ nữ đừng dùng nước mắt mà hãy dùng cái đầu để suy xét mọi việc.

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