Phụ nữ còn đòi hỏi những điều này nữa, sớm muộn gì cũng tan nhà nát cửa, chồng bỏ theo bồ nhí

Hiện nay, ngoài giữ công việc, giữ tiền, phụ nữ còn có xu hướng giữ chồng, vì vậy họ luôn đòi hỏi sự chung thủy tuyệt đối từ bạn đời. Họ cực kỳ ghét sự phản bội nên vô tình khiến bản thân trở nên mù quáng, thiếu kiểm soát trong những hành động của mình. Có người thương chồng đến mức đòi hỏi anh ấy nhất định chỉ được để ý đến mình, không được quan tâm đến những mối quan hệ khác. Điều này không thể gọi là tình yêu mà là sự chiếm hữu. Bởi vậy, đàn bà thông minh, đừng đòi hỏi những điều này từ chồng.

Đây là hành động ngu ngốc nhất, đàn bà thông minh sẽ không bao giờ đòi hỏi điều ngớ ngẩn này. Mẹ là người đã sinh ra chồng bạn, vợ là người đồng hành với anh ấy trong quãng đời còn lại. Ai cũng quan trọng và có vai trò của riêng mình, bạn không thể bắt anh ấy chọn lựa. Đàn ông có xu hướng gần gũi với mẹ nhiều hơn, từ nhỏ anh ấy đã ở trong vòng tay của mẹ, được mẹ chở che và yêu thương. Lớn lên khi thành gia lập thất, tuy đã có gia đình riêng nhưng anh ấy vẫn không thể quên được công ơn dưỡng dục đó. Một người vợ tinh ý và tâm lý, không bao giờ bắt ép chồng phải làm điều bất hiếu, trái với lương tâm. Hoặc giả sử anh ấy chọn mẹ, vậy bạn sẽ như thế nào, ly hôn chăng?

Đàn ông rất cần những mối quan hệ giúp đỡ trong công việc lẫn cuộc sống. Vì vậy, bạn đừng nên ép anh ấy từ bỏ bạn bè của mình mà chỉ ở bên vợ con. Cầm chân một con ngựa háu đá, cuối cùng chỉ có bạn tổn thương mà thôi. Đàn bà nên nhớ, không phải mối quan hệ nào của chồng cũng là xấu, là sai. Đôi khi có những chuyện không thể chia sẻ cùng vợ được, anh ấy cần có những người khác để tâm sự. Điều này giúp anh ấy giảm bớt những căng thẳng, khó khăn trong cuộc sống. Bạn đừng vì sự ích kỷ của mình mà làm cho cuộc sống của chồng ngày càng nhàm chán.

Luôn đòi hỏi chồng phải hoàn hảo như anh A, anh B

Phụ nữ thông minh đừng bao giờ bắt chồng phải giống người này, người kia - Ảnh minh họa: Internet

Anh ấy là chồng của bạn, có những nét đặc trưng và tính cách riêng, không giống một ai cả. Vì vậy, bạn đừng dại mà so sánh hay bắt ép chồng phải trở thành người này người kia. Điều này sẽ khiến đàn ông vô cùng chán ghét, bởi anh ấy có lòng tự trọng rất cao, không muốn giống bất cứ ai. Nếu thương anh ấy thật lòng, bạn sẽ không bao giờ đụng đến lòng tự ái của chồng. Những cô vợ đừng quá mơ mộng hão huyền rằng mình sẽ có một tình yêu đẹp như trong phim, có người chồng như anh A hoàn hảo, đẹp trai, ga lăng. Hãy sống thực tế một chút. Có thể bạn chỉ có một người đàn ông hết sức bình thường nhưng anh ấy là chồng, là người yêu bạn thật lòng. Đôi khi những thứ quá hoàn hảo chỉ khiến cho con người ta choáng ngợp nhiều hơn là yêu. Đừng để những cảm giác đó đánh lừa thị giác của mình, những gì càng thực tế sẽ tốt hơn.

Trong mắt lúc nào cũng có bạn, không được nhìn người khác

Đàn ông thích ngắm nhìn những cô gái đẹp là điều hết sức bình thường. Nếu không muốn chồng nhìn người khác, bạn phải thật sự nổi bật. Nói chung, thích cái đẹp là bản năng của mỗi người, bạn không được bắt ép anh ấy phải làm theo ý bạn.

Nhớ những ngày quan trọng, không được sót ngày nào

Vợ tâm lý nên cùng chồng nhớ những ngày quan trọng, chứ không phải bắt chồng phải nhớ một mình - Ảnh minh họa: Internet

Đây là điều mà nhiều phụ nữ luôn đòi hỏi từ người chồng của mình. Bạn luôn muốn anh ấy nhớ những ngày đặc biệt như kỷ niệm ngày cưới, ngày quen nhau, ngày sinh nhật rồi hàng tỉ tỉ những ngày khác. Tuy nhiên, bạn nên nhớ anh ấy vẫn còn rất nhiều công việc khác, không đủ tâm lý và trí nhớ tốt đến nổi nhớ không sót ngày nào. Thay vì cứ đòi hỏi từ chồng, bạn hãy chủ động tạo bất ngờ cho anh ấy trong những dịp này, đảm bảo chồng sẽ thương bạn hết mực, không bao giờ có tư tưởng ngoại tình.