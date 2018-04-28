Suy cho cùng, lấy chồng như dạng một tín hiệu thông báo cho sự trưởng thành của mỗi người. Đó là dấu hiệu bạn đã có đủ chín chắn để lo liệu và chịu trách nhiệm cho mình sau này. Việc lấy chồng đơn thuần chỉ là vậy thôi, vậy thì lấy chồng sướng hay ở “mình ên” hạnh phúc hơn? Đọc những điều sau đây, bạn sẽ rõ ngay nguyên nhân tại sao chị em ngày nay lại sợ lấy chồng như vậy.

Xã hội ngày nay, ngoài những ám ảnh không tiền, không công việc, còn có nỗi sợ hãi mang tên lấy chồng. Những dịp lễ, khi cô dì chú bác tụ họp với nhau, ai cũng chăm chăm hỏi những cô nàng gọi là “quá lứa, lỡ thì” về việc lấy chồng. Điều này khiến chị em vô cùng ngán ngẩm và trở thành nỗi ám ảnh tâm lý. Bên cạnh đó, không ít người tự hỏi liệu mình có nên lấy chồng, sống cuộc đời an ổn, hay cứ tiếp tục lông bông một mình? Liệu lựa chọn nào sẽ hạnh phúc hơn?

Không lấy chồng, sống “mình ên” thì không cần phải đối mặt với tình trạng mẹ chồng nàng dâu. Sống một mình không cần nhìn thái độ hay nét mặt của bất cứ ai.

1. Lấy chồng, không chỉ đối mặt với cuộc sống hôn nhân của mình mà còn phải “xử đẹp” mối quan hệ mẹ chồng, ba chồng, anh em nhà chồng. Điều thứ nhất mẹ chồng luôn đúng, điều thứ hai nếu mẹ chồng có sai thì hãy xem lại điều một. Anh em nhà chồng là “người quen không thể thân”, nói chuyện vui thôi, tốt nhất nên tránh càng xa càng tốt.

2. Lấy chồng, làm dâu, tới 5 giờ sáng trong người như có cơ chế tự động bật dậy và làm việc, chẳng hạn nấu đồ ăn sáng cho gia đình, chăm vườn rau, lau nhà, dọn dẹp và nhiều thứ vân vân khác. Nếu dậy trễ chỉ một phút, bạn sẽ nghe ngay tiếng than vãn của mẹ chồng “con dâu lười biếng ngủ đến trưa trời, trưa trật”.

Không lấy chồng, ngủ đến 12 giờ trưa cũng không ai thèm đá động, tha hồ xem phim, bật nhạc biến nhà thành sàn nhảy, thoải mái làm những điều mình thích. Tối tối buồn thì alo vài đứa bạn nhậu nhẹt hoặc mua sắm.

3. Lấy chồng, trưa chiều tối đều quẩn quanh bên bếp, nấu nấu nướng nướng cho chồng bữa cơm ngon. Hoặc có đi làm, những giờ ăn cơm đều tranh thủ chạy về nấu cho chồng bữa ăn đàng hoàng. Chiều tan ca lại xắn quần áo chạy về để về kịp giờ nấu cơm.

Không lấy chồng, chiều ung dung dặm lại miếng son, đánh thêm lớp phấn mang túi xách đi ăn uống, xem phim với bạn bè. Có đi đến tận khuya hay đến sáng cũng chẳng ai réo gọi.

Không lấy chồng thời gian thoải mái, tự do sẽ nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

4. Lấy chồng, chồng giận liền xoắn xuýt làm hòa, kẻo chồng lại đi ra ngoài tìm em út thì nguy to.

Không lấy chồng, bạn có thể hét thẳng mặt người đàn ông giận hờn kia: “Cút khỏi nhà tôi ngay, tôi không muốn thấy mặt anh nữa”.

5. Lấy chồng, đi đâu cũng tay xách nách mang, chồng một bên, con một bên. Đi đám cưới, tiệc tùng cũng ngại, đi hai thì tốn, đi một thì tủi thân.

Không lấy chồng, đi đâu cũng ung dung tự tại, đi đám cưới phong bì chỉ bỏ một suất kiêu hãnh biết bao nhiêu.

6. Lấy chồng, chăm lo cho chồng từng bộ đồ, chiếc quần cái áo, đến đồ nhậu nhẹt với đám bạn cũng phải dâng tận miệng.

Không lấy chồng, chỉ cần làm mồi nhậu cho mình, thoải mái tận hưởng một ngụm bia mát lạnh rồi thả mình trong cơn say ập đến, chẳng ai càm ràm “đàn bà mà uống bia”.

7. Lấy chồng, giật mình tỉnh giấc nửa đêm vì tiếng ngáy to như sấm, sáng ra phải dậy sớm, người lúc nào cũng đờ đẫn như người trên mây, đôi chân nhấc bổng trên mặt đất.

Không lấy chồng, thoải mái ngủ một giấc đến tận sáng, tinh thần lúc nào cũng sảng khoái, tươi tắn.

8. Lấy chồng, tông giọng cũng đạt đến nốt cao nhất vì mỗi ngày phải la hét con học bài, chồng bày bừa. Để rồi trở thành "ca sĩ chuyên nghiệp" lúc nào không hay biết.

Không lấy chồng, không phải phiền lòng vì ai đó ăn ở bày bừa, không vướng bận dạy học, quản thúc con cái.

Một khi đã lấy chồng phải sống vì rất nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

9. Lấy chồng, mặc áo hai dây, quần ngắn quá đầu gối được gọi là hư hỏng. Mặc gì cũng phải dòm trước ngó sau, xem chồng có thích không, mẹ chồng có chấp nhận không.

Không lấy chồng, muốn mặc gì mặc, chẳng ai nói gì.

10. Lấy chồng, trong mắt chỉ có một người đàn ông duy nhất, léng phéng nhìn ngó người khác, thế nào cũng có chuyện.

Không lấy chồng, muốn nhìn anh kia sáu múi, đẹp trai ra sao thì nhìn, chẳng ai phàn nàn hay cấm cản.

11. Lấy chồng, tắm 5 phút, chồng réo, con gọi, mẹ chồng bảo "ngủ trong đó rồi hay sao mà không thấy hình dạng".

Không lấy chồng, tắm 1 tiếng đồng hồ chẳng ai kêu, mở luôn liveshow ca nhạc trong đó cũng chẳng ai phàn nàn.

Tuy nhiên lấy chồng cũng có những điều vui như cùng ăn, cùng ngủ, không phải cô đơn khi những dịp lễ kéo đến, không bị gán cho cái danh là “ế chỏng ế chơ, ế bơ vơ, ế tội nghiệp”. Vậy, bạn chọn độc thân hay lấy chồng?