Chiêu lừa tình tinh vi của đàn ông có vợ khiến bạn trở thành 'con giáp thứ 13' lúc nào không hay

Phụ nữ yêu 23/05/2018 10:38

Dưới đây là những chiêu dụ dỗ kinh điển của đàn ông có vợ, ai yếu lòng sẽ trở thành "con giáp thứ 13" bị thiên hạ chửi bới, chì chiết.

Ở xã hội hiện đại, đàn ông có vợ trở thành món mồi ngon khiến nhiều cô nàng say mê, vô tình trở thành "con giáp thứ 13" lúc nào không hay. Bởi anh ấy có địa vị, tiền bạc, sự trải đời và những chiêu lừa tình siêu kinh điển này. Nếu người phụ nữ nào yếu lòng, tham danh vọng, sớm muộn gì cũng sống trong tình cảnh của kẻ thứ ba ê chề, nhục nhã cả đời.

Anh và vợ đang gặp trục trặc trong hôn nhân

Chiêu lừa tình tinh vi của đàn ông có vợ khiến bạn trở thành 'con giáp thứ 13' lúc nào không hay - Ảnh 1
Họ thường than về cuộc hôn nhân trục trặc của mình để tìm kiếm sự đồng cảm - Ảnh minh họa: Internet

Đây là cách đàn ông có vợ hay dùng để dụ dỗ những cô gái khác. Họ chỉ cần nói hôn nhân của mình đang xảy ra vấn đề, cô gái ấy sẽ dễ dàng sa bẫy. Đàn ông muốn ngoại tình luôn nói về tình trạng hôn nhân của mình cho người khác biết. Họ làm vậy nhằm thu hút sự đồng cảm, đáng thương về phía mình. Thậm chí họ đóng vai là nạn nhân trong cuộc hôn nhân này. Họ nói không còn cảm giác với vợ, cả hai không còn tiếng nói chung hay bất cứ quan điểm chung nào. Vợ chồng họ sống với nhau chỉ vì nghĩa, chẳng còn tình cảm gì nữa. Nhưng vì con, họ không nỡ buông tay. Khi nghe những lời nói này, chắc chắn không có cô gái nào không mủi lòng, cảm động. "Dính” phải chiêu lừa tình này của đàn ông, rất nhiều cô gái không thể nào rút lui được.

Vợ anh không chịu ly hôn, anh rất mệt mỏi

Chiêu lừa tình tinh vi của đàn ông có vợ khiến bạn trở thành 'con giáp thứ 13' lúc nào không hay - Ảnh 2
Chiêu lừa tình này khiến rất nhiều cô gái mềm lòng - Ảnh minh họa: Internet

Họ tìm cách đổ hết lỗi lầm cho người vợ của mình. Đến cuối cùng, họ vẫn đóng vai người đáng thương trong cuộc hôn nhân này. Do vợ mà anh ấy không thể thoát khỏi mối quan hệ bế tắc, vì vợ mà anh ấy mệt mỏi khôn xiết. Tất cả là lỗi của vợ. Một người đàn ông đổ hết lỗi cho người vợ của mình không phải là người đáng tin tưởng cả đời. Trong một mối quan hệ lâu dài, dù muốn dù không, cả hai cùng phải có trách nhiệm với nhau. Người đàn ông như thế này sẽ không thể mang lại hạnh phúc cho ai cả. Đến một ngày anh ấy cũng sẽ rời bỏ bạn như những gì anh ấy làm với vợ.

Đã lâu rồi vợ chồng anh không “quan hệ”

Vợ chồng không còn thiết tha trong chuyện ấy nữa, đồng nghĩa với việc đổ vỡ. Vì vậy, đàn ông luôn lấy điều này ra để nói với các cô gái khác. Mục đích anh ấy mong muốn chính là ra hiệu cho bạn biết rằng mối quan hệ của vợ chồng anh ấy không còn mặn nồng đồng thời cũng là tín hiệu anh ấy muốn cùng bạn tiến thêm một bước nữa. Có những người đàn ông còn bịa đặt trắng trợn rằng vợ bị vô sinh, lãnh cảm khiến anh ấy vô cùng buồn phiền. Việc này cũng có thể ngầm hiểu rằng anh ấy muốn những điều đó từ bạn. Muốn có được bạn, muốn bạn trao thân cho anh ấy. Nếu là một người phụ nữ thông minh, đừng dại mà vướng vào chiêu lừa tình kinh điển này kẻo lại mang danh người thứ ba ê chề và nhục nhã.

Anh cần một người bạn khác giới để bầu bạn

Chiêu lừa tình tinh vi của đàn ông có vợ khiến bạn trở thành 'con giáp thứ 13' lúc nào không hay - Ảnh 3
Anh ấy giả vờ muốn tìm tri kỷ để dụ dỗ bạn nói những điều thầm kín của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên nhớ giữa đàn ông và đàn bà không bao giờ có mối quan hệ bạn bè bình thường. Có câu mưa dầm thấm lâu, khi ở cạnh nhau nhiều, tình cảm sẽ tự động nảy sinh. Mà phụ nữ lại mềm lòng, khi yêu là hết mình, yêu mù quáng. Nếu vướng vào cạm bẫy “tìm tri kỷ” của anh ấy, sớm muộn gì bạn cũng sẽ chuốc phải rắc rối. Trong mối quan hệ, anh ấy sẽ từ từ dẫn dắt và khiến bạn phải yêu anh ấy thật sự. Dần dần bạn sẽ thổ lộ hết những vấn đề thầm kín của mình cho anh ấy biết. Khi biết được những bí mật đó, anh ấy sẽ tìm cách để bạn sa vào bẫy tình của anh ấy.

Trong cuộc hôn nhân này, anh thật sự rất cô đơn

Anh ấy nói vợ luôn là người vô tâm, chỉ biết lo cho con, bỏ bê chồng, không quan tâm đến cảm xúc của chồng. Người đàn ông nói ra câu này thể hiện anh ấy là người không ra gì. Một người chồng, người cha có trách nhiệm sẽ cùng vợ gánh vác gia đình, chứ không tỵ nạnh hơn thua. Khi đàn ông than cô đơn, bạn chớ vội tin, anh ấy đang muốn có được sự thương cảm từ bạn. Vợ dù có vô tâm đến mức nào cũng không thể nào bỏ bê chồng của mình. Họ luôn ý thức được trách nhiệm và vai trò của mình. Chỉ có đàn ông vô tâm, chứ đàn bà luôn để tâm và quan tâm đến người xung quanh mình.

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Phụ nữ nhất định phải biết cách phân biệt đàn ông tốt và đàn ông khéo để không phải trao thân gửi phận nhầm người.

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