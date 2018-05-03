Phụ nữ ‘dạy hư’ chồng vì tạo những thói quen khó bỏ này, nếu không thay đổi sớm muộn gì cũng ly hôn

Phụ nữ yêu 03/05/2018 16:26

Từ khi kết hôn, nhiều phụ nữ đã có xu hướng “dạy hư” chồng vì những thói quen này, làm ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống hôn nhân.

Sau khi kết hôn, đàn bà có xu hướng thay đổi nhiều hơn đàn ông. Ngày xưa còn là cô gái tuổi đôi mươi, sống trong nhung lụa, được sự bảo bọc của cha mẹ thì sau khi lấy chồng rồi họ sẽ bị gọi là đàn bà. Mà đàn bà thì phải có trách nhiệm, sống vì chồng con nhiều hơn là bản thân. Có nhiều cô vợ cứ nghĩ tận tụy, hi sinh, gia đình sẽ ấm êm nên vô tình hình thành những thói quen xấu cho chồng. Điều này sẽ làm ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc hôn nhân của bạn, hãy loại bỏ ngay lập tức.

Thói quen đi làm về nằm ườn, không làm việc nhà giúp vợ

Phụ nữ ‘dạy hư’ chồng vì tạo những thói quen khó bỏ này, nếu không thay đổi sớm muộn gì cũng ly hôn - Ảnh 1
Phụ nữ ôm đồm hết việc nhà vô tình khiến chồng bị chiều hư - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người vợ thương chồng đến mức chẳng để anh ấy đụng đến việc nhà. Họ sợ chồng làm đổ vỡ đồ đạc nên một mình ôm đồm hết mọi thứ. Điều này vô tình hình thành thói quen ỷ lại vào vợ, nên mới có chuyện “việc nhà là của đàn bà”. Tuy nhiên bạn phải hiểu một điều, việc nhà là chuyện chung, không phải của riêng ai. Đừng cứ ôm hết vào người rồi than khổ, than mệt. Nếu thương chồng thật sự, hãy tập cho anh ấy cách nấu cơm, giặt đồ, lau nhà. Để khi bạn vắng nhà, anh ấy còn có thể tự chăm sóc bản thân và con. Bạn cũng có những mối lo toan, bận rộn bên ngoài, không thể nào ở bên cạnh cơm bưng nước rót cho chồng mãi được. Một người phụ nữ thông minh phải tập cho chồng cách làm việc nhà, để anh ấy nếm trải cảm giác mệt mỏi không kém gì đi kiếm tiền bên ngoài. Điều này sẽ khiến những người chồng tôn trọng vợ hơn, không tự cho mình quyền khinh thường những cô vợ nội trợ.

Thói quen tiêu tiền, vung tay quá trán đến khi cần thì vay mượn

Phụ nữ ‘dạy hư’ chồng vì tạo những thói quen khó bỏ này, nếu không thay đổi sớm muộn gì cũng ly hôn - Ảnh 2
Vợ nên biết tập cho chồng cách tiết kiệm để cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều cô vợ tập chồng mình thói quen tiêu tiền như nước, thích gì cứ mua, cứ ăn. Họ nghĩ tiền là do chồng kiếm được cứ tiêu xài thoải mái. Tuy nhiên những suy nghĩ này vô tình ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân. Bạn tiêu xài xả láng đến khi thiếu hụt lại vay mượn khắp nơi, rồi vợ chồng cãi vã. Một người vợ khôn ngoan luôn biết cách tiết kiệm và giúp chồng vạch ra thói quen chi tiêu hợp lý, chuyện gì cần thì tiêu, đừng hoang phí. Bởi tiền kiếm được còn phải để dành cho trường hợp ốm đau, bệnh tật và nuôi con.

Thói quen gia trưởng, xem mình là “ông trời con”

Phụ nữ ‘dạy hư’ chồng vì tạo những thói quen khó bỏ này, nếu không thay đổi sớm muộn gì cũng ly hôn - Ảnh 3
Phụ nữ quá chiều chồng để rồi hình thói quen gia trưởng, ra lệnh người khác - Ảnh minh họa: Internet

Vợ tận tụy, nhún nhường, chồng được nước làm tới, tự cho mình quyền được ra lệnh và sai khiến. Nhiều người phụ nữ thường mắc phải sai lầm này khiến cho cuộc sống trở nên mệt mỏi. Phụ nữ nên nhớ, dù yêu đến mấy, bạn cũng phải phân biệt rõ ràng vai trò của nhau trong hôn nhân. Vai trò của chồng phải được phân chia rõ ràng, đừng tạo cho anh ấy sự ích kỷ, luôn xem mình là trung tâm vũ trụ. Cuộc sống hôn nhân chỉ tốt đẹp khi cả hai đều có tiếng nói, có quyền bình đẳng, không phải như chế độ “chồng chúa, vợ tôi” ngày xưa.

Đàn ông có vai trò kiếm tiền, chăm lo gia đình, đàn bà quán xuyến chuyện nhà cửa. Cả hai có những nỗi khổ, sự mệt mỏi ngang nhau vì vậy phải được đối xử bình đẳng. Có chuyện gì vợ chồng hãy cùng nhau bàn bạc, vợ đừng nghĩ cứ để chồng giải quyết là được, bản thân không đưa ra ý kiến. Nếu những chuyện nhỏ nhặt, bạn cũng nhờ đến chồng, anh ấy sẽ có cơ hội xem thường bạn. Phụ nữ thông minh phải biết cách giữ vai trò và chỗ đứng của mình trong hôn nhân, đừng để chồng lấn lướt.

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