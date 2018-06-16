Dù vô tình hay cố ý yêu đàn ông có vợ, suy cho cùng hễ đã làm người thứ ba thì suốt đời phải chịu cay đắng. Thứ hạnh phúc được xây dựng trên nước mắt và máu của người khác, liệu có được lâu bền? Vì vậy là phụ nữ tuyệt đối đừng trở thành con giáp thứ 13. Hãy tự tìm cho mình một hạnh phúc riêng.

Kẻ cướp chồng người không bao giờ có cuộc sống yên ổn và thoải mái. Bởi một khi đã vướng vào con đường này, bạn phải gánh chịu vô số áp lực trên đời đổ vào người. Ngày ăn không ngon, đêm ngủ cũng chẳng yên giấc. Hầu hết những người yêu đàn ông có vợ đều có một kết cục duy nhất đó chính nhục nhã, ê chề, không được một ai tha thứ.

Mãi cũng chẳng có danh phận

Đàn ông ngoại tình chán chê rồi sẽ quay về bên vợ con, mấy ai lại bỏ vợ chạy theo bồ. Bởi vậy nếu đã dấn thân vào con đường làm kẻ thứ ba, bạn nên nhớ rõ một điều có đòi danh phận cũng chẳng được. Bạn sẽ mãi sống dưới cái bóng của người khác, không có tiếng nói cũng chẳng có quyền được ghen tuông. Đa số phụ nữ đều muốn có một danh phận đàng hoàng, danh chính ngôn thuận. Vì vậy nếu không có danh phận là điều kinh khủng nhất cuộc đời họ. Đây có thể nói là quả báo lớn nhất cho những kẻ cướp chồng người.

Sinh con không có cha

Con cái sẽ không có một gia đình đủ đầy, trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet

Đa số phụ nữ đều bị những lời ngon ngọt của đàn ông dụ dỗ, làm mờ mắt nên không phân định được đúng sai, phải trái. Có nhiều người còn tình nguyện mang thai và sinh con cho đàn ông có vợ. Để rồi hậu quả nhận lại là mất tất cả, con cái không cha, có nguy cơ trở thành người mẹ đơn thân. Bởi đàn ông vui chơi đã rồi cũng sẽ trở về bên gia đình. Họ không muốn gánh vác bất cứ trách nhiệm gì khi ăn chơi. Đó vốn là bản chất của một người đàn ông, cả thèm chóng chán. Thế nên phụ nữ đừng dại mà vướng vào con đường làm kẻ thứ ba xấu hổ và nhục nhã. Hãy tự chọn cho mình một hạnh phúc riêng, sinh con và có một gia đình đủ đầy.

Dành cả thanh xuân để yêu một người rồi bị phụ bạc

Khi bạn nhận ra lỗi lầm của mình, lúc đó thanh xuân cũng qua mất. Có nhiều người yêu mù quáng đến nỗi chấp nhận làm “người tình trong tối” của đàn ông hơn chục năm trời. Cuối cùng nhận lại là sự ghẻ lạnh, ruồng bỏ, bởi anh ấy chẳng thể bỏ vợ con. Khi đó người chịu thiệt thòi chỉ có bản thân phụ nữ. Đánh mất thanh xuân vì người tệ bạc là hậu quả lớn nhất của cuộc đời người làm kẻ thứ ba. Phụ nữ nên nhớ làm việc gì cũng nên sáng suốt một chút, đừng để đến khi nhận ra sai lầm, bạn đã quá ngưỡng 30. Khi đó liệu bạn có đủ can đảm để bắt đầu lại và yêu một người mới hay không?

Quả báo của kẻ thứ ba là bị người phụ - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời vốn ngắn ngủi, thanh xuân phụ nữ càng ngắn hơn. Có rất nhiều cách để hạnh phúc, chủ yếu là chúng ta chọn con đường nào để hạnh phúc mà thôi. Đừng đổ lỗi cho số phận đẩy đưa, bởi những điều chúng ta không muốn, chẳng ai có thể ép uổng. Là phụ nữ hãy chọn cho mình một tình yêu chẳng thuộc về ai cả. Tự yêu theo cách mình muốn, tự làm chủ cuộc sống của mình, khi đó bạn sẽ có được một danh phận vững vàng, không ai có thể lung lay. Bạn nên nhớ làm vợ danh chính ngôn thuận lúc nào cũng tốt hơn làm người lén lút trong tình yêu của người khác.