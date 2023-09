Khi phụ nữ thấu hiểu những điều này, chồng có vô tâm đến mấy cũng không thể làm tổn thương mình

Phụ nữ đừng nghĩ mình hết lòng, người ta sẽ hết dạ

Phụ nữ càng tận tụy đàn ông càng muốn bội bạc - Ảnh minh họa: Internet

Có những thứ dù bạn có tận tụy, hi sinh đến đâu cuối cùng cũng hoài công vô ích. Đa số người vợ đều có đức hi sinh, muốn chồng con được ấm êm, nên bản thân làm tất cả mọi thứ để giữ gìn hôn nhân. Có người còn khờ dại đến nỗi chỉ cần chồng vui, bản thân cũng vui lây. Sau khi kết hôn, đa phần những niềm vui của phụ nữ đều xoay quanh và bị tác động bởi cảm xúc của chồng. Chồng vui, hôm đó gia đình sẽ tràn ngập tiếng cười, chồng buồn, không khí cũng trĩu nặng. Phụ nữ luôn nghĩ bản thân chẳng cần ăn no, mặc đẹp, chỉ cần ở bên chồng, ngắm nhìn thôi cũng đủ no, đủ hạnh phúc. Cũng vì những yếu tố đó mà từ xưa đến nay, phụ nữ luôn phải hi sinh, chồng con được đặt lên hàng đầu. Bạn bè cũng dần thưa thớt, tình cảm với ba mẹ cũng nhạt dần. Phụ nữ à, bạn càng hi sinh, đàn ông càng muốn ngoại tình mà thôi. Vì vậy, đừng dại khờ dốc hết ruột gan để yêu thương một người.

Cuối cùng, ly hôn không đáng sợ bằng việc ở bên cạnh một người bội bạc

Nếu có thể hãy buông tay để lòng nhẹ nhàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi ly hôn cũng là một con đường giải thoát, dẫn bạn đến một hạnh phúc mới. Điều đáng sợ nhất ở đây không phải ly hôn mà là chấp nhận ở bên cạnh một người có trái tim đã lạnh. Phụ nữ nên nhớ, trên cuộc đời không thể tránh khỏi những lần hợp tan, buổi tiệc vui nào cũng có lúc tàn. Khi không còn yêu nữa, buông tay để người ấy đi, cũng như giải thoát cho chính mình.

Nếu chồng đã ngoại tình, còn tha thứ được cứ tha thứ, không thì cứ để anh ấy lựa chọn. Là vợ đừng chọn cách đánh ghen làm gì. Nếu anh ấy nói vẫn trân trọng gia đình, vẫn thương vợ thì bạn hãy cho chồng cơ hội. Còn không thì cứ để anh ấy theo người mới.