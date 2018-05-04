Khi phụ nữ thấu hiểu những điều này, chồng có vô tâm đến mấy cũng không thể làm tổn thương mình

Phụ nữ phải thấu tình đạt lý hết những điều này mới mong hạnh phúc, suốt đời không phải chịu tổn thương.

Trong tình yêu và hôn nhân, phụ nữ luôn chịu nhiều thiệt thòi. Bởi họ vốn rất yếu mềm và mong manh. Có câu chỉ cần vướng phải yêu đương, đàn bà khôn ngoan cũng hóa khờ dại. Vì vậy, hãy nắm rõ và thấu hiểu hết thảy những điều này, hạnh phúc sẽ tự động đến, không bao giờ phải chịu khổ đau trong tình yêu, hôn nhân. Chồng là một phần của cuộc sống nhưng không phải là tất cả

Đừng nên xem chồng là tất cả của cuộc đời bạn - Ảnh minh họa: Internet Trước khi kết hôn, ai cũng mơ về ngôi nhà hạnh phúc tràn ngập tiếng cười đùa của trẻ thơ, chẳng có tiếng cãi vã. Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn cả trăm lần, gánh nặng cuộc sống khiến con người ta thay đổi, dù có dịu dàng đến mấy cũng hóa hung hăng, dữ tợn. Trong đó đàn ông là người thay đổi nhiều nhất, ngày xưa yêu nhau, anh ấy hứa sẽ không mắng hay đánh bạn. Nhưng sau đó thì chỉ cần nói một câu đã thượng cẳng tay hạ cẳng chân, lời hứa ngày xưa trôi tuột đi đâu mất. Bởi vậy, là phụ nữ đừng tin tưởng ai cả, đừng xem ai là cả thế giới, cũng đừng mù quáng tin vào những thứ vĩnh cửu. Có câu “đường dài mới biết ngựa hay”, muốn biết người ta có thật lòng hay không chỉ cần qua vài lần sóng gió là sẽ rõ ngay. Phụ nữ đừng nghĩ kết hôn rồi, chồng là cả cuộc đời, vậy cần gì sự nghiệp, cần gì những mối quan hệ khác? Đàn bà từ bỏ sự nghiệp vì một người, dại biết bao nhiêu. Vì vậy, muốn hạnh phúc, hãy tự làm chủ cuộc sống của mình. Chồng có thể ngắm mỗi ngày, nhưng nhìn hoài chẳng thể no bụng được, có công việc, bạn mới thật sự hạnh phúc.

Phụ nữ đừng nghĩ mình hết lòng, người ta sẽ hết dạ Phụ nữ càng tận tụy đàn ông càng muốn bội bạc - Ảnh minh họa: Internet Có những thứ dù bạn có tận tụy, hi sinh đến đâu cuối cùng cũng hoài công vô ích. Đa số người vợ đều có đức hi sinh, muốn chồng con được ấm êm, nên bản thân làm tất cả mọi thứ để giữ gìn hôn nhân. Có người còn khờ dại đến nỗi chỉ cần chồng vui, bản thân cũng vui lây. Sau khi kết hôn, đa phần những niềm vui của phụ nữ đều xoay quanh và bị tác động bởi cảm xúc của chồng. Chồng vui, hôm đó gia đình sẽ tràn ngập tiếng cười, chồng buồn, không khí cũng trĩu nặng. Phụ nữ luôn nghĩ bản thân chẳng cần ăn no, mặc đẹp, chỉ cần ở bên chồng, ngắm nhìn thôi cũng đủ no, đủ hạnh phúc. Cũng vì những yếu tố đó mà từ xưa đến nay, phụ nữ luôn phải hi sinh, chồng con được đặt lên hàng đầu. Bạn bè cũng dần thưa thớt, tình cảm với ba mẹ cũng nhạt dần. Phụ nữ à, bạn càng hi sinh, đàn ông càng muốn ngoại tình mà thôi. Vì vậy, đừng dại khờ dốc hết ruột gan để yêu thương một người. Cuối cùng, ly hôn không đáng sợ bằng việc ở bên cạnh một người bội bạc Nếu có thể hãy buông tay để lòng nhẹ nhàng hơn - Ảnh minh họa: Internet Đôi khi ly hôn cũng là một con đường giải thoát, dẫn bạn đến một hạnh phúc mới. Điều đáng sợ nhất ở đây không phải ly hôn mà là chấp nhận ở bên cạnh một người có trái tim đã lạnh. Phụ nữ nên nhớ, trên cuộc đời không thể tránh khỏi những lần hợp tan, buổi tiệc vui nào cũng có lúc tàn. Khi không còn yêu nữa, buông tay để người ấy đi, cũng như giải thoát cho chính mình. Nếu chồng đã ngoại tình, còn tha thứ được cứ tha thứ, không thì cứ để anh ấy lựa chọn. Là vợ đừng chọn cách đánh ghen làm gì. Nếu anh ấy nói vẫn trân trọng gia đình, vẫn thương vợ thì bạn hãy cho chồng cơ hội. Còn không thì cứ để anh ấy theo người mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khi-phu-nu-thau-hieu-nhung-dieu-nay-chong-co-vo-tam-den-may-cung-khong-the-lam-ton-thuong-minh-281309.html