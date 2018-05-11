Không chỉ phụ nữ, đàn ông cũng có những bí mật riêng. Chỉ là anh ấy ngại hoặc không muốn cho người khác biết quá nhiều về mình. Vì vậy, phụ nữ ngang bướng muốn tìm hiểu rõ ràng sẽ lãnh hậu quả vô cùng ê chề.

Là một người vợ thông minh, đừng chăm chăm nhắc về quá khứ hay khơi gợi để chồng nhớ về những điều không muốn nhớ. Nếu anh ấy muốn tâm sự sẽ tự động nói với bạn, còn không thì phụ nữ đừng dại khơi ra. Bởi bạn yêu con người hiện tại, chứ không phải quá khứ của anh ấy. Mỗi người đều có bí mật riêng của mình, nếu đã chấp nhận sống bên nhau, hãy trân trọng hiện tại và cùng nhau hướng về tương lai.

Cưới nhau rồi, ít người phụ nữ nào biết được quá khứ của chồng bạn như thế nào. Ngày xưa anh ấy sống ra sao, quen bao nhiêu người hay có “vết nhơ” nào không. Đó là câu hỏi mà nhiều người vợ luôn thắc mắc nhưng lại không có câu trả lời. Đàn ông ghét nhất người cứ bới móc quá khứ một cách vô tội vạ khi không có sự cho phép của anh ấy. Hoặc anh ấy không muốn bạn đánh giá sai về nhân cách, hoặc không muốn nhắc đến điều đó nữa.

Quan hệ xã hội

Mối quan hệ xã hội, anh ấy thích giữ cho riêng mình - Ảnh minh họa: Internet

Có những mối quan hệ ngoài xã hội của chồng không phải người vợ nào cũng nắm rõ. Hôm nay công việc như thế nào, gặp những ai, anh ấy quen biết bao nhiêu người ngoài xã hội... đều là bí ẩn. Nếu họ không muốn nói về vấn đề này, chị em đừng nên cố gắng tìm hiểu làm gì.

Cảm thấy bất an vì cơ thể của mình

Đàn ông không muốn vợ chê bai về cơ thể của mình nên thường giấu giếm những biến đổi của mình. Đặc biệt là trong chuyện chăn gối, anh ấy không muốn làm mất hứng, khiến vợ xem thường. Hoặc có thể nhiều cô vợ thường xem phim truyền hình, mê mẩn anh chàng sáu múi, có làn da rám nắng. Biết được điều đó, những người chồng cảm thấy tự ti.

Phụ thuộc, dựa dẫm

Đàn ông vốn dĩ rất muốn dựa dẫm nhưng lòng tự trọng không cho phép họ làm điều đó - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không phải lúc nào cũng mạnh mẽ. Đôi khi họ cũng mệt mỏi và cần có bờ vai để dựa vào. Nhưng lòng tự trọng quá lớn, họ không thể biến bản thân trở nên yếu mềm trong mắt người khác. Vì vậy mà luôn tự mình chịu đựng, tự mình tìm cách vượt qua. Họ không muốn dựa dẫm vào vợ rồi tập cho mình một thói quen phụ thuộc. Là một người vợ tinh tế, bạn không nên thờ ơ với cảm xúc của chồng. Dù anh ấy không nói, bạn cũng phải đủ tinh ý để nhận ra những mệt mỏi của bạn đời.

Khả năng mơ mộng không kém gì phụ nữ

Đàn ông đôi khi cũng mơ mộng và tưởng tượng một cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, đủ đầy. Tuy nhiên những điều đó anh ấy không thường xuyên nói với vợ. Có lẽ vì anh ấy nghĩ rằng bạn không thể giúp biến những điều đó thành hiện thực nên tự mình đắm chìm trong ảo mộng của bản thân. Hoặc anh ấy sợ nói ra, bạn sẽ chê cười rằng chồng trẻ con, mơ mộng viển vông. Là vợ, nếu vô tình biết được chồng mình hay mộng mơ, bạn cũng đừng vội cười nhạo hay làm tổn thương lòng tự trọng của anh ấy. Hãy tìm cách san sẻ, tâm sự để hiểu nhau nhiều hơn.