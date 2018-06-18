Chồng vô tâm, vợ chỉ mệt mỏi về tinh thần. Chồng lười biếng, vợ chỉ mệt mỏi về thể xác. Còn chồng bạo lực, vợ vừa tổn thương tinh thần vừa phải chịu nỗi đau da thịt. Vì thế, phụ nữ cần nhận biết những dấu hiệu của đàn ông vũ phu để không phải “nước mắt chan cơm” cả đời.

Đây là dấu hiệu đầu tiên của một người vũ phu. Đa số những người có xu hướng bạo lực thường có tính chiếm hữu cao. Họ không thích những thứ của mình rơi vào tay người khác. Vả lại khi nóng giận hay xảy ra xung đột, họ thường mất kiểm soát, không thể làm chủ được hành động của mình. Người có xu hướng bạo lực sẽ không thể nào mang lại cuộc sống ấm êm, bình yên cho vợ con. Chuyện lớn nhỏ trong nhà, ngoài ngõ, anh ấy điều muốn làm chủ và ra lệnh cho người khác. Nếu vợ không làm đúng ý, anh ấy sẽ sẵn sàng dùng bạo lực để nói chuyện. Cuộc đời người phụ nữ khổ nhất không phải là ăn không no, mặc không ấm, mà chính là lấy phải người chồng vũ phu.

Người đàn ông đó có thể rất yêu thương và chiều chuộng bạn. Tuy nhiên anh ấy lại ghen tuông quá mức, đến nỗi kiểm soát luôn cả hành vi, giờ giấc của bạn. Hành động này không đơn thuần là tình yêu mà còn mang tính chiếm hữu. Anh ấy luôn muốn biết hôm nay bạn gặp những ai, làm chuyện gì? Thậm chí bạn không có khoảng không gian riêng để làm những điều mình thích. Đàn ông ghen tuông quá mức có xu hướng bạo lực khá cao. Anh ấy sẵn sàng thượng cẳng tay hạ cẳng chân khi bắt gặp bạn đi với một người nào đó. Hoặc sẽ hành hạ tinh thần, không bao giờ để yên khi phát hiện bạn hay nói chuyện với người khác phái, thậm chí là bạn thân.

Thái độ, cách cư xử quá thô lỗ

Đàn ông thô lỗ có xu hướng bạo hành cao - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có máu bạo lực trong người thường khá nóng tính. Họ không kiểm soát được hành động của bản thân và thường ăn nói cộc cằn, thô lỗ. Điều này thể hiện rõ nhất khi bạn cùng anh ấy đi tiệc tùng, gặp gỡ bạn bè hay chỉ uống vài chai bia. Có thể khi mới quen, trước mặt bạn, anh ấy sẽ cố gắng cư xử hòa nhã, lịch sự. Nhưng một khi đã qua lại một thời gian dài, anh ấy bắt đầu bộc lộ bản chất như cách cư xử có phần thô bạo hơn trước. Thậm chí anh ấy còn dùng sức mạnh của mình để lôi kéo, đánh bạn trước mặt mọi người, nhằm thể hiện quyền lực của bản thân.

Khi nổi giận thường đập phá đồ đạc

Người không biết kiểm soát hành động của mình thường rất vũ phu. Anh ấy sẵn sàng đánh bạn khi có chuyện gì bực dọc, ấm ức trong người. Bởi đó là những thói quen giúp anh ấy giải tỏa căng thẳng. Khi cả hai giận nhau, anh ấy thường đập điện thoại, đồ đạc nhằm hù dọa bạn. Sau này nếu kết hôn, hành động này sẽ chuyển từ đập phá đồ đạc sang đánh vợ. Khi không hài lòng chuyện gì, anh ấy sẽ trút giận lên vợ để thỏa mãn sự bực dọc của mình. Phụ nữ nên biết điều này để không phải “nước mắt chan cơm” cả đời.

Không tôn trọng phụ nữ

Không tôn trọng phụ nữ là dấu hiệu của đàn ông bạo lực - Ảnh minh họa: Internet

Có kiểu đàn ông luôn tỏ ra xem thường phái yếu. Họ xem phụ nữ như cái gai trong mắt và không bao giờ xứng đáng với mình. Người đàn ông kiểu này có khuynh hướng bạo lực ngầm. Khi không tôn trọng bạn, anh ấy sẽ dùng bạo lực thay vì nói chuyện. Bởi anh ấy nghĩ bạn chỉ xứng đáng nhận được những điều đó thay vì một lời nói đàng hoàng. Thế nên cuộc đời phụ nữ có thể nói sai nhưng đừng yêu và cưới nhầm người.