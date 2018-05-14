Những điều đàn ông không bao giờ quên về người yêu cũ, vợ có biết cũng đừng quá đau lòng

Ngoài mặt nói cười hỉ hả, chăm sóc gia đình hết mực, nhưng đàn ông vô cùng nặng tình với người xưa. Trong thâm tâm của anh ấy vẫn còn giữ chút gì đó của quá khứ, của người cũ. Tuy đã có một gia đình đủ đầy nhưng nhiều khi họ vẫn ngẩn ngơ nhớ về những kỷ niệm của ngày xưa. Vợ là người cuối cùng, còn người đầu tiên mới là người họ dốc cạn lòng để yêu thương. Có rất nhiều điều ở người cũ mà đàn ông luôn nhớ.

Đàn bà đừng trông chờ quá nhiều vào lòng chung thủy của đàn ông. Không chừng những đêm say giấc bên bạn, trong cơn mê anh ấy đang nhớ về người cũ đấy! Đó cũng là lý do mà nhiều người vợ ghét cay ghét đắng cụm từ “ người yêu cũ ”, “em gái nuôi” “anh em kết nghĩa”. Họ ghét chồng cứ mãi nhắc nhớ về người cũ trong khi đã yên bề bên người mới. Họ ghét chịu cảnh "đồng sàng dị mộng".

Người đầu tiên lúc nào cũng mang lại cảm xúc vừa tò mò vừa thích thú. Đàn ông tuy đã có vợ nhưng vẫn nhớ đến cảm giác “ân ái” với người cũ. Những cảm giác đó luôn đeo bám trong tâm trí, khiến họ nhớ nhung da diết. Đó là kỷ niệm đẹp mà suốt đời này họ không bao giờ muốn quên đi.

Những sở thích của người yêu cũ

Đàn ông luôn nhớ những sở thích của người cũ - Ảnh minh họa: Internet

Ai cũng vậy, ngày xưa nếu là người đó thích cũng tự ép bản thân phải thích luôn những điều đó. Không thích uống nước có ga nhưng là sở thích của người cũ nên cũng muốn thử một lần cho biết. Rồi sau này, tự lấy đó làm thói quen, sở thích của mình không thể nào bỏ được. Mỗi khi nhìn vật lại nhớ người, vì vậy mà đàn ông khó bỏ được những cảm giác với người cũ. Có thể nói người yêu cũ đã định hình những sở thích, thói quen của anh ấy nên việc quên là điều rất khó khăn.

Những bài học về người cũ

Trải qua nhiều mối tình, nhất là tình đầu sẽ giúp đàn ông càng trưởng thành và chín chắn hơn. Có 2 thứ mà con người không bao giờ quên được trong cuộc đời này là điều đau nhất và khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Khhi đổ vỡ, anh ấy sẽ biết được những điều gì phụ nữ cần, có nhiều kinh nghiệm hơn trong chuyện yêu đương. Cô gái đầu tiên mà anh ấy yêu trong đời là người quan trọng nhất, định hình mọi nỗi đau, dạy anh ấy cách yêu và cách lấy lòng phụ nữ. Những bài học này giúp cho đàn ông yêu người sau một cách chuyên nghiệp hơn.

Nỗi đau mà người cũ mang lại

Niềm vui thì có thể quên nhưng nỗi buồn thì không thể nào - Ảnh minh họa: Internet

Những kỷ niệm vui thì có thể quên được nhưng buồn đau thì khó lòng mà quên. Khi còn trẻ, mới tập tễnh yêu lần đầu, họ cũng giống như phụ nữ, yêu hết mình và rồi cũng đau hết lòng. Mặc dù hiện tại, họ không còn quá đau buồn, nhưng có những thời điểm, họ chỉ muốn ngồi một mình, châm điếu thuốc rồi thả mình với dòng ký ức miên man. Dù mạnh mẽ đến đâu, trong lòng họ vẫn luôn tồn tại những nỗi đau. Bởi vậy, người yêu cũ là thể loại mà nhiều cô vợ ghét nhất trên đời. Dù có cố gắng suốt đời, họ cũng không thể nào thay thế được vị trí đó trong lòng chồng.