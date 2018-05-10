Đàn bà đừng vì một câu nói ‘anh yêu em’ mà sẵn sàng tha thứ

Tâm sự gia đình 10/05/2018 05:30

Chỉ vì một câu nói “anh yêu em” mà bấy lâu nay tôi không thể nào buông bỏ được cuộc hôn nhân đổ nát của mình.

Đàn ông hay nói những lời ngọt ngào, còn đàn bà thì tin đó là sự thật. Sáng mở mắt dậy nói yêu, đến giờ cơm trưa cũng ráng dành thời gian để nhắn một tin yêu thương, tối về lại tiếp tục nói yêu. Vậy đó, riết rồi không biết lời nào là thật. Có nhiều người ngoài miệng nói yêu vợ, nhưng sau lưng đã đi tìm những cuộc tình mới. Bởi vậy, miệng lưỡi đàn ông biết tin như thế nào là đúng.

Đàn bà đừng vì một câu nói ‘anh yêu em’ mà sẵn sàng tha thứ - Ảnh 1
Câu 'anh yêu em', anh ấy cũng đã dành cho rất nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ vì một câu nói “anh yêu em” mà bấy lâu nay tôi không thể nào buông bỏ được cuộc hôn nhân đổ nát của mình. Sau những lần chán cơm thèm phở, anh quay về và nói lời yêu thương. Vậy là tôi giấu hết những nỗi bức xúc, tổn thương vào lòng để tiếp tục tha thứ. Để rồi dăm bữa nửa tháng, tôi lại bắt gặp những tin nhắn ngọt ngào, vết son trên ngực, kèm với mùi nước hoa lạ. Anh ấy lại ngoại tình.

Tôi tự hỏi không biết giới hạn chịu đựng của mình đến đâu, chỉ biết ở hiện tại tôi đã quá nhiều lần tha thứ cho người bội bạc. Bạn bè bảo tôi buông, ba mẹ nuốt nước mắt khuyên con gái từ bỏ cuộc hôn nhân của mình. Nhưng lỗi là ở tôi, tôi không thể nào làm được. Tôi không cam tâm để anh đến với vòng tay của người khác. Có lẽ tôi quá ích kỷ, muốn chiếm hữu hơn là yêu đương nên vì vậy cứ mãi day dứt.  

Cuộc tình đầu tiên của anh kéo dài hơn 2 tháng. Cô gái ấy là sinh viên mới ra trường được anh nâng đỡ từ những bước đầu chập chững bước vào nghề. Khi tình cảm của cả hai bắt đầu chớm nở, cuộc sống hôn nhân của tôi rơi vào bế tắc. Nghe nhiều người nói về chồng họ ngoại tình, tôi không phải là người trong cuộc nên không thể cảm nhận được. Giờ đây tôi thấu hiểu rồi, đau đớn và mệt mỏi biết dường nào. Tôi làm lớn chuyện, anh nói đó chỉ là cảm nắng nhất thời, anh còn thương vợ con nhiều, không muốn gia đình đổ vỡ. Vậy là tôi chấp nhận bỏ qua, anh rời xa cô ta, gia đình tôi trở lại bình thường.

Đàn bà đừng vì một câu nói ‘anh yêu em’ mà sẵn sàng tha thứ - Ảnh 2
Đàn bà càng tin lời nói của đàn ông càng chịu nhiều thiệt thòi - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trôi qua, nói đúng hơn là 3 tháng sau, tôi lại phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ của chồng. Người anh lúc nào cũng nồng nặc mùi nước hoa kiểu Pháp, áo dính vết son môi mận đỏ. Tôi choáng váng, không còn đủ sức để đương đầu với sự tàn nhẫn của người chồng tệ bạc. Hôm đó, tôi đang vùi đầu giải quyết giấy tờ của công ty thì nhận được tin nhắn của một người lạ: “Có lẽ chị đã biết rồi, tôi biết chị đủ thông minh để nhận ra mùi nước hoa và vết son trên người anh ấy”.

Đó là tin nhắn của ả nhân tình. Tôi như phát điên liền điện thoại cho chồng nhưng anh lại chối bay chối biến. Cũng vì câu nói “anh yêu em” mà tôi lại bị thuyết phục hoàn toàn bởi cách giải thích của anh. Anh nói đó chỉ là đồng nghiệp cầm điện thoại nghịch trong lúc anh đi họp.

Đàn bà đừng vì một câu nói ‘anh yêu em’ mà sẵn sàng tha thứ - Ảnh 3
Nếu có thể đo lường được mức độ chân thật trong lời nói của đàn ông, khi đó bạn hãy tin - Ảnh minh họa: Internet

Rồi đến lần thứ ba, tôi nhận được tấm hình chụp được khoảnh khắc anh ôm eo người phụ nữ nào đó trong bữa tiệc của công ty. Và rồi hôm đó anh cũng không về nhà, lòng dạ tôi như có ngàn ngọn lửa thiêu đốt, mệt mỏi rã rời. Tôi nằm trằn trọc suốt đêm, nghĩ những điều mà anh ấy sẽ nói với mình. Nào đó chỉ là đồng nghiệp, anh vô tội, cô ấy là người chủ động, rồi anh chỉ yêu mình em. Nghĩ đến câu này, tôi cười nhạt. Thiết nghĩ lời yêu thương nói ra dễ quá, không biết anh ấy đã dành cho bao nhiêu người phụ nữ rồi.

Càng nghĩ tôi càng thấy bản thân mình quá dại, ngu ngốc đến mức chỉ vì một câu nói mà bán đi thời gian, tuổi trẻ của mình. Đàn bà à! Từ nay hãy yêu bằng mắt, cảm nhận bằng trái tim, đừng yêu bằng tai nữa. Lời của đàn ông, bao nhiêu phần trăm là sự thật, bạn biết không? Nếu không thể đo lường, đừng dễ dàng mắc bẫy của họ.

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