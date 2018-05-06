Đàn ông vô tâm, đàn bà lại để tâm

Tâm sự gia đình 06/05/2018 09:24

Phụ nữ vốn nhạy cảm, những lời bạn nói ra rồi quên mất nhưng cô ấy sẽ sống để dạ chết mang theo và luôn dằn vặt về điều đó.

Có những câu nói đàn ông thốt ra chẳng mang ý gì sâu xa, nhưng đàn bà lại suy nghĩ nhiều về điều đó. Bởi phụ nữ vốn rất nhạy cảm, có những chuyện cứ để bụng rồi buồn, dằn vặt. Vì vậy, đàn ông nếu thương vợ thật lòng, đừng làm cho cô ấy tổn thương bởi những lời nói tưởng chừng vô hại của mình.

Đàn ông vô tâm, đàn bà lại để tâm - Ảnh 1
Đàn bà vốn rất nhạy cảm, bởi vậy đừng làm họ tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Cánh mày râu vốn ăn nói bỗ bã, có phần không khéo léo nên dễ làm mất lòng hơn là phụ nữ. Các ông thường nghĩ rằng “câu nói đó có gì đâu mà nặng, tôi cảm thấy rất bình thường, cô ấy không xinh thì nói là không xinh thôi”. Nhưng đối với phụ nữ, họ xem đó là những lời nói có tính sát thương cao nhất. Đàn bà vốn rất nhạy cảm với phấn son, sắc đẹp, tuổi tác và vóc dáng. Có mấy ai lại chấp nhận rằng chồng chê mình xấu trước mặt người khác. Bởi vậy đàn ông nói gì cũng phải để tâm một chút, như việc vợ mặc chiếc đầm không đẹp, bạn nên góp ý để cô ấy thay đổi. Hoặc vợ có thói quen xấu, bạn hãy nói để cô ấy sửa. Người nói nhẹ nhàng, người nghe sẽ thoải mái hơn. Đừng nghĩ đã là vợ chồng, muốn mắng, muốn chửi, muốn nói sao cũng được. Đàn ông có biết điều đáng sợ nhất trên cuộc đời này là gì không? Đó là nghe được những câu nói vô tâm của người mà bạn thương nhất.

Đàn ông vô tâm, đàn bà lại để tâm - Ảnh 2
Đôi khi chỉ những lời nói bông đùa, cũng khiến họ để tâm, suy nghĩ nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có quen một người chị học chung lớp bổ túc buổi tối. Chị ấy là kế toán trưởng của một công ty nhà nước, giỏi giang lại xinh đẹp. Đổi lại chồng chị là người khá nhút nhát, là một nhân viên bình thường của công ty tư nhân. Nhưng chưa bao giờ chị dành cho chồng những lời nói khó nghe, mà chỉ an ủi chồng cố gắng hơn trong công việc. Chị nói với tôi rằng, trong hôn nhân ly hôn hay ngoại tình không phải là điều đáng sợ nhất. Điều mà chị luôn dặn lòng là không bao giờ nói nặng lời hay khinh thường công việc chồng đang làm. Và chị cũng giao kèo với anh như vậy. Bởi chị không thể chịu được những câu nói tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến người khác tổn thương. Vì vậy, dù có nóng giận hay cãi nhau long trời lở đất, anh chị vẫn không bao giờ nói nặng đối phương. Tôi nghĩ cũng đúng, vợ chồng chỉ cần vậy thôi, cần gì phải giàu sang, nhà lầu xe hơi. Chỉ cần hiểu và để tâm đến cảm xúc của bạn đời mình là đủ đầy rồi.

Đàn ông à! Không biết anh có địa cao như thế nào, hay chỉ là một người vô công rỗi nghề. Chỉ cần là đàn ông thì đừng làm cho người phụ nữ của mình phải khóc. Nếu vợ không tốt, hãy cùng cô ấy thay đổi và phát triển. Đừng tìm cách vùi dập hay nói những lời khinh thường cô ấy. Phụ nữ vốn nhạy cảm, những lời bạn nói ra rồi quên mất, nhưng cô ấy sẽ sống để dạ chết mang theo. Nói đúng hơn là lòng dạ đàn bà hẹp hòi, không thể chịu được tổn thương. Họ nghĩ bản thân mình tận tụy, hi sinh ngần ấy năm, xứng đáng nhận được những điều tốt hơn thay vì sự vô tâm của chồng.

Đàn ông vô tâm, đàn bà lại để tâm - Ảnh 3
Nếu thương vợ thật lòng, xin đừng làm cô ấy khóc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà ngộ lắm, chỉ cần nghe được lời nói ngọt ngào, họ sẽ chấp nhận đánh đổi cuộc đời của mình để thương một người. Còn khi bị đối xử tệ bạc một lần, họ sẽ chẳng màng đến bạn nữa. Đôi khi nói đàn bà nhẫn tâm cũng đúng, nhưng những điều đó hoàn toàn có thể lý giải được. Muốn họ mãi một lòng vì gia đình, các ông chồng hãy để tâm một chút, đừng vô tâm nữa. Như việc đi làm về muộn, hãy nhắn cho vợ một tin. Không ăn cơm nhà thì gọi vợ đừng đợi, hãy ăn và ngủ trước. Đừng để vợ mình phải ngủ gật bên mâm cơm hoài, hãy thương cô ấy một chút thôi.

Đừng cằn nhằn đàn ông vô tâm nữa, chị em từng lắng nghe những điều này từ chồng chưa?

Đừng cằn nhằn đàn ông vô tâm nữa, chị em từng lắng nghe những điều này từ chồng chưa?

Dưới đây là những điều đàn ông khao khát muốn chia sẻ cùng với vợ nhưng lại khó lòng nói ra, các chị em nên biết để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông vô tâm tâm sự gia đình tâm sự vợ chồng phụ nữ yêu yêu hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm