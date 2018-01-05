Điều cấm kỵ trong hôn nhân là im lặng và giận hờn vô cớ. Là đàn ông, anh ấy phải gánh nặng trên vai rất nhiều thứ như kiếm tiền, duy trì mối quan hệ trong xã hội, chăm sóc vợ con… Người vợ thông minh nếu không thể thấu hiểu chồng thì cũng đừng nên phàn nàn, trách móc anh ấy.

Gia đình có hạnh phúc hay không, cuộc sống vợ chồng có êm ấm hay không đều phải dựa vào cách đối nhân xử thế của người phụ nữ. Là một người phụ nữ thông minh phải biết đến tuyệt chiêu gọi là "Lạt mềm buộc chặt" này để chồng không bao giờ có ý định tơ tưởng đến người khác.

Đàn ông hay đàn bà đều có những sở thích và đam mê riêng. Vì vậy, bạn hãy tôn trọng và cổ vũ để anh ấy theo đuổi đam mê của mình. Tuyệt đối đừng cấm cản chồng làm những điều anh ấy thích.

Bạn hãy cố gắng lắng nghe những nỗi vất vả và khó khăn của chồng. Nếu chồng vô tình quên kỷ niệm ngày cưới, bạn đừng giận dỗi mà hãy tự mình chuẩn bị và tạo bất ngờ cho anh ấy. Có chuyện gì cũng phải nói cùng nhau, đừng giữ khư khư trong lòng rồi nặng nhẹ, cáu gắt với đối phương.

Không xem thường việc chăm sóc bản thân

Phụ nữ có chồng hay chưa đều phải biết cách chăm sóc cho mình. Bởi vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ là sắc đẹp và khí chất. Chỉ khi bạn có đầy đủ hai thứ đó, đàn ông mới “quy phục” dưới chân bạn. Có nhiều người khi đã có gia đình thì một lòng một dạ, tận tụy vì chồng con, thậm chí còn quên luôn bản thân mình là ai. Vì vậy mà nhiều người thường than phiền rằng làm đàn bà khổ sở trăm bề. Thực ra khổ hay không đều do mình lựa chọn. Một người phụ nữ muốn hạnh phúc thì hãy quan tâm đến bản thân một chút, đừng vì người khác quá nhiều.

Cho nhau khoảng trời riêng

Bạn không thể nào ở bên cạnh chồng mãi được. Đôi khi cho nhau khoảng trời riêng là việc làm thông minh nhất để cả hai biết được sự quan trọng của nhau. Tuy đã có gia đình nhưng đàn ông chúa ghét sự ràng buộc. Họ vốn chỉ là đứa trẻ to xác còn ham chơi và luôn thích thú với những điều mới lạ. Ngoài việc kiếm tiền chu toàn cho vợ con, anh ấy cũng muốn có thời gian dành cho những cuộc hẹn riêng của mình. Phụ nữ thông minh đừng bao giờ là gánh nặng của đàn ông.

Cho chồng cơ hội yêu thương bạn, chứ không phải nghĩa vụ chăm sóc

Đàn ông luôn có xu hướng muốn bảo vệ và che chở người khác. Điều đó giúp anh ấy thể hiện được bản lĩnh và khả năng của chính mình. Bạn hãy tạo cơ hội để anh ấy yêu thương và chăm sóc bạn. Phụ nữ đừng tỏ ra mình quá mạnh mẽ, chuyện gì cũng biết. Đôi khi cũng phải yếu mềm một chút, nép vào lòng chồng để anh ấy bảo vệ, che chở.

Khiến chồng ghen ngược

Là vợ chồng không phải nhất thiết cứ ở bên nhau suốt ngày, đi đâu cũng phải có nhau. Bạn hãy đi ăn uống, xem phim và làm những việc không có anh ấy bên cạnh. Điều đó sẽ khiến anh ấy cảm thấy lo lắng, quan tâm đến bạn nhiều hơn.

Khen ngợi chồng khi cần thiết

Khi chồng làm tốt việc gì đó, bạn đừng tiếc dành cho anh ấy những lời khen. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải động viên anh ấy cố gắng hơn trong công việc, đừng ngủ quên trên chiến thắng. Người vợ thông minh đừng khen ngợi quá đà. Bởi khi đó, anh ấy sẽ không biết những điều mình thiếu sót.