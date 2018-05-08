Những điềm báo cho thấy cuộc hôn nhân của bạn sắp đến hồi kết, nguy hiểm hơn cả sự phản bội

Phụ nữ yêu 08/05/2018 05:30

Sau đây là những dấu hiệu cho thấy cuộc hôn nhân của bạn đã đi đến hồi kết, nên chuẩn bị tinh thần chấp nhận điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

Nếu vợ chồng bạn đang đối mặt với những vấn đề này, ắt hẳn cuộc sống hôn nhân của cả hai đang lâm vào khủng hoảng. Vì vậy, đừng nên lơ là, hãy sáng suốt phát hiện kịp thời để tìm cách cứu vãn hôn nhân của mình.

Giờ giấc sinh hoạt, nhu cầu tình dục của vợ chồng chênh lệch

Những điềm báo cho thấy cuộc hôn nhân của bạn sắp đến hồi kết, nguy hiểm hơn cả sự phản bội - Ảnh 1
Vợ chồng không còn tha thiết trong chuyện chăn gối sẽ khiến hôn nhân đổ vỡ - Ảnh minh họa: Internet

Vì nhiều lý do, đời sống sinh hoạt vợ chồng của bạn ngày càng nhạt dần. Vợ không còn thiết tha gần gũi chồng, chồng cũng chán không đụng đến vợ. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho việc vợ chồng bạn đang gặp phải vấn đề. Cả hai đang có những điều khó nói dẫn đến tình trạng gối chăn ngày càng lạnh nhạt. Một khi vợ chồng không còn đồng điệu trong chuyện ấy, việc đổ vỡ sớm muộn gì cũng xảy ra. Bạn nên xem xét lại cuộc hôn nhân của mình, đừng lơ là kẻo lại hối hận không kịp.

Cả hai im lặng, không còn muốn tranh cãi nữa

Những điềm báo cho thấy cuộc hôn nhân của bạn sắp đến hồi kết, nguy hiểm hơn cả sự phản bội - Ảnh 2
Im lặng là điều đáng sợ nhất giết chết một mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Nguy hiểm hơn cả sự phản bội chính là cảm giác im lặng đến rợn người. Im lặng đồng nghĩa với bất lực, không còn muốn níu kéo hôn nhân nữa. Nhiều cặp vợ chồng khi cãi nhau cứ chọn cách im lặng. Điều này tích lũy lâu dài dễ dẫn đến đổ vỡ. Khi không còn tiếng nói chung, hoặc cuộc sống tẻ nhạt đến nỗi nhìn mặt cũng thấy vô cùng khó chịu, chứng tỏ hôn nhân đang khủng hoảng nghiêm trọng. Vì vậy, nếu vợ chồng bạn đang ở trong giai đoạn này, hãy sáng suốt tìm hiểu nguyên nhân tại sao đã lâu rồi bạn không có thói quen chia sẻ chuyện của mình cho bạn đời. Nếu mọi chuyện sáng tỏ, hôn nhân của bạn có khả năng cứu vãn.

Yêu cầu sự hoàn hảo ở bạn đời

Trong cuộc đời này chẳng ai hoàn hảo, bản thân bạn cũng không thể làm được. Vì vậy đừng yêu cầu sự hoàn hảo nơi bạn đời của mình. Đừng trông chờ anh ấy/cô ấy sẽ làm những hành động lãng mạn như trong phim ảnh. Đừng yêu cầu chồng mình là chàng bạch mã hoàng tử, vợ là cô công chúa xinh đẹp, dịu dàng. Bởi hiện thực phũ phàng hơn gấp ngàn lần, càng hi vọng nhiều bạn sẽ càng thất vọng. Đừng mưu cầu những thứ tuyệt đối khi bản chất con người chỉ dừng lại ở mức tương đối. Nếu quá đòi hỏi sự hoàn hảo trong hôn nhân, cuộc sống của bạn không thể nào hạnh phúc được.

Cả hai trở nên thờ ơ

Những điềm báo cho thấy cuộc hôn nhân của bạn sắp đến hồi kết, nguy hiểm hơn cả sự phản bội - Ảnh 3
Vợ chồng không còn muốn nhìn mặt nhau nữa, cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán - Ảnh minh họa: Internet

Đây là dấu hiệu báo động đỏ hôn nhân của bạn sớm muộn gì cũng tan vỡ. Thờ ơ với cảm xúc hay lời nói của nhau càng khiến cho vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Chẳng hạn, giận hờn cũng không nói, muốn đối phương nghĩ sao cũng được, bản thân không quan tâm. Hoặc vui cũng chỉ vui một mình chẳng san sẻ cùng nửa kia, điều này chứng tỏ bạn không còn yêu bạn đời của mình nữa.

Tranh cãi thường xuyên vì những điều nhỏ nhặt

Việc tranh cãi có thể khiến vợ chồng bạn hiểu nhau hơn, nhưng khi việc đó xảy ra quá thường xuyên sẽ dẫn đến rạn nứt. Không cặp vợ chồng nào có thể chịu được cảnh cãi vã vì những điều nhỏ nhặt suốt ngày. Mỗi người đều có những quan điểm khác nhau, nếu không thể thông cảm cho nhau thì cũng đừng khích bác đối phương kẻo gây ra những rắc rối không cần thiết. Đừng để đến nhìn mặt nhau cũng thấy khó chịu, đừng biến người từng chung chăn gối với mình thành kẻ thù không đội trời chung.

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