Đã là vợ chồng, việc tha thứ cho nhau là điều cần thiết. Tuy nhiên, cần đặt lòng vị tha của mình đúng chỗ, đúng thời điểm. Nếu dung túng, bỏ qua những điều này vì quá thương một người, đảm bảo bạn sẽ hối hận về sau.

Ghen tuông là gia vị không thể thiếu trong hôn nhân, tuy nhiên, việc ghen quá vô lý sẽ khiến hôn nhân đổ vỡ. Nếu chồng bạn mắc phải điều này, tuyệt đối đừng nhân nhượng. Việc ghen với quá nhiều người, thậm chí còn ghen tỵ với việc bạn dành thời gian cho con nhiều hơn chồng là không thể tha thứ được. Sống bên người chồng suốt ngày ghen bóng gió, rồi hành hạ tâm lý lẫn thể xác của bạn, liệu hôn nhân có thể lâu dài? Ghen tuông có thể khiến con người ta mù quáng, lầm đường lạc bước, làm ra những việc đáng sợ không lường trước được. Có những người đàn ông ghen tuông đến mức đánh đập vợ, thậm chí giết người. Đó không thể gọi là tình yêu mà là sự chiếm hữu, không thể nào có được hạnh phúc lâu dài và hôn nhân bền vững cả.

Trong hôn nhân, một người kéo, một người buông, thế nào cũng lỡ làng. Nếu người đàn ông của bạn mắc phải sai lầm này, đừng tha thứ cho anh ấy nữa. Bởi một người đã muốn phản bội, có ngàn lần tha thứ cũng không thể nào níu kéo được. Việc để người thứ ba xuất hiện trong hôn nhân là điều không thể vị tha. Nếu anh ấy yêu bạn thật lòng, người thứ ba sẽ không thể xen ngang cuộc hôn nhân này. Ở bên cạnh người không còn yêu mình là điều tàn nhẫn nhất, đừng đối xử tệ bạc với bản thân như vậy, đàn bà nhé!

Chồng vô tâm

Chồng vô tâm khiến vợ suốt đời phải chịu cô đơn - Ảnh minh họa: Internet

Đừng sống chung với chồng vô tâm, bởi cô đơn, tủi thân biết bao nhiêu mà đong đếm. Đàn bà vốn rất cần tình cảm, họ không thể chịu được sự ghẻ lạnh, thờ ơ của nửa kia. Tội ngoại tình có thể tha thứ, nếu anh ấy biết quay đầu, về bên vợ con. Còn một khi người đã vô tâm, có níu kéo, có cố thay đổi cũng hoài công vô ích. Đàn bà có thể không ăn no, mặc không ấm, nhưng đừng chấp nhận chung sống với người vô tâm. Khi ốm đau bệnh tật, có ai ngó ngàng? Khi mệt mỏi, tinh thần sa sút, có ai hỏi han, quan tâm? Vậy có chồng để làm gì mà cứ mãi cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình? Thà buông tay chứ đừng tha thứ cho kẻ vô tâm.

Đối xử tệ với gia đình của bạn

Người đàn ông không tôn trọng gia đình của bạn, không đáng để bạn bảo vệ, tha thứ. Bởi đó là phép lịch sự, cách đối nhân xử thế thông thường, anh ấy còn không làm được thì làm sao để mang lại hạnh phúc cho bạn? Cha mẹ là người cho bạn hình hài và cuộc sống đủ đầy, nếu anh ấy không tôn trọng họ, ắt hẳn cũng sẽ xem thường bạn. Là phụ nữ đừng mù quáng yêu một người kiểu này.

Đánh vợ

Đàn ông đánh vợ chẳng thể dung tha - Ảnh minh họa: Internet

Chồng ngoại tình chỉ khiến bạn mệt mỏi tinh thần. Còn chồng vũ phu không chỉ hành hạ thể xác mà còn khiến tinh thần của bạn sa sút. Vì vậy, đừng dại mà bao dung cho người luôn đánh đập bạn. Đàn ông vũ phu suốt đời chỉ thể hiện bằng nắm đấm. Một lần đánh bạn, sẽ có lần thứ hai và nhiều lần nữa, bởi thói quen đó đã ngấm vào xương máu của anh ấy, không thể bỏ được.