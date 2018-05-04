Nếu không muốn bất hạnh, chịu nhiều thiệt thòi trong hôn nhân, phụ nữ đừng trở thành người như thế này.

Phụ nữ à! Không phải lúc nào tốt cũng sẽ được trân trọng và yêu thương. Bởi người càng tốt càng chịu nhiều thiệt thòi, nhất là trong hôn nhân. Từ xưa, phụ nữ được giáo dục là phải dịu dàng, gọi dạ bảo vâng. Nhưng hiện nay, những điều đó đều vô nghĩa, phụ nữ giỏi thì mệt thân, tốt thì thiệt thân, càng hoàn hảo càng thiệt thòi. Bạn tuyệt đối đừng bao giờ trở thành người kiểu này, để chẳng phải chịu bất cứ tổn thương nào. Keo kiệt với bản thân nhưng phóng khoáng với chồng con

Sau khi kết hôn, phụ nữ có xu hướng trở thành một người giàu đức hi sinh. Chuyện gì cũng chồng con đầu tiên, bản thân thì xếp chót trong những cuộc vui. Đi mua sắm, chiếc áo này đẹp, mua cho chồng đi làm, cái váy này xinh mua cho con gái đi học. Rồi điện thoại của chồng hư rồi, phải mua cái khác để chồng mát mặt, tự tin với người ta. Trong khi đó, bản thân chẳng có gì, quần áo cũng đã lâu rồi không có đồ mới, chiếc điện thoại hư hỏng, sóng chập chờn, lúc có lúc không nhưng vẫn không chịu bỏ. Phụ nữ luôn nghĩ cho chồng mà bỏ bê bản thân sẽ không thể hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ luôn keo kiệt và hà khắc với bản thân nhưng lại phóng khoáng, lo cho chồng từng chút một. Có thể bạn sẽ được mọi người ca tụng là người mẹ tốt, người vợ hoàn hảo, ai cưới được phúc đức ba đời. Nhưng rồi đổi lại được gì, có phải là những ngày không dám ăn no, không dám mặc đẹp, chỉ để tiền lo lắng cho chồng hay không? Trong khi đó, bản thân càng trở nên xấu xí, quần áo lôi thôi, đầu tóc thì ám đầy mùi dầu mỡ, sau đó chồng bỏ chồng chê, than thân trách phận cũng chẳng ai xót thương.

Quá giỏi giang, ôm đồm quá nhiều thứ Chuyện gì bạn cũng tự mình làm, không cho chồng con đụng đến, nhất là việc nhà. Đây là việc làm khờ dại nhất mà phụ nữ thường mắc phải. Bạn tỏ ra quá giỏi giang để rồi việc gì cũng đến tay, bỏ cũng không được mà ôm hết thì mệt người. Vợ làm hết công việc nhà khiến chồng ỷ lại, con lười nhác, lâu dần sẽ trở thành thói quen vô cùng xấu. Phụ nữ không thể nào gánh vác hết tất cả mọi thứ, bạn không phải siêu anh hùng có thể “giải cứu thế giới”, việc gì cũng làm được. Thử nghĩ bản thân mệt mỏi, đau ốm nhưng chồng con lại réo nấu cơm, nhà cửa bày bừa không ai dọn, bạn có chán không? Vì vậy, hãy tập cho chồng làm việc nhà để đỡ đần những lúc vợ mệt. Người phụ nữ càng giỏi càng thiệt thòi - Ảnh minh họa: Internet Sống vì chồng quá nhiều Trong hôn nhân, càng cho đi nhiều càng thiệt. Đàn ông vốn chỉ là những đứa trẻ to xác ham chơi, họ không thể hiểu được những gì bạn dành cho họ. Đôi khi họ quá vô tâm khiến người phụ nữ của mình cô đơn và buồn tủi. Những người vợ sống vì chồng nhiều hơn là bản thân sẽ không tìm được hạnh phúc đích thực. Đàn ông vô tâm, đàn bà lại thích để tâm, vì vậy mà nhận lại toàn sự đau lòng, tổn thương. Đàn bà à! Tình yêu, hôn nhân phải xuất phát từ hai phía, đừng cho đi quá nhiều, nếu không bạn sẽ mãi bất hạnh. Quá hiền lành, mềm yếu Đàn bà đừng quá hiền lành kẻo người khác xem thường - Ảnh minh họa: Internet Người vợ gọi dạ bảo vâng, ngoan hiền chỉ khiến chồng xem thường. Đừng dại mà phục tùng chồng 100%. Đàn ông vốn dĩ rất phũ phàng, khi nhận được thứ mình muốn, anh ấy sẽ sẵn sàng gạt bỏ, kể cả sự hi sinh của bạn. Vì vậy đừng quá hiền lành, đừng quá tốt kẻo bị người khác ức hiếp.

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