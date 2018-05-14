Đàn bà ơi! Mãi chờ một người đàn ông tham lam, vậy thanh xuân của em ai đợi đây?

Đàn ông vốn tham lam, có mới nới cũ, chẳng bao giờ toàn tâm toàn ý vì một người nên em đợi làm gì?

Em đợi người, rồi thanh xuân của em phải tính sao đây? Đừng khờ dại vậy nữa, đàn ông đến 60 tuổi còn có thời gian để xây tổ ấm, còn đàn bà thì khác, quá lứa lỡ thì rồi ai còn đủ can đảm để tìm một bờ vai khác. Bởi vậy, nếu em đang gặp một người đàn ông tham lam, hãy mạnh mẽ rời xa, đừng dùng dằng cũng đừng níu kéo. Thanh xuân của em như một chuyến tàu, bỏ lỡ rồi em sẽ bị mất phương hướng, lạc bước trên chặn đường tuổi trẻ của mình. Anh ấy sống vì người khác, em lại sống vì anh ấy, em có thấy cuộc đời mình bất công không? Đàn ông vốn dĩ tham lam, tha thứ mãi chỉ uổng phí tuổi xuân - Ảnh minh họa: Internet Em kể cho tôi nghe rất nhiều về người đàn ông đó. Nào là anh ấy đẹp trai, cao ráo, giỏi giang, thương vợ, chiều con số một, không ai sánh bằng. Nhưng sao giờ đây tôi lại thấy anh ấy khoác vai một cô gái trẻ đi vào khách sạn thế kia? Không lẽ tôi nhìn nhầm? Tôi không kể cho em vì sợ câu chuyện chưa rõ ràng của mình sẽ khiến gia đình em lục đục. Nhưng đến một ngày, trong bữa tiệc công ty anh ấy và tôi gặp mặt bàn việc liên kết trong thời gian sắp đến. Tôi nhìn thấy anh trong bộ vest lịch lãm, mái tóc được chải chuốt cẩn thận, vuốt keo bóng loáng.

Nhìn vẻ ngoài đó, ai cũng tấm tắc khen anh được vợ chăm khéo. Tôi cũng thầm mỉm cười tự hào vì em là một người vợ giỏi giang lại đảm đang. Lúc giữa buổi tiệc, tôi ra ngoài hít thở không khí vì bên trong quá ồn ào và ngột ngạt. Vừa mới ra đến khu vườn sân sau của nhà hàng, tôi bắt gặp một cảnh tượng thật kinh khủng. Anh và người đàn bà nào đó đang hôn nhau đắm đuối, tay anh siết chặt bờ mông cong, đẫy đà. Cả hai đắm chìm vào thế giới chỉ của riêng mình, mặc kệ xung quanh. Trong lúc bối rối, tôi nghĩ ngay đến em, người đàn bà đáng thương diện cho chồng một bộ đồ đẹp để anh ấy đi tán tỉnh những người khác. Tôi nhìn thấy chồng em nhiều lần đắm đuối bên người phụ nữ lạ - Ảnh minh họa: Internet Tôi lấy điện thoại chụp vội tấm hình rồi rời đi. Vài hôm sau, tôi đưa cho em xem, thoạt đầu em cũng hốt hoảng lắm. Nhưng rồi không hiểu sao, sau đó em lại tìm cách bào chữa cho chồng mình.

- Chắc chị nhìn nhầm người rồi. Anh ấy không phải là người như vậy đâu? Em hiểu chồng em mà. Đi kèm với lời nói đó là nụ cười thoáng chút sợ hãi. Tôi biết em đang rất bất an, ánh mắt của em nói rõ lên những điều đó. Tôi bình thản lên tiếng. - Em không tin thì tùy, chuyện anh ấy cặp kè người khác không phải là chị chỉ thấy một lần. Nếu em còn bao che cho chồng như vậy, thế nào cũng chuốc đau khổ. Lần này tôi không thể nào cứ an ủi em. Suốt ngần ấy năm, em luôn ở nhà chờ đợi một người chồng tham lam. Cơm cũng không dám ăn trước, ngủ cũng chẳng thể nào say giấc khi chồng chưa về nhà. Em cứ nghĩ em là người đàn bà hạnh phúc, nhưng hóa ra đã trắng tay ngay từ đầu. Chồng dành thời gian để thỏa mãn những nhục vọng đê hèn của bản thân còn em lại dành cả thanh xuân để mãi chờ trông, yêu thương anh ấy. Thật sự em quá dại trong chuyện này. Đàn ông ngoại tình cuối cùng chỉ có đàn bà khổ - Ảnh minh họa: Internet Người đàn ông tham lam mãi chạy theo những phù phiếm xa hoa, có bao giờ chịu dừng chân nghỉ ngơi đâu mà em chờ, em đợi. Để rồi thanh xuân qua đi, chỉ còn những vết rạn da, vết nhăn nơi khóe mắt vì khóc quá nhiều. Đàn bà à! Đừng như vậy nữa, đã đến lúc chấp nhận hiện thực và tự thương lấy mình. Không phải cứ hết lòng, người khác sẽ nương tình không làm em đau. Lòng tham của đàn ông là không đáy, em không thể nào chạm đến được, có vợ đẹp, con ngoan nhưng vẫn muốn ngoại tình đấy thôi. Vậy thì em đợi làm gì, hãy ăn cơm trước, đi ngủ sớm, không việc gì mà tự hành xác. Chồng đói tự khắc sẽ về nhà, chồng mệt sẽ tự động tìm về mái ấm của mình. Đến cuối cùng, người trở về nhất định sẽ trở về, kẻ đã quyết ra đi, có níu kéo cũng hoài công vô ích. Nếu có thể hãy buông bỏ hôn nhân để bảo toàn thanh xuân của mình, đàn bà nhé!

Đàn bà khôn ngoan không bao giờ có tư tưởng thay đổi những điều này của đàn ông Sau đây là những thói quen của đàn ông mà phụ nữ càng cố gắng thay đổi càng gây ra nhiều rắc rối cho cuộc hôn nhân của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-oi-mai-cho-mot-nguoi-dan-ong-tham-lam-vay-thanh-xuan-cua-em-ai-doi-day-282606.html