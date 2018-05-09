Đàn bà trong hôn nhân: Tưởng chừng có tất cả nhưng hóa ra vẫn hoàn trắng tay

Tâm sự gia đình 09/05/2018 05:30

Hôn nhân như một ván bài, nếu đánh cược lớn một là thắng lợi vẻ vang, hai là thua cuộc trắng tay.

Tôi không nói đến những người may mắn lấy được tấm chồng tốt, tận tâm vì vợ con. Bởi có lẽ họ sinh ra đã nắm trong tay những quân bài tốt và là người lão luyện trong từng đường đi nước bước của một ván bài. Điều tôi muốn nói ở đây, dẫu có may mắn hay không, đến cuối cùng phụ nữ cũng là người trắng tay. Hầu như tất cả phụ nữ khi kết hôn đều đặt nặng trách nhiệm gia đình hơn, không còn tha thiết với những mối quan hệ thường nhật nữa. Họ sẵn sàng gạt bỏ đi những điều vô tình làm ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của họ.

Đàn bà trong hôn nhân: Tưởng chừng có tất cả nhưng hóa ra vẫn hoàn trắng tay - Ảnh 1
Đàn bà có chồng hạnh phúc bình dị nhưng đánh đổi quá nhiều thứ - Ảnh minh họa: Internet

Đáng ra ngày xưa khi buồn, họ chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, tỉ tê với mấy đứa bạn rồi cà phê tâm sự. Nhưng bây giờ lại khác, buồn chỉ có thể ở nhà, quay quần bên chồng con, bên bếp núc. Phạm vi của những mối quan hệ dường như đã thu hẹp lại, lâu rồi không về thăm nhà, không biết sức khỏe của ba mẹ ra sao. Có thể nói phụ nữ lấy chồng, toàn tâm toàn ý ở bên một người. Họ cứ nghĩ đó là chiếc giường êm ấm nhưng hóa ra là bụi rậm đầy rẫy những nguy hiểm không thể lường trước.

Bởi vậy, đàn bà cưới chồng tưởng chừng có tất cả, hóa ra lại chẳng có gì. Có được người cùng san sẻ buồn vui, cùng ăn cơm, cùng ngủ, cùng đi dạo những lúc mệt mỏi. Nhưng suy cho cùng, phụ nữ đã đánh đổi quá nhiều thứ để bắt đầu cho một cuộc sống hôn nhân. Không chỉ mối quan hệ, tình cảm gia đình mà còn là thời gian, tuổi thanh xuân rực rỡ. Họ hi sinh tất cả để bản thân hạnh phúc hơn, nhưng liệu cuộc đời có thẳng tắp như những gì họ nghĩ? Bởi đoạn đường đời sẽ có những khúc cua.

Đàn bà trong hôn nhân: Tưởng chừng có tất cả nhưng hóa ra vẫn hoàn trắng tay - Ảnh 2
Phụ nữ đánh đổi thanh xuân và thời gian của mình để nguyện ở bên một người - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân như một ván bài, đánh cược lớn, một là thắng lợi vẻ vang, hai là thua cuộc trắng tay. Phụ nữ mạnh mẽ tự làm chủ ván bài của mình thay vì phó thác cho người khác. Thắng hay thua không chỉ dựa vào bài tốt mà còn phải dựa vào chiến lược, cách chơi của mỗi người. Đàn bà khôn ngoan nên biết tiến và lui vào những thời điểm thích hợp, có vậy mới mong bảo toàn được "số vốn" mình bỏ ra.

Có nhiều người cứ bảo "lấy chồng đi rồi chồng nuôi, đi làm chừng nào mới đủ sống”. Nói thì hay nhưng mấy ai dám đánh đổi cuộc sống để vùi mình vào con đường ấy? Bởi phụ nữ một khi đã kết hôn mất nhiều hơn được, mất đi tự do, mất thời gian, mất tuổi trẻ, mất gia đình, mất bạn bè. Vậy đó, ai bảo lấy chồng để sung sướng tấm thân?

Tôi có một cô bạn thân hồi cấp 2, lấy chồng đã được 2 năm. Tôi biết cuộc sống của cô ấy đang rất hạnh phúc nhưng lâu rồi không thể liên lạc được. Đa số thời gian của cô ấy đều dồn hết cho chồng, đi làm về là ở nhà lo chuyện cơm nước. Muốn đi đâu, làm gì chồng cũng phải đi theo, cứ như sợ “buông tay” vợ sẽ chạy mất. Đôi khi muốn uống tách trà chiều cùng bạn bè cũng phải đắn đo xem chồng có đồng ý hay không. Tất cả những quyết định của cô ấy đều phụ thuộc vào người chồng của mình. Ngày xưa, còn sống với ba mẹ, chưa chắn họ nói bạn đã nghe. Nhưng khi lấy chồng rồi, chồng bảo một chẳng thể cãi thành hai.

Đàn bà trong hôn nhân: Tưởng chừng có tất cả nhưng hóa ra vẫn hoàn trắng tay - Ảnh 3
Để rồi đến cuối cùng, trắng tay cũng hoàn tay trắng - Ảnh minh họa: Internet

Chưa kể đến việc, “con gái lấy chồng đã là con của người ta”. Nếu may mắn lấy chồng gần, lâu lâu về thăm ba mẹ rồi cũng phải nhanh chóng quay về nhà kẻo sợ chồng trông ngóng. Còn khi lấy chồng xa, có khi cả năm cũng chẳng thể gặp mặt đấng sinh thành. Nữ sinh ngoại tộc, con gái lấy chồng rồi trở thành con người ta đâu còn là cô công chúa bé nhỏ ngày nào của ba mẹ. 

Suy cho cùng, phụ nữ lấy chồng có tất cả những hạnh phúc mà người độc thân không có, nhưng cũng đánh đổi quá nhiều thứ. Gặp người chồng keo kiệt, luôn quản lý chi tiêu từng chút một, cả đời chẳng thể thoải mái mua sắm được gì cho bản thân hay cha mẹ. Gặp người chồng gia trưởng, suốt đời bạn chẳng có tiếng nói trong gia đình. Gặp phải chồng vô tâm, cả đời cô đơn tủi hờn. Bởi vậy, trong cuộc sống hôn nhân đàn bà khôn ngoan chẳng mong chồng giàu sang, chỉ mong một hạnh phúc bình dị.

Đàn bà dại dành cả thanh xuân để yêu người khác, đàn bà khôn chỉ yêu bản thân

Đàn bà dại dành cả thanh xuân để yêu người khác, đàn bà khôn chỉ yêu bản thân

Đàn bà dại tiêu tốn thời gian của mình vào chuyện bếp núc, chồng con. Đàn bà khôn không dành cả thanh xuân cung phụng người khác mà chỉ để yêu bản thân.

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