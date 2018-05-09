Phận đàn bà vốn dĩ giống nhau, đến khi kết hôn đã là những câu chuyện hoàn toàn khác

Cuộc đời của đàn bà sớm muộn gì cũng thay đổi vì một người đàn ông, bởi vậy xuất phát điểm giống nhau, chưa chắc đã giống nhau.

Xuất phát điểm của đàn bà vốn dĩ giống nhau, nhưng khi lập gia đình đã là những câu chuyện hoàn toàn khác. Ngày xưa họ là những cô gái xinh xắn, đôi mắt trong veo nhìn đời chẳng vướng bận. Đến khi lớn lên, thành gia lập thất, mang danh phận đàn bà, đôi mắt cũng đẹp như xưa nhưng điểm tô thêm một chút can trường. Họ mạnh mẽ để đương đầu với nhiều biến cố trong cuộc sống. Đàn bà giống nhau nhưng khi kết hôn đã hoàn toàn khác - Ảnh minh họa: Internet Có người may mắn cưới được chồng hiền lành, chí thú làm ăn. Cũng có người trở thành trụ cột, gánh vác gia đình, một tay kiếm tiền nuôi chồng con. Có rất nhiều câu chuyện xảy ra sau khi kết hôn, không phải cứ giàu có, cuộc đời sau này sẽ lấy được tấm chồng tốt. Bởi duyên phận là thứ đã được an bài. Ở một thời điểm nào đó, gặp được một người thích hợp rồi bỗng dưng có ý định chung sống lâu dài, vậy là thành vợ chồng.

Ngày đó, bạn là một cô gái vạn người mê, tự tin ra đường với gương mặt được trang điểm kỹ, khoác lên người bộ cánh hoàn hảo nhất. Bạn nói năng thẳng thắn, không sợ mất lòng ai. Chung quy đời người phụ nữ mấy lần được sang chảnh như vậy, còn độc thân là còn có quyền được làm giá. Đến khi kết hôn rồi, cuộc sống bắt đầu rẽ sang hướng khác nhau. Trong mắt, trong tim chỉ có một người đàn ông duy nhất. Việc ăn mặc cũng có phần đổi khác, từ hở táo bạo sang kín cổng cao tường, gương mặt bớt son phấn. Thậm chí không còn thời gian để tỉ mỉ vẽ từng chiếc chân mày, hay dặm lại miếng son đã trôi. Cuộc sống sau hôn nhân mỗi người đều khác nhau. Người thì sống trong nhung lụa, suốt ngày quần quần áo áo chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền bạc. Có người thì nai lưng ra cày cuốc, phụ giúp chồng để cuộc sống khá hơn. Cũng có nhiều người lại chọn cho mình con đường mẹ đơn thân, suốt đời chỉ sống vì con cái. Vậy đó, cuộc đời phụ nữ khi bắt đầu giống nhau, nhưng lại có kết cục hoàn toàn khác.

Khi tình đầu tan vỡ, đàn bà mang một trái tim rỉ máu để yêu người tiếp theo - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà có thể thay đổi cuộc đời bất cứ lúc nào chỉ vì một người đàn ông. Bởi vậy mỗi người đàn ông bước đến bên đời họ đều mang lại ý nghĩa và kết thúc khác nhau. Ngày mới chào đời, nằm trong vòng tay của cha, được vỗ về những đêm giật mình, có người lau nước mắt rồi giả vờ làm trò cho bạn cười. Người đàn ông đầu tiên bạn thấy cũng là người thương bạn nhất. Đến khi trải qua mối tình đầu, bạn bắt đầu có những nỗi đau, tâm lý thay đổi nhưng chưa được gọi là trưởng thành. Nếu cha được gọi là người tình trăm năm, luôn lau nước mắt cho bạn, thì mối tình đầu được ví như cơn mưa rào, tươi mát nhưng chóng vánh. Sau đó, tùy duyên phận của mỗi người có thể gặp thêm vài người đàn ông nữa. Nhưng rồi cũng sẽ có người để bạn nguyện ý chung sống một đời. Đời đàn bà chỉ mong một kết thúc viên mãn - Ảnh minh họa: Internet Nếu mẹ và mối tình đầu của đàn ông là người định hình tâm lý, cách cư xử cho họ, thì cha và chồng là người ảnh hưởng nhất đến cuộc đời người phụ nữ. Tâm lý của phụ nữ như quá trình xem một bộ phim truyền hình dài tập. Không cần biết bắt đầu ra sao, chỉ cần kết thúc viên mãn là được. Họ không màng đến người đầu tiên gây ra bao đau thương cho mình, chỉ cần mối tình cuối cùng mang lại hạnh phúc là đủ đầy. Vậy là hạnh phúc, vậy là an lòng. Vì vậy, đừng ai mạnh miệng nói rằng mình sẽ chọn được một người chồng tốt, sau này sẽ sống trong nhung lụa, giàu sang. Cũng đừng ai đặt ra cho mình mục tiêu phải cưới đại gia, nhiều tiền để an nhàn tấm thân. Bạn cũng đừng tự biến bản thân mình trở nên hoàn hảo để có người chồng xứng đáng. Bởi vì duyên do trời định, mọi chuyện đã được sắp đặt, việc của bạn là chấp nhận.

Đàn bà dại dành cả thanh xuân để yêu người khác, đàn bà khôn chỉ yêu bản thân Đàn bà dại tiêu tốn thời gian của mình vào chuyện bếp núc, chồng con. Đàn bà khôn không dành cả thanh xuân cung phụng người khác mà chỉ để yêu bản thân.

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