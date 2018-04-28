Vợ làm những điều này trước khi ngủ, có cho tiền chồng cũng không dám thèm ‘của lạ’

Phụ nữ yêu 28/04/2018 14:16

Phụ nữ chỉ cần dành cho chồng những hành động này trước khi đi ngủ, đảm bảo chồng sẽ không bao giờ có ý định phản bội, ruồng bỏ vợ con.

Không cần phải lúc nào cũng ở bên cạnh hay cúc cung tận tụy thì mới được chồng thương, chung thủy. Các cô vợ chỉ cần làm điều này trước khi đi ngủ, chồng không mê mới lạ, kẻ thứ ba sẽ không bao giờ có cơ hội chen chân vào.

Dành cho chồng một nụ hôn chúc ngủ ngon

Vợ làm những điều này trước khi ngủ, có cho tiền chồng cũng không dám thèm ‘của lạ’ - Ảnh 1
Luôn dành cho nhau những nụ hôn ngọt ngào, chắc chắn vợ chồng bạn sẽ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đây là hành động vô cùng ngọt ngào mà nhiều người vợ đã quên từ lâu. Đàn ông vốn rất thích những điều ngọt ngào và cực kỳ thích thú với sự chủ động của vợ. Được vợ hôn trước khi đi ngủ, đảm bảo chàng sẽ thương vợ vô cùng. Nụ hôn có sức mạnh gắn kết, giúp vợ chồng ngày càng gắn bó và yêu thương nhau hơn. Vì vậy, hãy dành cho bạn đời mình một nụ hôn, vừa giúp người ấy ngủ ngon vừa giữ lửa hôn nhân của mình.

Nhìn vào mắt chồng khi nói chuyện

Giao tiếp bằng ánh mắt sẽ khiến cho anh ấy cảm thấy được tôn trọng và nhìn thấy sự yêu thương từ bạn. Khi nói chuyện, hãy nhìn vào mắt chồng, đảm bảo anh ấy sẽ cảm thấy vô cùng thích thú. Lâu lâu nháy mắt để thể hiện sự tinh nghịch của bạn, giúp bạn chiếm được rất nhiều tình cảm của chồng.

Vợ làm những điều này trước khi ngủ, có cho tiền chồng cũng không dám thèm ‘của lạ’ - Ảnh 2
Nhìn vào mắt nhau khi nói chuyện sẽ khiến chồng cảm thấy được tôn trọng - Ảnh minh họa: Internet

Vợ đi ngủ cùng lúc với chồng

Bí quyết giúp tình cảm vợ chồng vẫn son sắt như thuở ban đầu là cả hai cùng ngủ một lúc. Dù công việc có bận rộn đến đâu, bạn cũng nên gác lại và đi ngủ cùng chồng. Đây là cách giúp cho vợ chồng hiểu nhau hơn. Khi đó cả hai sẽ cùng trò chuyện, kể cho nhau nghe về những chuyện hôm nay như thế nào. Đảm bảo với hành động này, chồng sẽ yêu bạn quên lối về.

Bạn nên tránh tình trạng, người ngủ trước, người ngủ sau, khi đồng hồ sinh hoạt bị rối loạn, cuộc sống hôn nhân của bạn cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Như việc, chồng đã say giấc, còn vợ thì mải cặm cụi giải quyết giấy tờ. Điều này còn khiến cho vấn đề tình dục của vợ chồng trở nên nhàm chán. Lời khuyên chân thành cho những cặp vợ chồng là cùng nhau tuân thủ theo giờ giấc sinh hoạt, ắt cuộc sống sẽ hạnh phúc.

Nép vào ngực chồng khi ngủ

Ở những thời điểm khác nhau, vợ chồng bỗng dưng không còn dành cho nhau những cử chỉ thân mật nữa. Chẳng hạn cả hai không còn ôm, hôn nhau trước khi đi ngủ, thậm chí khi ngủ còn xoay lưng lại với nhau. Đây là yếu tố khiến nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ. Vợ khôn ngoan nên biết nép vào ngực chồng như chú mèo con, dành cho anh ấy những điều ngọt ngào nhất. Hành động này còn để lại hương thơm của bạn trên người chồng, khiến anh ấy mãi lưu luyến không quên, đi đâu cũng nhớ về, kẻ thứ ba khó mà chen chân vào.

Vợ làm những điều này trước khi ngủ, có cho tiền chồng cũng không dám thèm ‘của lạ’ - Ảnh 3
Hành động đáng yêu này sẽ giúp bạn chiếm giữ trái tim chồng suốt đời - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung, vợ khôn ngoan nên biết dành cho chồng những cử chỉ thân mật như ngày đầu mới cưới. Đừng quá cứng nhắc và bảo thủ, cũng đừng nghĩ đó hành động hư hỏng. Bạn nên nhớ, đàn ông vốn rất dễ bị thu hút bởi những người phụ nữ táo bạo. Những cái ôm, những nụ hôn ấm áp là nguồn động lực giúp chồng bạn xua tan bực dọc và áp lực trong công việc. 

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