Đàn bà hãy mở to mắt chọn chồng, chớ dại vớ phải người đàn ông '3 không' này

Phụ nữ yêu 10/05/2018 05:30

Là phụ nữ, có cô đơn đến mấy cũng phải suy nghĩ thật kỹ trước khi chọn người đàn ông của đời mình. Đừng dại mà vướng vào người có "3 không" này.

Yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đừng nghĩ hễ yêu thì sẽ cưới, bởi cuộc sống hôn nhân phát sinh rất nhiều thứ, không đơn giản là “một túp lều tranh, hai quả tim vàng”. Hãy mở to mắt chọn đúng người, đừng chọn nhầm người đàn ông hội tụ "3 không" này.

Không công việc ổn định

Đàn bà hãy mở to mắt chọn chồng, chớ dại vớ phải người đàn ông '3 không' này - Ảnh 1
Đàn ông không có công việc ổn định sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không có công ăn việc làm đàng hoàng sẽ không bao giờ mang lại cuộc sống đủ đầy cho người phụ nữ của mình. Đừng chọn người đàn ông lông bông, hôm nay nhảy việc này, ngày mai lại chạy việc khác. Hãy chọn người có công việc ổn định. Có vậy, cuộc sống sau này của bạn mới được đảm bảo, không phải ăn bữa nay, lo bữa mai. Hoặc đừng chọn dạng công tử bột, ngồi không rung đùi xài tiền ba mẹ, không chí thú làm ăn. Bởi ngồi ăn núi lở, sau này anh ấy không thể tự đứng trên đôi chân của mình.

Người sung sướng từ trong trứng nước sẽ không biết cách mang lại hạnh phúc cho người khác. Cuộc sống hôn nhân không phải chỉ có tình yêu là đủ, mà còn hội tụ yếu tố tiền bạc, vật chất. Đừng nghĩ chỉ cần tình yêu thôi rồi sống sao cũng được, ăn gì cũng không quan trọng. Hãy sống thực tế một chút, bởi hôn nhân là hiện thực phũ phàng, không giống như những giấc mơ cổ tích mà bạn vẫn thường ấp ủ.

Không nhà

Đàn bà hãy mở to mắt chọn chồng, chớ dại vớ phải người đàn ông '3 không' này - Ảnh 2
Một người đàn ông đúng chuẩn phải tự mua cho mình một ngôi nhà đàng hoàng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không có nổi mái nhà đàng hoàng, sau này sẽ khiến cuộc sống của bạn khá chật vật. Không lẽ suốt đời bạn cứ sống mãi trong ngôi nhà trọ tạm bợ, không có nổi mái nhà của riêng mình? Cuộc đời phụ nữ luôn khao khát có được người chồng tốt và một mái nhà đàng hoàng. Bởi vậy đừng chọn người đàn ông không có nhà hoặc đang sống với ba mẹ. Đa số người phụ nữ ngày nay không thích sống cảnh “mẹ chồng nàng dâu”. Họ luôn muốn sống riêng, tự do làm những điều mình thích, trang trí nhà cửa theo sở thích, nuôi con theo cách của mình.

Nếu anh ấy không đủ sức mua một ngôi nhà dành cho mái ấm của mình sau này, bạn nên suy nghĩ kỹ càng. Liệu theo anh ấy, cuộc sống sau này của bạn sẽ như thế nào? Liệu bạn có thật sự hạnh phúc với căn nhà trọ tồi tàn hay không? Đôi khi phải thực tế, nghĩ đến vật chất một chút để lựa chọn đúng người đàn ông của cuộc đời mình.

Không xe

Đàn bà hãy mở to mắt chọn chồng, chớ dại vớ phải người đàn ông '3 không' này - Ảnh 3
Không cần phải xe sang, đàn ông phải có chiếc xe đủ cứng cáp để chở người vợ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Không có người phụ nữ nào chấp nhận ngồi sau lưng một người đàn ông chạy chiếc xe cà tàng, rong ruổi khắp các nẻo đường. Nếu đến chiếc xe anh ấy cũng không thể sắm nổi, bạn nên xem lại mối quan hệ này trước khi kết hôn. Điều này cho thấy anh ấy không muốn cầu tiến, phấn đấu trong công việc, chỉ muốn sống cho qua ngày, không có ý chí tiến thủ.

Người đàn ông như vậy khá nhu nhược, yếu đuối, không có chính kiến và lập trường riêng của mình. Là phụ nữ, không cần chồng quá giàu sang, nhưng đời sống vật chất cũng phải nằm ở mức trung bình, chỉ có thể hơn chứ không được kém. 

Nếu đàn ông không có ba điều này, phụ nữ nên thận trọng, đừng vướng vào kẻo lại hối hận.

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