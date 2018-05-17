Đàn ông ngủ với ai cũng được, đàn bà chỉ mộng đẹp khi ở bên người mình yêu

Đàn ông có thể ngủ với hàng trăm cô gái để thỏa mãn tình dục còn đàn bà chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu để tìm cảm giác bình yên thật sự. Họ chỉ cần một bờ vai đủ rộng, một vòng tay đủ ấm để xoa dịu những ngày đông buốt giá.

Đàn ông ngủ với ai cũng được, còn đàn bà thì khác, chỉ cần ngủ cạnh một người không phải chồng cũng cảm thấy khó chịu và bứt rứt. Đàn ông có tính cách phóng khoáng hơn, phụ nữ thì ích kỷ và chung thủy mãi một người. Bởi vậy chuyện đàn ông ngoại tình thường xuất hiện nhiều hơn phụ nữ. Cánh mày râu ngủ với cả trăm cô gái nhưng lại có một loại cảm giác. Còn đàn bà chỉ mộng đẹp khi ngủ cạnh bên một người mình yêu thương thật lòng. Khi bắt buộc nằm bên cạnh người mình không yêu, đàn bà sẽ tìm cách để giải thoát bản thân, chứ không cam chịu.

Lần đó, anh rể tôi bị tai nạn, phải nằm viện, chị lại đang mang thai cứ đi đi về về suốt rồi bị động thai. Mẹ chồng khuyên chị ở nhà tịnh dưỡng, anh trong viện đã có bà lo. Hôm đó, vì nhà không có ai, chị rủ tôi sang ngủ chung để có người bầu bạn đỡ tủi thân. Đã quá nửa đêm, tôi đang mải miết bấm điện thoại, chị nằm bên cạnh không ngủ được cứ trở mình suốt. Tôi hỏi thì chị nói khó ngủ, đây là lần đầu tiên chị ngủ xa chồng. Cảm giác ngủ không có anh ấy, lòng chị cảm thấy bất an. Tôi vội tắt điện thoại để giúp chị dễ ngủ hơn.

- Đàn bà có chồng ai cũng vậy sao? Không có chồng ở bên cạnh là không ngủ được?

Chị cũng thấy mình thật ngớ ngẩn, nhưng không thể diễn tả được cảm giác ngay lúc này của mình.

- Có lẽ từ đó giờ đi đâu cũng có nhau nên giờ xa một chút là thấy nhớ. Có những lần anh ấy đi công tác, chị phải uống thuốc an thần mới ngủ được, chứ nếu không trong lòng cứ bồn chồn rất khó chịu. Với lại lần này anh ấy nằm viện, lòng chị khó chịu lắm không tài nào ngủ ngon giấc.

Đàn bà sống xa chồng một chút đã thấy nhớ, còn đàn ông sống xa vợ càng vui mừng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông và đàn bà vốn dĩ khác nhau. Đàn bà chỉ cần xa chồng một chút đã thấy nhớ, bất an đủ điều. Không biết chồng đã ăn uống, ngủ đủ giấc chưa hay đang nhắn tin với cô nào không. Còn đàn ông khi đã nằm cạnh một người, dù không phải vợ cũng tròn giấc đến sáng, chẳng mộng mị. Nói đúng hơn, đàn bà chung thủy hơn đàn ông rất nhiều. Phái yếu có thể kháng cự lại những cám dỗ, còn cánh mày râu vì muốn chứng minh bản lĩnh đàn ông mà cứ lao đầu vào. Bởi vậy, phận đàn bà thiệt thòi ở chỗ quá chung thủy và tận tụy.

Một khi họ đã yêu ai là không còn nghĩ đến bản thân, không còn muốn nhìn ai khác nữa. Nhưng đàn ông lại khác, dù đã có vợ con nhưng vẫn muốn trêu đùa cô này, chọc ghẹo cô nọ để tìm niềm vui cho mình. Bản chất của họ vốn dĩ là chinh phục và khám phá. Dù có thương vợ đến đâu cũng muốn một lần thử cảm giác mới lạ, cặp cô này cô nọ để thỏa mãn cái tôi của bản thân.

Đàn ông ngủ với ai cũng được, đàn bà chỉ mộng đẹp với người mình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Tôi không đánh đồng hết tất cả đàn ông trên thế giới, chỉ muốn nói là nếu có say giấc bên ai đó, hãy một lần nghĩ đến người vợ đang thao thức ở nhà. Đừng vì những giấc mộng đẹp nhất thời mà bỏ qua người vợ tào khang. Đừng mãi theo đuổi những giấc mơ xa hoa mà đánh mất đi cuộc sống hiện tại. Là đàn ông, có vợ đẹp, con ngoan là diễm phúc ba đời, đừng tự hủy hoại hạnh phúc của mình để rồi ân hận không kịp.