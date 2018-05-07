Phụ nữ càng thỏa mãn đàn ông những điều này càng dễ mất chồng, tự đẩy hôn nhân đến bờ vực thẳm

Thương chồng là một điều tốt, tuy nhiên chuyện gì cũng có giới hạn. Bạn đừng chiều anh ấy quá rồi sinh hư, khiến hôn nhân rơi vào ngõ cụt. Có những thứ không phải cứ “chiều” là chồng sẽ thương, sẽ ngoan ngoãn ở nhà không đi đâu cả. Bạn nên nhớ, vợ càng thỏa mãn chồng, anh ấy càng muốn đi tìm những thú vui mới mà thôi. Vì vậy, đừng dại mà làm những điều này.

Đây là thói quen mà nhiều phụ nữ thường mắc phải. Vì nhiều lý do mà phụ nữ luôn ôm hết việc vào người, ít san sẻ cùng bạn đời của mình. Có lẽ họ sợ chồng vụng về gây đổ vỡ, cũng có thể họ sợ chồng mệt rồi sinh bệnh. Nhưng thói quen nuông chiều đó dần trở thành con dao giết chết hôn nhân của bạn. Chồng lười biếng, không chia sẻ việc nhà, mọi gánh nặng đổ lên đầu vợ. Rồi dần dần sẽ dẫn đến nhiều cuộc cãi vã, xung đột vì đơn giản là cả hai không thể thấu hiểu lẫn nhau. Vì vậy, phụ nữ đừng dại mà bảo bọc chồng quá mức, tập cho chồng làm việc nhà là cách giữ gìn hôn nhân khôn ngoan nhất.

Đồng ý rằng đàn ông phải có tiền trong túi trước khi ra đường. Tuy nhiên, đừng tạo cho chồng thói quen tiêu tiền quá phung phí. Bạn sẽ không thể biết được anh ấy dùng số tiền đó để làm gì đâu. Có khi anh ấy sẽ vung tiền cho một cô gái chân dài nào đó, hoặc mua nhà, sắm xe cho bồ nhí. Bởi đàn ông dễ ngoại tình nhất là khi có tiền đầy ắp trong túi. Là vợ khôn ngoan nên biết quản lý chi tiêu của chồng để cải thiện tài chính trong gia đình.

Thường xuyên khỏa thân hoặc thay đồ trước mặt chồng

Thay đồ trước mặt chồng là điều tối kỵ trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhiều nghiên cứu, việc thỏa thân trước mặt chồng sẽ khiến bạn đánh mất đi sự bí ẩn của mình. Đàn ông vốn rất thích thú với cơ thể của phụ nữ. Anh ấy muốn ngắm nhìn và khám phá, nhưng nhìn mãi cũng chán nên khao khát được thấy những thứ mới mẻ hơn. Là một cô vợ khôn ngoan, đừng bao giờ thay đồ hay làm theo yêu cầu của chồng. Bạn hãy giữ những bí mật để anh ấy càng tò mò, muốn khám phá và chinh phục. Không phải sau hôn nhân là cứ tự do, phóng khoáng, chồng thích thì cứ cho ngắm. Điều này vô tình khiến cho anh ấy cảm thấy nhàm chán vì bạn chẳng có gì mới. Đặc biệt sau sinh là giai đoạn phụ nữ “phá tướng” nhiều nhất. Nếu thường xuyên để chồng thấy những vết rạn đó, chắc chắn anh ấy sẽ chạy dài, không bao giờ quay đầu nhìn lại.

Luôn ủng hộ và tán thưởng dù cho chồng làm sai

Hành động bảo vệ chồng quá đáng sẽ gây ra nhiều rắc rối cho hôn nhân của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đây là việc làm giả dối chỉ khiến hôn nhân của bạn đổ vỡ. Khi nhận quá nhiều lời khen từ bạn, anh ấy sẽ không biết mình sai chỗ nào để sửa chữa, vì vậy mà cứ mắc phải những lỗi lầm đó. Một cô vợ khôn ngoan luôn biết cách khen chồng đúng lúc và góp ý khuyết điểm để chồng sửa sai. Không phải cứ làm chồng “nở lỗ mũi” là sẽ tốt.

Có nhiều cô vợ thường ca tụng và tâng bốc chồng để mình được nở mày nở mặt. Thậm chí họ ủng hộ và bênh vực chồng khi anh ấy làm sai, không bao giờ chê chồng mình xấu, chỉ biết tán dương rằng anh ấy tốt. Hãy để anh ấy tự biết nhận ra những khuyết điểm của mình. Có vậy, chồng bạn mới trưởng thành và chín chắn hơn.