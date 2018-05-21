Chỉ cần dùng mắt thường, chị em cũng có thể phân biệt được ngay đàn ông tốt và đàn ông khéo nhờ bí kíp này

Đàn ông khéo luôn ca tụng vẻ đẹp của bạn, đàn ông tốt chỉ âm thầm công nhận điều đó

Đàn ông tốt và khéo vốn dĩ không giống nhau. Đàn ông khéo có thể dùng những lời mật ngọt để lấy lòng, tâng bốc bạn lên đến tận mây xanh. Nhưng người đàn ông tốt sẽ âm thầm đối đãi với bạn thật tốt, không ca ngợi vẻ đẹp của bạn, chỉ lặng lẽ công nhận điều đó. Người tốt chưa chắc đã khéo léo, người khéo chưa hẳn đã tốt. Bởi vậy, là phụ nữ phải biết cách phân biệt kiểu đàn ông tốt và khéo để không phải tin nhầm người.

Khác với đàn ông khéo, đàn ông tốt chỉ âm thầm quan tâm đến vẻ ngoài của bạn, không dùng những câu nói ngọt ngào để ca tụng. Đa phần họ khá khô khan, không thích những câu nói sến sẩm, có khi lại ăn nói bỗ bã nhưng lại vô cùng tốt bụng. Đàn ông tốt thường là những người “khẩu xà tâm Phật”, ăn nói không khéo nhưng thâm tâm không nghĩ xấu cho bất cứ ai. Những lời họ nói đa phần là thật lòng với mục đích giúp bạn nhận ra khuyết điểm của mình.

Đàn ông khéo luôn là người tâm lý, biết cách lấy lòng phụ nữ. Anh ấy sẵn sàng nói những điều phụ nữ thích, chủ yếu để chinh phục được trái tim của chị em. Khi gặp gỡ những cô gái khác, anh ấy cũng buông lời dụ dỗ, cưa cẩm. Những người khéo ăn khéo nói thường không có lòng dạ chung thủy. Khi gặp phải kiểu người đàn ông này, tốt nhất bạn nên tránh xa, đừng dại vướng vào, hậu quả sẽ rất ê chề. Một người khéo ăn nói lấy lòng bạn được, chắc chắn anh ấy cũng đã hạ gục được hàng trăm trái tim của người khác. Vì vậy, phụ nữ thông minh đừng chọn người ba hoa chích chòe để rồi chuốc khổ vào người.

Đàn ông khéo dùng thời gian để xin lỗi vì đã thất hứa, đàn ông tốt không bao giờ hứa những điều không thực hiện được

Một người đàn ông hay hứa nhưng lại ít khi thực hiện, chắc chắn không phải là một người tốt. Anh ấy dùng lời hứa để chống chế cho những việc làm xấu của mình. Nhưng rồi vẫn chứng nào tật nấy, càng hứa, anh ấy càng thất hứa và chỉ biết xin lỗi.

Đàn ông tốt trong mắt chỉ có bạn, chẳng nhìn thấy ai xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông dùng cả thanh xuân của mình để xin lỗi cho những lần thất hứa của mình, không đáng để bạn gửi gắm cả đời. Người khéo léo, hứa để lấy lòng đối phương, để rồi quên đi những lời mình đã nói. Còn phụ nữ thì lại một mực tin vào những điều đó. Đến cuối cùng, người bị tổn thương chỉ có thể là bạn.

Đàn ông tốt sẽ không hứa quá nhiều, nhất là những điều anh ấy không thể thực hiện được. Với anh ấy, lời hứa rồi cũng theo gió bay mất, chỉ có hành động mới chứng minh mọi thứ. Bởi vậy, là phụ nữ, bạn hãy chọn người làm nhiều, đừng chọn người nói nhiều.

Đàn ông khéo làm việc mong được hồi đáp, đàn ông tốt làm vì anh ấy muốn vậy

Đàn ông tốt sẽ làm tất cả mọi việc vì bạn mà không cầu mong sự đáp trả. Điều anh ấy muốn chính là nụ cười và sự hạnh phúc của bạn. Một người đàn ông yêu bạn thật lòng, họ sẽ chẳng bao giờ đòi hỏi quá nhiều từ bạn, không mong mỏi bạn đền đáp bất cứ thứ gì. Bởi vì họ muốn thấy bạn có cuộc sống thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Họ xem bạn là một phần cuộc sống của mình nên không muốn bạn lao tâm khổ tứ tìm cách trả ơn.

Đàn bà nên sáng suốt chọn thật kỹ đàn ông tốt và khéo để không phải khổ sở - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khéo, khi bắt đầu làm chuyện gì cho bạn, họ cũng tính toán xem bạn sẽ đáp trả như thế nào. Thậm chí còn đòi hỏi quá nhiều từ bạn, họ nghĩ bản thân cho đi và xứng đáng được nhận lại những điều tốt hơn. Kiểu người đàn ông ích kỷ này không xứng đáng để bạn gửi gắm thân phận cả đời, hãy tránh càng xa càng tốt.

Đàn ông khéo ở bên bạn vì thấy tiện, đàn ông tốt bất chấp mọi sự bất tiện để ở bên bạn

Đàn ông khéo chỉ ở bên cạnh bạn khi anh ấy cần, khi mệt mỏi và không còn thú vui nào khác. Bạn như chiếc phao cứu sinh những lúc anh ấy trống trải. Còn khi vui, anh ấy sẽ rời đi, không đoái hoài đến cảm xúc của bạn ra sao. Đàn ông tốt, dù có xảy ra bất cứ khó khăn gì, anh ấy cũng bất chấp tất cả để ở bên bạn, cùng bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Thậm chí anh ấy còn sẵn sàng bỏ những thú vui của mình để an phận bên bạn.

Nói chung, phụ nữ nên sáng suốt một chút, đừng vì những lời mật ngọt mà đánh mất bản thân. Hãy biết đâu là giả dối đâu là chân thành để không phải khổ sở trong tình yêu, hôn nhân.