Đàn bà khôn ngoan không bao giờ có tư tưởng thay đổi những điều này của đàn ông

Phụ nữ yêu 12/05/2018 05:30

Sau đây là những thói quen của đàn ông mà phụ nữ càng cố gắng thay đổi càng gây ra nhiều rắc rối cho cuộc hôn nhân của mình.

Phụ nữ khôn không tìm cách thay đổi đàn ông mà chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền và làm đẹp. Bởi có những thứ là bản chất thì chẳng bao giờ thay đổi được. Bạn đừng ngớ ngẩn xem mình là cô tiên, có thể biến mọi thứ xấu xa đều trở nên tốt đẹp. 

Thói ham chơi, trêu hoa ghẹo nguyệt

Đàn bà khôn ngoan không bao giờ có tư tưởng thay đổi những điều này của đàn ông - Ảnh 1
Lăng nhăng là bản chất của đàn ông không thể thay đổi được - Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều đàn ông dù đã lớn nhưng chưa bao giờ chịu trưởng thành. Tuy đã kết hôn nhưng anh ấy vẫn muốn vui chơi, giữ những thói quen như thời còn trẻ. Họ vốn dĩ chỉ là những đứa trẻ to xác, những lần tan ca, đều thích tụ tập nhậu nhẹt, vui chơi, ăn uống cùng bạn bè. Đôi khi lại vô tâm đến mức mặc kệ vợ đang ở nhà chờ đợi. Ở ngoài đường, họ vẫn muốn chứng tỏ bản lĩnh tán gái của mình như những chàng thiếu niên mới lớn. Đó là bản chất đã ăn sâu vào máu, bạn không thể nào thay đổi được con người như vậy. Thay vì muốn trở thành đấng cứu thế, hãy chọn cho mình vai diễn của một người bình thường. Yêu được cứ yêu, đừng mong thay đổi kiểu người này.

Thói vũ phu, bạo lực

Đàn bà khôn ngoan không bao giờ có tư tưởng thay đổi những điều này của đàn ông - Ảnh 2
Đàn ông bạo lực, có thói vũ phu sẽ mang lại nhiều bất hạnh cho phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn ông thích mắng chửi, dùng hành động bạo lực hơn là lời nói dịu dàng, bạn có cố thay đổi cũng vô ích. Người cộc tính, ăn nói bỗ bã chẳng bao giờ trở thành người ngoan hiền, thương vợ. Có câu, đàn ông đánh vợ, suốt đời là kẻ hèn nhát, không bao giờ mang lại hạnh phúc cho bất cứ ai. Chồng vô tâm cũng có thể nhẫn nhịn, chịu đựng nhưng đừng sống chung với người vũ phu. Cuộc đời đàn bà, đừng để đàn ông đánh dù chỉ là một bạt tai, đừng để ai hành hạ thể xác và tinh thần của bạn. Một khi đã có trường hợp này xảy ra, hãy nhẹ nhàng buông bỏ.

Xem thường lời hứa

Đàn ông vốn dĩ là người hứa nhiều hơn là làm. Trước khi kết hôn thề non hẹn biển, hẹn ước trăm năm, nhưng sau khi về chung một nhà rồi, những lời hứa sẽ không còn tác dụng gì nữa. Mỗi khi vợ nhắc đến, anh ấy cảm thấy khó chịu, không muốn nghiêm túc thực hiện lời hứa năm xưa. Đàn ông luôn cảm thấy dị ứng với những lời cam kết. Họ sợ phải chuốc thêm nhiều phiền phức vào người. Phụ nữ càng trông chờ vào lời hứa của chồng càng khiến anh ấy không muốn thực hiện. Vì vậy, vợ khôn ngoan không bao giờ cố gắng giúp chồng nhớ lời hứa. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, người có tâm chắc chắn sẽ nhớ, không cần bạn phải lao tâm khổ tứ.

Ham công tiếc việc, yêu tiền hơn yêu vợ

Đàn bà khôn ngoan không bao giờ có tư tưởng thay đổi những điều này của đàn ông - Ảnh 3
Đa số đàn ông thích kiếm thật nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Đây là thói quen mà nhiều người hay mắc phải. Đàn ông một khi đã chăm chú làm việc, khó lòng mà khiến anh ấy xao nhãng. Họ có ý thức kiếm tiền rất mãnh liệt. Vợ khôn ngoan luôn khuyến khích chồng làm việc, kiếm tiền, chứ không phải suốt ngày mè nheo “anh không dành thời gian cho em”. Chồng càng chăm chỉ làm việc, vợ phải vui mừng vì điều đó, bởi anh ấy không có thời gian để tơ tưởng đến người khác. Bởi vậy, dù có hơi thiếu thốn tình cảm vợ chồng một chút, nhưng bạn cũng đừng cố gắng thay đổi chồng. Hãy để anh ấy chăm chỉ kiếm tiền và lo lắng cho gia đình.

Cờ bạc nợ nần chồng chất

Nếu người đàn ông có thói quen đốt tiền vào trò đỏ đen, bạn nên cẩn thận xem xét lại mối quan hệ của mình. Những hành động này sớm muộn gì cũng khiến cho cuộc hôn nhân của bạn đổ vỡ. Một người suốt ngày kiếm tiền bằng trò may rủi, không chí thú làm ăn sẽ khiến vợ con khổ sở. Vả lại khi tiêu xài những đồng tiền đó, bạn có thật sự thoải mái? Đàn bà khôn ngoan, đừng tìm cách thay đổi mà hãy dứt khoát buông bỏ.

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