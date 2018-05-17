Đàn ông tử tế không thiếu, chỉ thiếu người tận tâm

Tâm sự gia đình 17/05/2018 14:20

Đàn ông tử tế chắc chắn sẽ không thiếu, nhưng để tìm được một người tận tâm sẽ rất khó khăn.

Đời người phụ nữ ai cũng mong tìm được một người chồng tốt, yêu thương vợ con hết mực. Đàn ông tử tế thì đầy rẫy nhưng để tìm được một người tận tâm thì khó. Hiếm người nào chịu tận tâm, hi sinh, dành tất cả thời gian để ở bên một người. Cũng không có người nào sẵn sàng đánh đổi công việc, sự nghiệp, địa vị, danh vọng chỉ để ở bên cạnh một người vợ khi đau ốm. Họ có những lý tưởng và mục tiêu sống của bản thân, không bao giờ chịu thay đổi vì ai đó, kể cả người vợ bên cạnh.

Đàn ông tử tế không thiếu, chỉ thiếu người tận tâm - Ảnh 1
Đàn ông dù yêu đến mấy cũng khó lòng tận tâm vì ai đó - Ảnh minh họa: Internet

Anh là kỹ sư điện tử của một công ty lớn. Mới vào làm chưa được 2 năm, với tài năng xuất chúng, anh đã được thăng chức, lương thưởng khá hậu hĩnh. Không chỉ giỏi việc ngoài, anh còn là người chồng, người cha có trách nhiệm. Ai cũng nói chị may mắn mới kiếm được người chồng tử tế như vậy. Nhưng chẳng may chị lại mắc trong người căn bệnh cường tuyến giáp.

Thời gian đó, chị sụt nhiều cân, ăn uống không được, người mệt lừ đừ không còn chút sức sống. Anh mải mê với công việc, thậm chí còn mướn người về chăm sóc nhà cửa, tiện thể lo luôn cho chị. Ngoài miệng nói yêu thương, nhưng anh chưa bao giờ ở bên cạnh chị khi bệnh tật, chưa bao giờ đưa cho chị viên thuốc hay ly nước. Chưa hết, những đêm con quấy khóc, chỉ một mình chị chăm lo.

Đàn ông tử tế không thiếu, chỉ thiếu người tận tâm - Ảnh 2
Đến khi chị bệnh, anh cũng chưa bao giờ đưa một viên thuốc hay ly nước - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày kết hôn đến giờ, anh không để chị thiếu thốn bất cứ thứ gì về vật chất. Anh cũng là người chồng tốt, luôn về nhà ăn cơm đúng giờ, không bao giờ để vợ chờ đợi. Nhưng khi có chuyện gì, nhất là chuyện ốm đau, bệnh tật, con cái, anh đều thờ ơ, phớt lờ mọi thứ, giao cho vợ lo toan hết tất cả.

Đàn bà may mắn khi cưới được chồng tử tế nhưng phải tu nhiều kiếp mới lấy được người có tâm. Đàn ông vốn dĩ rất vô tâm, những hành động của họ luôn khiến phụ nữ buồn phiền. Nhưng ngặt một nỗi, họ không nhận ra được sự vô tâm của mình để sửa chữa. Trên đời này, khó lòng mà tìm được một người tận tâm thật sự. Bởi không ai có đủ thời gian để mãi ở bên, cùng bạn vượt qua bệnh tật, khó khăn hay buồn phiền.

Đàn ông tử tế không thiếu, chỉ thiếu người tận tâm - Ảnh 3
Đàn bà à! Tìm đàn ông tử tế thì dễ, kiếm người tận tâm mới khó - Ảnh minh họa: Internet

Hơi phũ phàng nhưng điều quan trọng nhất với đàn ông không phải là vợ con, mà là địa vị và danh vọng. Họ luôn khao khát chạm đến những điều hào nhoáng, xa hoa, nắm trong tay quyền hành, hô mưa gọi gió. Khó có người nào chịu chấp nhận an phận cùng vợ sống trong túp lều tranh, hai quả tim vàng gầy dựng nên hạnh phúc. Đàn bà vốn có ít tham vọng hơn đàn ông. Nói đúng hơn là họ an phận, chấp nhận cuộc sống vợ chồng đơn thuần, bình thường. Vì gia đình, họ có thể bỏ qua tất cả những điều hào nhoáng ngoài kia, an phận bên chồng con, sống một cuộc đời bình dị.

Một người đàn ông tử tế có thể cho bạn cuộc sống đủ đầy. Đàn ông tận tâm sẽ cho bạn cuộc sống chẳng phải lo nghĩ, không phải cô đơn khi bệnh tật, ốm đau. Tuy nhiên đàn ông tử tế chưa chắc đã tận tâm, họ không đủ bao dung và thời gian để ở mãi bên một người.

Suy cho cùng, đàn bà muốn hạnh phúc, đừng mong cầu quá nhiều, chỉ cần một người tử tế, cuộc sống sẽ đủ đầy và viên mãn. Nếu lấy được người tử tế, hãy biết trân trọng, đừng so sánh, cũng đừng mưu cầu quá cao. Chồng không đủ tận tâm, bạn hãy tự thương chính mình. Chấp nhận với hạnh phúc hiện tại của mình, bạn tự khắc sẽ nhận được bình yên.

Sự thật cay đắng về đàn ông ngoại tình, đọc mà thấy xót xa thay cho những người vợ

Sự thật cay đắng về đàn ông ngoại tình, đọc mà thấy xót xa thay cho những người vợ

Đàn ông ngoại tình không chỉ vì tình dục mà họ còn trao trọn tình cảm của mình với bồ nhí, vợ có đọc đừng giật mình.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông tử tế tâm sự đàn bà tâm sự gia đình yêu hôn nhân phụ nữ yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm