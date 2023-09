Con người lớn lên, ai cũng phải bôn ba kiếm sống. Nhưng đến lúc mọi thứ dần đi vào quỹ đạo rồi, liệu cha mẹ bạn có đủ thời gian để chờ bạn phụng dưỡng hay không? Bởi vậy đừng mãi chạy theo những danh vọng phù phiếm, cuộc đời này không tồn tại ý niệm đủ đầy và ổn định. Bạn có biết khi nào cuộc sống sẽ ổn định, đủ đầy, hay cứ mãi chạy theo những thứ xa hoa và bỏ lỡ những cơ hội báo hiếu cho đấng sinh thành.

Thế nên làm việc gì cũng phải nhớ, đừng để cha mẹ của mình phải chờ quá lâu. Có thể họ chẳng cần bạn phải báo đáp, nhưng đó chính là bổn phận của một người con. Nếu bạn không thể làm được điều nhỏ nhặt này, đừng bao giờ nghĩ đến việc thành công trong bất cứ việc gì. Bởi phản bội công ơn sinh thành sẽ nhận lại quả báo vô cùng nặng nề, có thể ảnh hưởng đến cả đời con cái sau này.

Việc báo hiếu cho cha mẹ là trách nhiệm phải làm - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có nhớ một câu chuyện về một người thành đạt. Anh ấy từng nói điều hối tiếc nhất trong cuộc đời này của mình đó chính là “khi có tất cả trong tay nhưng lại không có cơ hội một lần dắt mẹ đi mua sắm, dẫn ba đi uống tách trà chiều”. Suy cho cùng, đừng bao giờ để bản thân phải hối hận vì một điều gì đó, nhất là đừng để cha mẹ phải chờ đợi quá nhiều.

Sức khỏe

Bạn không thể nào cứ mãi trẻ trung và có sức khỏe dẻo dai được. Bạn cũng chẳng thể nói mình là người mạnh khỏe nhất, không có bệnh tật nào đánh bại. Bởi thời gian là yếu tố đáng sợ nhất ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Có những người cứ mãi kiếm tiền, làm việc để rồi lâm bệnh, đến khi đó tiền cũng chẳng thể giúp ích được gì. Vì vậy, dù có bận rộn đến đâu, bạn cũng nên dành thời gian chăm sóc bản thân, khám định kỳ 6 tháng một lần để đảm bảo rằng sức khỏe của mình vẫn ổn định. Có sức khỏe, bạn sẽ có mọi thứ trong tay.

2 thứ không nên sợ hãi

Cái chết

Con người sinh ra trong cuộc đời này là để mất đi. Không ai có thể tránh khỏi vòng tròn sinh lão bệnh tử, không ai có thể sống mãi với thời gian. Hãy chuẩn bị cho bản thân một tinh thần vững chắc, đón nhận những điều tự nhiên sẽ đến, đừng sợ hãi. Vốn dĩ cái chết không đáng sợ, đó chỉ là một phần tất yếu của cuộc đời. Thế nên cuộc sống vốn vô thường, đừng ghét bỏ, giận hờn ai, biết đâu ngày mai chẳng còn gặp nhau nữa.

Cô đơn

Đừng vì cô đơn mà yêu đại một người - Ảnh minh họa: Internet

Cô đơn vốn không đáng sợ, điều sợ hãi nhất là đứng trong hàng vạn người vẫn cảm thấy cô đơn. Có những người bạn bè rất nhiều, nhưng họ vẫn thấy trống trải, tủi thân. Có những người chỉ ở một mình nhưng họ vẫn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Thế nên, cô đơn thì đã sao, chẳng có gì phải sợ cả, hãy đón nhận điều đó với một tâm thế vững vàng nhất. Đừng trốn tránh nỗi cô đơn bằng mối quan hệ nào đó, đừng vì cô đơn mà yêu đại một người. Bởi bạn sẽ không thể biết ở bên người đó, bạn có thật sự hết cô đơn hay không?

2 điều không thể chọn lựa

Xuất thân

Mỗi người sinh ra không ai có thể chọn cho mình một nền tảng gia đình tốt. Không ai lường trước mình sẽ sinh ra trong gia đình như thế nào, địa vị của cha mẹ sẽ ra sao. Thế nên đừng cưỡng cầu quá nhiều, hãy chấp nhận cuộc sống hiện tại. Nếu không sinh ra với thân phận công chúa, bạn phải cố gắng để có cuộc sống như hoàng hậu. Chỉ khi mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ, bạn mới thật sự hạnh phúc và dần chấp nhận xuất thân của mình.

May mắn

May mắn là thứ khó nắm bắt, bạn sẽ không thể chọn lựa cho mình một may mắn nhất định. Nếu vô tình nhận được may mắn gì đó, hãy thầm cảm ơn ông trời không bỏ rơi bạn. Nếu hiện tại bạn thường xuyên gặp những trục trặc, chẳng qua may mắn chưa mỉm cười mà thôi. Hãy kiên nhẫn chờ đợi, may mắn sẽ tìm đến bạn vào một dịp không ngờ nhất.