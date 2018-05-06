Đàn bà dại dành cả thanh xuân để yêu người khác, đàn bà khôn chỉ yêu bản thân

Nói về môi trường công sở, đàn bà dại, sếp nói dạ bảo vâng, răm rắp làm theo ý kiến cấp trên. Nhưng lâu dần mất đi tiếng nói trong công việc, không có màu sắc và cá tính riêng của mình. Luôn sống theo nguyên tắc, sợ phá vỡ quy luật. Vì họ sợ mất việc, sợ mất đi nguồn thu nhập nhất định.

Có câu, đàn bà khôn giữ sắc, đàn bà dại giữ chồng. Khôn hay dại không phụ thuộc vào tuổi tác và kinh nghiệm, mà dựa vào cách đối nhân xử thế của mỗi người cũng như cảm nhận của người đối diện. Như việc cô gái đó ăn nói lanh lợi, chưa chắn đã khôn, người đàn bà đó nói năng chân chất, chưa chắc đã dại.

Đàn bà dại về nhà, cơm bưng nước rót cho chồng. Quanh quẩn bên bếp núc, người ám đầy mùi dầu mỡ. Loay hoay cả buổi trong bếp, khi ngồi vào bàn ăn, chồng lại chê bai đủ điều, cơm không hợp khẩu vị của con.

Đàn bà khôn, không phải lúc nào cũng vâng lời, việc gì làm được cứ nói, không đồng ý cứ lên tiếng bác bỏ. Có thể bạn sẽ bị nhiều người ghét nhưng đổi lại có chỗ đứng hơn trong công việc của mình, không dễ bị bắt nạt.

Đàn bà khôn, mệt thì nằm ườn ra đó, bảo chồng gọi thức ăn nhanh, hoặc tự mà nấu mì gói. Đụng đến phấn son, chăm sóc bản thân nhiều hơn là đụng đến nồi niêu, xoong chảo.

Đàn bà dại, mẹ chồng nói con mèo là con chó, cũng gật đầu nghe theo. Việc cãi lời mẹ chồng không nằm trong từ điển, lúc nào cũng xem lời mẹ là “thánh chỉ”.

Đàn bà khôn, mặc mẹ chồng nói gì, mình nghĩ đúng là đúng. Làm việc gì cũng mạnh mẽ đưa ra ý kiến của bản thân, không sợ mất lòng ai. Điều quan trọng là luôn tỏ ra “chuyện gì cũng không biết” để không phải chuốc buồn phiền, mệt mỏi vào người.

Đàn bà dại, chồng đi nhậu chỉ dám gọi nói chuyện nhỏ nhẹ, rồi trông cửa đợi đèn đến mắt mở không lên và gục ra bàn.

Đàn bà khôn, chồng nhậu mặc chồng, ngủ sớm chăm sóc da mặt trước đã.

Đàn bà khôn yêu thương mình nhiều hơn là dành thời gian cho một người - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà dại, sợ chồng mệt nên ôm hết việc nhà. Rửa bát, giặt đồ, lau nhà, chăm con là chuyện của vợ, chồng cứ nghỉ ngơi thoải mái.

Đàn bà khôn, không cần nói, chỉ cần nhìn chồng làm hết mọi thứ.

Đàn bà dại, chồng ngoại tình, khóc lóc van xin, mong chồng suy nghĩ lại để gia đình đoàn tụ, hạnh phúc.

Đàn bà khôn, đánh chút phấn, tô chút son sống kiêu hãnh, mặc nhiên cứ để chồng chơi chán rồi về. Đến khi đó tha thứ được sẽ tha thứ, còn không thì đường ai nấy đi cho khỏe tấm thân.

Đàn bà dại bỏ hết công việc để có thời gian chăm lo cho chồng.

Đàn bà khôn, có chết cũng không bỏ công việc mình đang theo đuổi.

Đàn bà dại, ở nhà chồng nuôi, gọi dạ bảo vâng, càng nhún nhường, càng nghe lời sẽ được chồng thương.

Đàn bà khôn, tự kiếm tiền, tự mua món đồ mình thích, tự ăn món ngon mà không có chồng bên cạnh.

Đàn bà dại, đến cuối cùng nhận được những gì? - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà dại, cuộc sống chỉ có chồng, con và gia đình chồng, đã lâu lắm rồi chẳng có cuộc điện thoại, hay món quà nào đàng hoàng cho ba mẹ nơi quê nhà.

Đàn bà khôn, tiền của mình ba mẹ cứ xài thoải mái, chẳng phải cả nể ai. Lâu lâu buồn thì gọi cho vài đứa bạn tám chuyện, ăn uống. Dịp đặc biệt thì khỏi cần xin chồng, tự tin quẹt thẻ mua cho ba mẹ thứ đắt đỏ nhất.

Đàn bà dại dành cả thanh xuân của mình để vào bếp nấu những món chồng thích.

Đàn bà khôn không phí phạm thời gian để cung phụng cho một người, mà chỉ để yêu bản thân mình nhiều hơn.