Đàn bà dại dành cả thanh xuân để yêu người khác, đàn bà khôn chỉ yêu bản thân

Tâm sự gia đình 06/05/2018 09:29

Đàn bà dại tiêu tốn thời gian của mình vào chuyện bếp núc, chồng con. Đàn bà khôn không dành cả thanh xuân cung phụng người khác mà chỉ để yêu bản thân.

Có câu, đàn bà khôn giữ sắc, đàn bà dại giữ chồng. Khôn hay dại không phụ thuộc vào tuổi tác và kinh nghiệm, mà dựa vào cách đối nhân xử thế của mỗi người cũng như cảm nhận của người đối diện. Như việc cô gái đó ăn nói lanh lợi, chưa chắn đã khôn, người đàn bà đó nói năng chân chất, chưa chắc đã dại. 

Nói về môi trường công sở, đàn bà dại, sếp nói dạ bảo vâng, răm rắp làm theo ý kiến cấp trên. Nhưng lâu dần mất đi tiếng nói trong công việc, không có màu sắc và cá tính riêng của mình. Luôn sống theo nguyên tắc, sợ phá vỡ quy luật. Vì họ sợ mất việc, sợ mất đi nguồn thu nhập nhất định.

Đàn bà dại dành cả thanh xuân để yêu người khác, đàn bà khôn chỉ yêu bản thân - Ảnh 1
Đàn bà dại một mực vì chồng, xem chồng là tất cả - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khôn, không phải lúc nào cũng vâng lời, việc gì làm được cứ nói, không đồng ý cứ lên tiếng bác bỏ. Có thể bạn sẽ bị nhiều người ghét nhưng đổi lại có chỗ đứng hơn trong công việc của mình, không dễ bị bắt nạt.

Đàn bà dại về nhà, cơm bưng nước rót cho chồng. Quanh quẩn bên bếp núc, người ám đầy mùi dầu mỡ. Loay hoay cả buổi trong bếp, khi ngồi vào bàn ăn, chồng lại chê bai đủ điều, cơm không hợp khẩu vị của con.

Đàn bà khôn, mệt thì nằm ườn ra đó, bảo chồng gọi thức ăn nhanh, hoặc tự mà nấu mì gói. Đụng đến phấn son, chăm sóc bản thân nhiều hơn là đụng đến nồi niêu, xoong chảo.

Đàn bà dại, mẹ chồng nói con mèo là con chó, cũng gật đầu nghe theo. Việc cãi lời mẹ chồng không nằm trong từ điển, lúc nào cũng xem lời mẹ là “thánh chỉ”. 

Đàn bà khôn, mặc mẹ chồng nói gì, mình nghĩ đúng là đúng. Làm việc gì cũng mạnh mẽ đưa ra ý kiến của bản thân, không sợ mất lòng ai. Điều quan trọng là luôn tỏ ra “chuyện gì cũng không biết” để không phải chuốc buồn phiền, mệt mỏi vào người.

Đàn bà dại, chồng đi nhậu chỉ dám gọi nói chuyện nhỏ nhẹ, rồi trông cửa đợi đèn đến mắt mở không lên và gục ra bàn.

Đàn bà khôn, chồng nhậu mặc chồng, ngủ sớm chăm sóc da mặt trước đã.

Đàn bà dại dành cả thanh xuân để yêu người khác, đàn bà khôn chỉ yêu bản thân - Ảnh 2
Đàn bà khôn yêu thương mình nhiều hơn là dành thời gian cho một người - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà dại, sợ chồng mệt nên ôm hết việc nhà. Rửa bát, giặt đồ, lau nhà, chăm con là chuyện của vợ, chồng cứ nghỉ ngơi thoải mái.

Đàn bà khôn, không cần nói, chỉ cần nhìn chồng làm hết mọi thứ.

Đàn bà dại, chồng ngoại tình, khóc lóc van xin, mong chồng suy nghĩ lại để gia đình đoàn tụ, hạnh phúc.

Đàn bà khôn, đánh chút phấn, tô chút son sống kiêu hãnh, mặc nhiên cứ để chồng chơi chán rồi về. Đến khi đó tha thứ được sẽ tha thứ, còn không thì đường ai nấy đi cho khỏe tấm thân.

Đàn bà dại bỏ hết công việc để có thời gian chăm lo cho chồng.

Đàn bà khôn, có chết cũng không bỏ công việc mình đang theo đuổi.

Đàn bà dại, ở nhà chồng nuôi, gọi dạ bảo vâng, càng nhún nhường, càng nghe lời sẽ được chồng thương.

Đàn bà khôn, tự kiếm tiền, tự mua món đồ mình thích, tự ăn món ngon mà không có chồng bên cạnh.

Đàn bà dại dành cả thanh xuân để yêu người khác, đàn bà khôn chỉ yêu bản thân - Ảnh 3
Đàn bà dại, đến cuối cùng nhận được những gì? - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà dại, cuộc sống chỉ có chồng, con và gia đình chồng, đã lâu lắm rồi chẳng có cuộc điện thoại, hay món quà nào đàng hoàng cho ba mẹ nơi quê nhà.

Đàn bà khôn, tiền của mình ba mẹ cứ xài thoải mái, chẳng phải cả nể ai. Lâu lâu buồn thì gọi cho vài đứa bạn tám chuyện, ăn uống. Dịp đặc biệt thì khỏi cần xin chồng, tự tin quẹt thẻ mua cho ba mẹ thứ đắt đỏ nhất.

Đàn bà dại dành cả thanh xuân của mình để vào bếp nấu những món chồng thích.

Đàn bà khôn không phí phạm thời gian để cung phụng cho một người, mà chỉ để yêu bản thân mình nhiều hơn.

Đàn bà khôn dùng chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ khiến đàn ông không thể không đầu hàng

Đàn bà khôn dùng chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ khiến đàn ông không thể không đầu hàng

Đàn bà khôn ngoan không cần cố gắng ăn diện thật đẹp mà hãy dùng những tuyệt chiêu này để chồng đầu hàng ngay lập tức.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà dại đàn bà khôn sự khác nhau giữa đàn bà dại và khôn yêu hôn nhân phụ nữ yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm