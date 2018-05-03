Những đặc điểm sau đây có thể sẽ khiến phụ nữ tự ti, giấu giếm không cho chồng biết hoặc ngại ngùng khi bộc lộ ra ngoài. Tuy nhiên đó lại là vũ khí lợi hại giúp bạn giữ chồng, "đá bay" những ả nhân tình ngoài kia. Phụ nữ nào cũng phải biết để tự tin hơn về bản thân mình.

Người phụ nữ nào cũng vậy, khi khoác lên người chiếc đầm hay áo đỏ sẽ rất nổi bật, gây ấn tượng với đối phương. Bởi vậy, làm gì thì làm, phụ nữ nên có bộ sưu tập đồ đỏ để có dịp mang ra quyến rũ chồng. Màu đỏ tượng trưng cho sự mãnh liệt, nóng bỏng, người nào diện trang phục đỏ cũng sẽ thu hút người khác. Theo nghiên cứu, đa phần đàn ông thường thích phụ nữ mặc trang phục đỏ, tạo cảm giác hưng phấn nơi anh ấy. Hãy chọn cho mình một chiếc đầm đỏ, đi đôi giày cao gót rồi tự tin sánh bước cùng chồng trong những bữa tiệc. Đảm bảo bạn là người nổi bật nhất khiến chồng mát mặt.

Đàn ông thích những người phụ nữ sở hữu vòng eo vừa vặn - Ảnh minh họa: Internet

Không cần phải quá thon gọn, vòng eo con kiến 56 cm, chỉ cần đạt được số đo vừa phải là được. Hãy dành thời gian tập thể dục để có thân hình vừa vặn, đừng quá sồ sề khiến đàn ông phát ngán. Đa số đàn ông thích ngắm cô nàng có vòng eo như Ngọc Trinh, nhưng lại cưới một người hết sức bình thường, vòng eo vừa đủ, không quá mập, cũng chẳng phải ốm. Không phải người nào cũng thích những cô nàng mảnh khảnh, vòng eo “chuẩn cực chuẩn”. Tuy nhiên, họ không thích những cô nàng có ngấn mỡ hay vòng eo quá khổ. Là phụ nữ nhớ chăm chút cho bản thân một chút, đừng quá bỏ bê chính mình.

Trang điểm tươi tắn, tự nhiên

“Anh không thích em trang điểm, để mặt mộc cũng đẹp rồi”, là câu nói dối trá nhất trên đời. Không có người đàn ông nào chịu đi bên cạnh một cô nàng mặt mộc cả. Bởi vậy, phụ nữ dù có bận đến mấy cũng phải trang điểm, khiến bản thân tươi tắn trước khi ra đường. Tuy nhiên đừng quá lòe loẹt, đừng làm lố, đừng biến bản thân trở thành búp bê khiến đàn ông chạy dài. Trước khi ra đường, hãy thoa một lớp phấn nhẹ, tô chút son để tươi tắn hơn. Khi đẹp bạn không chỉ tôn trọng đối phương mà khiến bản thân tự tin hơn.

Những nốt tàn nhang

Tàn nhang là khuyết điểm với phụ nữ nhưng lại là điều cuốn hút đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Chị em thường tự ti với gương mặt chi chít những nốt tàn nhang. Vì vậy họ phải nhờ đến công nghệ thẩm mỹ làm mờ tàn nhang. Tuy nhiên đây lại là khuyết điểm khiến nhiều đàn ông thích thú, họ cảm thấy những nốt chấm đen đó vô cùng dễ thương. Điều đó khiến bạn thật khác biệt và nổi bật. Vì vậy nếu có tàn nhang trên mặt, chị em đừng tự ti nữa, đó là vũ khí lợi hại để anh ấy mãi nhớ đến bạn.

Nụ cười tươi, có hồn

Nụ cười là đặc điểm có tính sát thương cao của phụ nữ. Đàn ông vốn rất thích ở bên cạnh một người lúc nào cũng cười tươi, tinh thần thoải mái, lạc quan và yêu đời. Bởi họ có rất nhiều áp lực bên ngoài, chỉ muốn về nhà nhìn thấy nụ cười của vợ. Phụ nữ nên nhớ, đừng suốt ngày ủ dột, lo lắng cơm áo gạo tiền, hãy cười tươi một chút để cuộc sống nhẹ nhàng hơn. Có câu, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, vì vậy, cười nhiều cuộc sống sẽ thoải mái hơn. Hãy dành cho mình một nụ cười thay vì nước mắt. Bởi cuộc sống ngoài kia đã quá nhiều chuyện đau buồn rồi, hãy dùng nụ cười để tự an ủi và bảo vệ chính mình.