Đàn ông tử tế không thiếu, chỉ thiếu người tận tâm

Anh là kỹ sư điện tử của một công ty lớn. Mới vào làm chưa được 2 năm, với tài năng xuất chúng, anh đã được thăng chức, lương thưởng khá hậu hĩnh. Không chỉ giỏi việc ngoài, anh còn là người chồng, người cha có trách nhiệm. Ai cũng nói chị may mắn mới kiếm được người chồng tử tế như vậy. Nhưng chẳng may chị lại mắc trong người căn bệnh cường tuyến giáp.

Đời người phụ nữ ai cũng mong tìm được một người chồng tốt, yêu thương vợ con hết mực. Đàn ông tử tế thì đầy rẫy nhưng để tìm được một người tận tâm thì khó. Hiếm người nào chịu tận tâm, hi sinh, dành tất cả thời gian để ở bên một người. Cũng không có người nào sẵn sàng đánh đổi công việc, sự nghiệp, địa vị, danh vọng chỉ để ở bên cạnh một người vợ khi đau ốm. Họ có những lý tưởng và mục tiêu sống của bản thân, không bao giờ chịu thay đổi vì ai đó, kể cả người vợ bên cạnh.

Đàn bà may mắn khi cưới được chồng tử tế nhưng phải tu nhiều kiếp mới lấy được người có tâm. Đàn ông vốn dĩ rất vô tâm, những hành động của họ luôn khiến phụ nữ buồn phiền. Nhưng ngặt một nỗi, họ không nhận ra được sự vô tâm của mình để sửa chữa. Trên đời này, khó lòng mà tìm được một người tận tâm thật sự. Bởi không ai có đủ thời gian để mãi ở bên, cùng bạn vượt qua bệnh tật, khó khăn hay buồn phiền.

Đàn bà à! Tìm đàn ông tử tế thì dễ, kiếm người tận tâm mới khó - Ảnh minh họa: Internet

Hơi phũ phàng nhưng điều quan trọng nhất với đàn ông không phải là vợ con, mà là địa vị và danh vọng. Họ luôn khao khát chạm đến những điều hào nhoáng, xa hoa, nắm trong tay quyền hành, hô mưa gọi gió. Khó có người nào chịu chấp nhận an phận cùng vợ sống trong túp lều tranh, hai quả tim vàng gầy dựng nên hạnh phúc. Đàn bà vốn có ít tham vọng hơn đàn ông. Nói đúng hơn là họ an phận, chấp nhận cuộc sống vợ chồng đơn thuần, bình thường. Vì gia đình, họ có thể bỏ qua tất cả những điều hào nhoáng ngoài kia, an phận bên chồng con, sống một cuộc đời bình dị.

Một người đàn ông tử tế có thể cho bạn cuộc sống đủ đầy. Đàn ông tận tâm sẽ cho bạn cuộc sống chẳng phải lo nghĩ, không phải cô đơn khi bệnh tật, ốm đau. Tuy nhiên đàn ông tử tế chưa chắc đã tận tâm, họ không đủ bao dung và thời gian để ở mãi bên một người.

Suy cho cùng, đàn bà muốn hạnh phúc, đừng mong cầu quá nhiều, chỉ cần một người tử tế, cuộc sống sẽ đủ đầy và viên mãn. Nếu lấy được người tử tế, hãy biết trân trọng, đừng so sánh, cũng đừng mưu cầu quá cao. Chồng không đủ tận tâm, bạn hãy tự thương chính mình. Chấp nhận với hạnh phúc hiện tại của mình, bạn tự khắc sẽ nhận được bình yên.