Nếu không muốn rời đi trong nước mắt, đàn bà hãy tự làm chủ cuộc hôn nhân của mình

Phụ nữ nên nhớ, yêu nhưng đừng mù quáng, tận tâm nhưng không phải lúc nào cũng hi sinh vì một người.

Số phận có thể thay đổi được, không như lời thiên hạ thường bảo rằng “cái số rồi, an phận đi”. Cuộc sống hạnh phúc hay đau khổ đều dựa vào chính bạn. Đa số những người muốn an phận trong xã hội đều không thể nào bình yên được. Trong hôn nhân cũng vậy, càng chấp nhận số phận, bạn càng trở nên yếu mềm hơn gấp ngàn lần. Không phải cứ cam chịu, nhún nhường, ông trời sẽ thương tình, không quật ngã bạn. Không phải một lòng tận tụy thì hôn nhân sẽ tự động viên mãn. Phụ nữ chỉ mạnh mẽ mới cứu được chính mình trong bể khổ - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ muốn sung sướng, cả đời an yên phải thật sự mạnh mẽ và làm chủ được hôn nhân của mình. Nếu có ly hôn, bạn cũng phải bước đi trong tư thế ngẩng cao đầu, không luồn cúi, van xin tình yêu của bất cứ ai. Và chỉ khi tự làm chủ hôn nhân, đàn bà mới không phải khóc vì bất cứ người đàn ông nào. Phụ nữ nên nhớ, yêu nhưng đừng mù quáng, tận tâm nhưng không phải lúc nào cũng hi sinh vì một người.

Từ khi sinh ra, bạn là cô công chúa bé bỏng, được cả nhà nâng niu, chiều chuộng, muốn gì được nấy. Đến khi lớn lên, những biến cố trong cuộc sống giúp bạn trưởng thành. Rồi khi kết hôn, một cô gái bỗng hóa đàn bà, có trách nhiệm và can trường hơn. Lấy chồng sinh con, lại làm mẹ, cuộc sống có vẻ viên mãn, nhưng đời người vẫn không thoát được những điều bất ngờ xảy ra. Không có người đàn ông nào chung thủy tuyệt đối, chồng bạn cũng sẽ ngoại tình, hôn nhân cũng sẽ gặp những rắc rối lớn nhỏ. Vậy đó, chẳng có con đường nào hoàn hảo và trải đầy hoa. Chỉ khi chúng ta tự tạo dựng con đường riêng cho chính mình, tự làm chủ cuộc sống hôn nhân thì mới hạnh phúc. Chồng ngoại tình, cứ mặc anh ấy. Chồng đi nhậu đừng đợi cửa, hãy tắt đèn và đi ngủ trước. Đặc biệt là hãy tự tạo cho mình nguồn thu nhập ổn định. Nếu lỡ bị chồng phải bội còn có tiền mà nuôi con.

Nếu ra đi, bạn cũng phải rời khỏi trong tư thế ngẩng cao đầu - Ảnh minh họa: Internet Trước khi kết hôn, ai cũng phải chuẩn bị cho mình một tâm lý vững vàng rằng “không ai chung thủy cả”. Chỉ có vậy mới thật sự thoát khỏi những ám ảnh hoàn hảo mà nhiều người từng nghĩ. Ở những giai đoạn nào đó, chồng rồi cũng sẽ thay đổi, hãy vững vàng tâm lý để chấp nhận. Hôm nay, chính anh ấy đeo vào ngón áp út của bạn một chiếc nhẫn mang ý nghĩa “trọn đời” thậm chí còn cầm micro dõng dạc nói rằng “cả đời chỉ có mình em”. Nhưng rồi ngày mai, ngày mốt và những chuỗi tháng ngày sau này, bỗng dưng những lời hứa đó biến mất, cũng chẳng nghe nhắc đến nữa. Thay vào đó những câu nói trách móc, sao em không như xưa, sao em thay đổi nhiều vậy? Khi đó bạn sẽ như thế nào? Có phải sẽ hụt hẫng và thất vọng lắm không? Ai rồi cũng trải qua những cảm giác này. Bởi vậy đừng trông chờ một hôn nhân lãng mạn như chuyện cổ tích, hãy chuẩn bị tinh thần để tự tạo cho mình một cuộc đời bình dị nhất. Nếu có thể cứ buông những gì cần buông, bỏ những thứ không xứng đáng. Số phận do mình nắm giữ, đừng để bất cứ có thể an bài, sắp đặt - Ảnh minh họa: Internet Ngày còn yêu nhau, tiếng nói cười lắp đầy cả khoảng tim. Đến khi về sống chung một nhà rồi, những tiếng thở dài nghe sao nặng nhọc đến lạ. Cuộc sống hôn nhân là thứ khiến người ta thay đổi một cách đáng sợ nhất. Vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, vì những nỗi bực dọc bên ngoài, họ cũng có thể đổ hết lên người bạn đời của mình. Nói chung quy, con người ai cũng thay đổi, điều quan trọng là bản thân bạn có chấp nhận được biến chuyển đó hay không. Phụ nữ phải mạnh mẽ mới mong sống một đời kiêu hãnh, chẳng phải sợ sệt bất cứ ai. Hãy giữ cho mình tâm thế vững vàng, nếu không giữ được trái tim đàn ông, hãy cố gắng gìn giữ túi tiền của mình. Việc buông bỏ hay níu giữ trong hôn nhân, chỉ có phụ nữ mới quyết định được, vì vậy hãy thật mạnh mẽ để không phải rời đi trong nước mắt.

Những điềm báo cho thấy cuộc hôn nhân của bạn sắp đến hồi kết, nguy hiểm hơn cả sự phản bội Sau đây là những dấu hiệu cho thấy cuộc hôn nhân của bạn đã đi đến hồi kết, nên chuẩn bị tinh thần chấp nhận điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/neu-khong-muon-roi-di-trong-nuoc-mat-dan-ba-hay-tu-lam-chu-cuoc-hon-nhan-cua-minh-281858.html