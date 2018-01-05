Đàn bà khôn dùng chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ khiến đàn ông không thể không đầu hàng

Phụ nữ yêu 05/01/2018 16:47

Đàn bà khôn ngoan không cần cố gắng ăn diện thật đẹp mà hãy dùng những tuyệt chiêu này để chồng đầu hàng ngay lập tức.

Gia đình có hạnh phúc hay không, cuộc sống vợ chồng có êm ấm hay không đều phải dựa vào cách đối nhân xử thế của người phụ nữ. Là một người phụ nữ thông minh phải biết đến tuyệt chiêu gọi là "Lạt mềm buộc chặt" này để chồng không bao giờ có ý định tơ tưởng đến người khác.

Không giận hờn vu vơ

Điều cấm kỵ trong hôn nhân là im lặng và giận hờn vô cớ. Là đàn ông, anh ấy phải gánh nặng trên vai rất nhiều thứ như kiếm tiền, duy trì mối quan hệ trong xã hội, chăm sóc vợ con… Người vợ thông minh nếu không thể thấu hiểu chồng thì cũng đừng nên phàn nàn, trách móc anh ấy.

Bạn hãy cố gắng lắng nghe những nỗi vất vả và khó khăn của chồng. Nếu chồng vô tình quên kỷ niệm ngày cưới, bạn đừng giận dỗi mà hãy tự mình chuẩn bị và tạo bất ngờ cho anh ấy. Có chuyện gì cũng phải nói cùng nhau, đừng giữ khư khư trong lòng rồi nặng nhẹ, cáu gắt với đối phương.

Đàn bà khôn dùng chiêu ‘lạt mềm buộc chặt’ khiến đàn ông không thể không đầu hàng - Ảnh 1
Phụ nữ khôn ngoan phải biết dùng chiêu này khiến chồng đầu hàng - Ảnh minh họa: Internet

Không ngăn cấm sở thích, đam mê của chồng

Đàn ông hay đàn bà đều có những sở thích và đam mê riêng. Vì vậy, bạn hãy tôn trọng và cổ vũ để anh ấy theo đuổi đam mê của mình. Tuyệt đối đừng cấm cản chồng làm những điều anh ấy thích.

Không xem thường việc chăm sóc bản thân

Phụ nữ có chồng hay chưa đều phải biết cách chăm sóc cho mình. Bởi vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ là sắc đẹp và khí chất. Chỉ khi bạn có đầy đủ hai thứ đó, đàn ông mới “quy phục” dưới chân bạn. Có nhiều người khi đã có gia đình thì một lòng một dạ, tận tụy vì chồng con, thậm chí còn quên luôn bản thân mình là ai. Vì vậy mà nhiều người thường than phiền rằng làm đàn bà khổ sở trăm bề. Thực ra khổ hay không đều do mình lựa chọn. Một người phụ nữ muốn hạnh phúc thì hãy quan tâm đến bản thân một chút, đừng vì người khác quá nhiều.

Cho nhau khoảng trời riêng

Bạn không thể nào ở bên cạnh chồng mãi được. Đôi khi cho nhau khoảng trời riêng là việc làm thông minh nhất để cả hai biết được sự quan trọng của nhau. Tuy đã có gia đình nhưng đàn ông chúa ghét sự ràng buộc. Họ vốn chỉ là đứa trẻ to xác còn ham chơi và luôn thích thú với những điều mới lạ. Ngoài việc kiếm tiền chu toàn cho vợ con, anh ấy cũng muốn có thời gian dành cho những cuộc hẹn riêng của mình. Phụ nữ thông minh đừng bao giờ là gánh nặng của đàn ông.

Cho chồng cơ hội yêu thương bạn, chứ không phải nghĩa vụ chăm sóc

Đàn ông luôn có xu hướng muốn bảo vệ và che chở người khác. Điều đó giúp anh ấy thể hiện được bản lĩnh và khả năng của chính mình. Bạn hãy tạo cơ hội để anh ấy yêu thương và chăm sóc bạn. Phụ nữ đừng tỏ ra mình quá mạnh mẽ, chuyện gì cũng biết. Đôi khi cũng phải yếu mềm một chút, nép vào lòng chồng để anh ấy bảo vệ, che chở.

Khiến chồng ghen ngược

Là vợ chồng không phải nhất thiết cứ ở bên nhau suốt ngày, đi đâu cũng phải có nhau. Bạn hãy đi ăn uống, xem phim và làm những việc không có anh ấy bên cạnh. Điều đó sẽ khiến anh ấy cảm thấy lo lắng, quan tâm đến bạn nhiều hơn.

Khen ngợi chồng khi cần thiết

Khi chồng làm tốt việc gì đó, bạn đừng tiếc dành cho anh ấy những lời khen. Bên cạnh đó, bạn cũng cần phải động viên anh ấy cố gắng hơn trong công việc, đừng ngủ quên trên chiến thắng. Người vợ thông minh đừng khen ngợi quá đà. Bởi khi đó, anh ấy sẽ không biết những điều mình thiếu sót.

Bí kíp của đàn bà khôn ngoan, nói câu nào chồng mát dạ câu đó, cả đời cũng không phản bội

Bí kíp của đàn bà khôn ngoan, nói câu nào chồng mát dạ câu đó, cả đời cũng không phản bội

Đàn bà làm vợ thì nên học cách lời nào nói ra cũng là vàng ngọc với chồng. Đàn bà khôn ngoan luôn nói câu nào chồng mát dạ câu đó, thế nào cũng không thể phản bội.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân yêu hôn nhân phụ nữ yêu đàn bà khôn ngoan chiêu lạt mềm buộc chặt tuyệt chiêu khiến chồng mê say đắm vợ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 50 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 50 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này