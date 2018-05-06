Đàn ông vô tâm, đàn bà lại để tâm

Phụ nữ vốn nhạy cảm, những lời bạn nói ra rồi quên mất nhưng cô ấy sẽ sống để dạ chết mang theo và luôn dằn vặt về điều đó.

Có những câu nói đàn ông thốt ra chẳng mang ý gì sâu xa, nhưng đàn bà lại suy nghĩ nhiều về điều đó. Bởi phụ nữ vốn rất nhạy cảm, có những chuyện cứ để bụng rồi buồn, dằn vặt. Vì vậy, đàn ông nếu thương vợ thật lòng, đừng làm cho cô ấy tổn thương bởi những lời nói tưởng chừng vô hại của mình. Đàn bà vốn rất nhạy cảm, bởi vậy đừng làm họ tổn thương - Ảnh minh họa: Internet Cánh mày râu vốn ăn nói bỗ bã, có phần không khéo léo nên dễ làm mất lòng hơn là phụ nữ. Các ông thường nghĩ rằng “câu nói đó có gì đâu mà nặng, tôi cảm thấy rất bình thường, cô ấy không xinh thì nói là không xinh thôi”. Nhưng đối với phụ nữ, họ xem đó là những lời nói có tính sát thương cao nhất. Đàn bà vốn rất nhạy cảm với phấn son, sắc đẹp, tuổi tác và vóc dáng. Có mấy ai lại chấp nhận rằng chồng chê mình xấu trước mặt người khác. Bởi vậy đàn ông nói gì cũng phải để tâm một chút, như việc vợ mặc chiếc đầm không đẹp, bạn nên góp ý để cô ấy thay đổi. Hoặc vợ có thói quen xấu, bạn hãy nói để cô ấy sửa. Người nói nhẹ nhàng, người nghe sẽ thoải mái hơn. Đừng nghĩ đã là vợ chồng, muốn mắng, muốn chửi, muốn nói sao cũng được. Đàn ông có biết điều đáng sợ nhất trên cuộc đời này là gì không? Đó là nghe được những câu nói vô tâm của người mà bạn thương nhất.

Đôi khi chỉ những lời nói bông đùa, cũng khiến họ để tâm, suy nghĩ nhiều - Ảnh minh họa: Internet Tôi có quen một người chị học chung lớp bổ túc buổi tối. Chị ấy là kế toán trưởng của một công ty nhà nước, giỏi giang lại xinh đẹp. Đổi lại chồng chị là người khá nhút nhát, là một nhân viên bình thường của công ty tư nhân. Nhưng chưa bao giờ chị dành cho chồng những lời nói khó nghe, mà chỉ an ủi chồng cố gắng hơn trong công việc. Chị nói với tôi rằng, trong hôn nhân ly hôn hay ngoại tình không phải là điều đáng sợ nhất. Điều mà chị luôn dặn lòng là không bao giờ nói nặng lời hay khinh thường công việc chồng đang làm. Và chị cũng giao kèo với anh như vậy. Bởi chị không thể chịu được những câu nói tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến người khác tổn thương. Vì vậy, dù có nóng giận hay cãi nhau long trời lở đất, anh chị vẫn không bao giờ nói nặng đối phương. Tôi nghĩ cũng đúng, vợ chồng chỉ cần vậy thôi, cần gì phải giàu sang, nhà lầu xe hơi. Chỉ cần hiểu và để tâm đến cảm xúc của bạn đời mình là đủ đầy rồi. Đàn ông à! Không biết anh có địa cao như thế nào, hay chỉ là một người vô công rỗi nghề. Chỉ cần là đàn ông thì đừng làm cho người phụ nữ của mình phải khóc. Nếu vợ không tốt, hãy cùng cô ấy thay đổi và phát triển. Đừng tìm cách vùi dập hay nói những lời khinh thường cô ấy. Phụ nữ vốn nhạy cảm, những lời bạn nói ra rồi quên mất, nhưng cô ấy sẽ sống để dạ chết mang theo. Nói đúng hơn là lòng dạ đàn bà hẹp hòi, không thể chịu được tổn thương. Họ nghĩ bản thân mình tận tụy, hi sinh ngần ấy năm, xứng đáng nhận được những điều tốt hơn thay vì sự vô tâm của chồng.

Nếu thương vợ thật lòng, xin đừng làm cô ấy khóc - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà ngộ lắm, chỉ cần nghe được lời nói ngọt ngào, họ sẽ chấp nhận đánh đổi cuộc đời của mình để thương một người. Còn khi bị đối xử tệ bạc một lần, họ sẽ chẳng màng đến bạn nữa. Đôi khi nói đàn bà nhẫn tâm cũng đúng, nhưng những điều đó hoàn toàn có thể lý giải được. Muốn họ mãi một lòng vì gia đình, các ông chồng hãy để tâm một chút, đừng vô tâm nữa. Như việc đi làm về muộn, hãy nhắn cho vợ một tin. Không ăn cơm nhà thì gọi vợ đừng đợi, hãy ăn và ngủ trước. Đừng để vợ mình phải ngủ gật bên mâm cơm hoài, hãy thương cô ấy một chút thôi.

Đừng cằn nhằn đàn ông vô tâm nữa, chị em từng lắng nghe những điều này từ chồng chưa? Dưới đây là những điều đàn ông khao khát muốn chia sẻ cùng với vợ nhưng lại khó lòng nói ra, các chị em nên biết để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

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