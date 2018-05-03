Chứng tỏ bản lĩnh, muốn có nhiều bạn tình hơn là chỉ một mình vợ

Có nhiều người hỏi anh, đã có vợ đẹp, con ngoan còn đi ngoại tình làm gì, rồi liệu cô ấy có tha thứ khi anh quay về? Anh thản nhiên trả lời đó là bản lĩnh của một người đàn ông. Đấng nam nhi nào mà không năm thê bảy thiếp? Trên thực tế, đàn ông ngoại tình không chỉ vì không còn yêu vợ, thương con mà lại vì những lý do khác.

Đàn ông luôn muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình cho nhiều người biết. Vì vậy họ ngoại tình để cho mọi người biết rằng, ngoài vợ, họ còn có khối người theo. Họ luôn muốn vây quanh bên mình là nhiều cô gái, chứ không phải chỉ duy nhất một người là vợ. Cũng có thể là vì vợ không đáp ứng được nhu cầu nên họ mới đi tìm bạn tình mới, thử cảm giác lạ hơn. Đàn ông ngoại tình vì chiếc giường, quả thật không sai. Họ coi trọng nhu cầu tình dục, khi vợ lạnh nhạt trong chuyện chăn gối, họ sẵn sàng đi tìm những mối quan hệ khác. Lý do ngoại tình mà họ thường đưa ra khi bị phát hiện đó là “em không cho anh những gì anh muốn thì trách sao anh lại như thế này”.

Đa số vợ chồng khi đến một thời điểm nào đó, họ sẽ sống với nhau vì con cái, vì chữ nghĩa nhiều hơn là tình yêu. Khi đó ngọn lửa yêu thương trong họ không còn nữa, việc tìm người khác cũng là điều dễ hiểu. Hơn 70% đàn ông ngoại tình sẽ nói rằng: “Tôi đã không tình cảm với vợ nhưng vì con cái nên chúng tôi chấp nhận ở bên nhau”.

Tất cả là lỗi của vợ

Vợ nói nhiều khiến anh ấy cảm thấy khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều cô vợ thường nói nhiều, càm ràm và có thói quen ngồi lê đôi mách. Đây là những điều đàn ông ghét cay ghét đắng ở vợ. Vì muốn yên thân mà anh ấy tìm đến những cô nàng khác để khỏa lấp trống trải trong lòng. Họ không muốn ở nhà nghe vợ than phiền lương tháng không đủ, tiền đâu nuôi con, tiền đâu đóng tiền điện, tiền đâu mua sắm vật dụng trong nhà… Điều mà họ cần chính là một người luôn ở bên cạnh cùng họ chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống.

Nâng cao giá trị và lòng tự trọng của bản thân

Đàn ông có lòng tự trọng cao ngất ngưỡng. Họ có thể không ăn mặc đẹp nhưng lòng tự trọng nhất định phải được bảo vệ và luôn đẹp đẽ. Ngoại tình cũng là một dạng để họ chứng minh với vợ, với mọi người rằng mình có bản lĩnh. Ngoài ra, một phần vì anh ấy muốn tìm một người tôn trọng mình, bởi những tật xấu vợ đã biết hết rồi, không còn gì để khoe mẽ.

Máu trăng hoa đã ngấm vào người

Người đàn ông lăng nhăng rất dễ ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Hơn 90% đàn ông ngoại tình là vì thói trăng hoa. Họ như con ngựa mất dây cương luôn muốn khám phá vùng đất mới thay vì cứ mãi chăm chăm bên một người. Tuy có vợ đẹp, con ngoan bên cạnh, họ vẫn chọn cách qua lại với người mới để thỏa mãn những nhu cầu của bản thân. Người đàn ông lăng nhăng khó mà một lòng một dạ bên một người. Khi đi ra ngoài, hay vô tình lướt Facebook thấy hình ảnh của một cô gái đẹp, anh ấy cũng cảm thấy say nắng và buông lời tán tỉnh.