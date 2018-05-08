Yêu thật lòng, đàn ông sẽ tận tâm làm những điều này cho người phụ nữ của mình mà không một lời than vãn

Phụ nữ yêu 08/05/2018 05:30

Muốn biết người đàn ông của bạn có yêu chân thành hay không, hãy nhìn những hành động của anh ấy dành cho bạn.

Trong tình yêu và hôn nhân, đàn ông yêu ghét rất rõ ràng. Khi không còn thương, anh ấy sẽ sẵn sàng dứt áo ra đi, không một lời giải thích. Nhưng một khi đã yêu thật lòng sẽ luôn tận tâm làm những điều này vì vợ.

Luôn hỏi han sức khỏe của vợ hôm nay như thế nào

Yêu thật lòng, đàn ông sẽ tận tâm làm những điều này cho người phụ nữ của mình mà không một lời than vãn - Ảnh 1
Anh ấy luôn quan tâm đến cảm xúc và sức khỏe của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vốn dĩ vô tâm, anh ấy không thường xuyên để ý đến cảm xúc và sức khỏe của bạn đời. Có lẽ bởi vì guồng công việc cuốn họ vào rồi dần mất hết thời gian để chú tâm những chuyện đó. Đa số vợ luôn là người chăm sóc chồng khi ốm đau, ít có người đàn ông nào cùng vợ trong bệnh viện suốt mấy ngày liền. Nhưng với người đàn ông một lòng một dạ thương vợ, dù có bận đến mấy, anh ấy cũng sẽ hỏi han khi tình cờ nghe được tiếng ho, hay tiếng sụt sịt mũi của bạn. Hoặc chẳng cần nói câu gì sến sẩm, anh ấy chạy ngay ra tiệm mua thuốc cho bạn. Những hành động này chứng tỏ bạn đã lấy đúng người đàn ông hoàn hảo của cuộc đời mình.

Khi cãi nhau anh ấy luôn là người nhượng bộ, không lớn tiếng làm bạn tổn thương

Mặc cho bạn tức giận, đánh đấm thế nào, anh ấy cũng đứng yên chịu trận, hoặc chỉ nói những câu nhẹ nhàng, không muốn làm tổn thương bạn. Bởi khi bạn đau, anh ấy cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Một người đàn ông luôn nhường nhịn và biết trân trọng cảm xúc của bạn là người sẽ không khiến bạn phải khổ sở. Cuộc đời đàn bà chẳng cần gì to tát, chỉ cần một người hiểu và yêu thương mình thật lòng, vậy là đủ đầy và viên mãn.

Ngoài vợ ra, anh ấy còn quan tâm đến ba mẹ, anh chị em, bạn bè của vợ

Người đàn ông yêu vợ thật lòng sẽ không bao giờ để vợ phải cô đơn ở nhà một mình, mà luôn tạo điều kiện để vợ có nhiều mối quan hệ hơn. Anh ấy biết bản thân không có đủ thời gian nên muốn vợ có bạn cùng chia sẻ tâm sự. Vào những dịp lễ, không cần vợ phải nhắc, anh ấy cũng chuẩn bị quà cáp biếu gia đình vợ. Thậm chí anh ấy còn là người nhắc nhở vợ mình thường xuyên về thăm gia đình, dành thời gian nhiều hơn cho ba mẹ. Đây là hành động vô cùng ngọt ngào, thể hiện sự tôn trọng của anh ấy dành cho bạn. Anh ấy không phải là người ích kỷ, chiếm hữu bạn cho riêng mình. Người đàn ông như vậy sẽ khiến bạn hạnh phúc.

Cùng vợ san sẻ công việc nhà, chăm sóc con

Yêu thật lòng, đàn ông sẽ tận tâm làm những điều này cho người phụ nữ của mình mà không một lời than vãn - Ảnh 2
Anh ấy luôn đỡ đần vợ công việc nhà, chăm sóc con cái - Ảnh minh họa: Internet

Người chồng sẵn sàng xắn tay vào bếp phụ giúp vợ là người đáng để bạn nương tựa cả đời. Anh ấy không ngại dầu mỡ văng trúng người, không ngại thức giấc lúc nửa đêm để vỗ về con khóc thay vợ. Anh ấy còn giúp vợ lau nhà, rửa bát khi vợ mệt mỏi trong người. Chắc chắn đây đích thị là “soái ca” của bạn rồi, người này sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn suốt cuộc đời. Bởi khi không yêu thật lòng, không có người nào tình nguyện làm những chuyện nặng nhọc đó đâu.

Trước lúc đi ngủ đều tâm sự cùng vợ

Đây là hành động mà không phải ai cũng làm được. Bởi đàn ông bận trăm công ngàn việc, dành thời gian cho vợ phải nói là rất hiếm hoi. Một khi anh ấy có hành động ngọt ngào này, bạn nên biết trong lòng chàng chỉ một mình bạn. Việc tâm sự với vợ như hai người bạn sẽ giúp cho vợ chồng hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Anh ấy sẵn sàng thổ lộ tâm tư của mình, hoặc chăm chú lắng nghe vợ nói, điều này thể hiện chồng tôn trọng bạn thật sự.

Trưng cầu ý kiến của vợ trong bất cứ trường hợp nào

Yêu thật lòng, đàn ông sẽ tận tâm làm những điều này cho người phụ nữ của mình mà không một lời than vãn - Ảnh 3
Anh ấy xem trọng ý kiến và quan điểm của vợ - Ảnh minh họa: Internet

Muốn hôn nhân bền vững, vợ chồng phải cùng nói lên những khúc mắc và quan điểm của mình. Trong bất cứ trường hợp nào, anh ấy cũng tôn trọng ý kiến của bạn. Người chồng như vậy còn gì sánh bằng nữa, đúng không? Nếu chồng bạn là người như vậy, hãy thương anh ấy nhiều hơn nữa nhé.

Đàn ông vô tâm, đàn bà lại để tâm

Đàn ông vô tâm, đàn bà lại để tâm

Phụ nữ vốn nhạy cảm, những lời bạn nói ra rồi quên mất nhưng cô ấy sẽ sống để dạ chết mang theo và luôn dằn vặt về điều đó.

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