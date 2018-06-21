1. Vẻ đẹp được tỏa ra từ khí chất và đam mê chứ không phụ thuộc vào ngoại hình bên ngoài. Khi có đam mê và quyết tâm thực hiện những điều đó, bạn sẽ vô cùng xinh đẹp trong mắt của người khác. Phụ nữ không chỉ dựa vào phấn son mới xinh đẹp, mà còn phải phụ thuộc vào sự lao động chăm chỉ.

Mỗi người sẽ có cách cảm nhận vẻ đẹp khác nhau. Có người sẽ căn cứ vào ngoại hình, có người xem xét tâm hồn. Tuy nhiên trong xã hội ngày nay, ngoại hình vượt trội luôn được đánh giá cao. Một người phụ nữ có ngoại hình ưa nhìn sẽ có nhiều cơ hội hơn người có vẻ ngoài kém sắc. Thế nhưng, vẻ đẹp bề ngoài đơn thuần chỉ là lạm dụng mỹ phẩm, đến khi có tuổi rồi bạn cũng sẽ trở nên kém sắc trong mắt người khác. Chỉ khi hội tụ những đặc điểm và đức tính này, bạn mới thật sự được xem là xinh đẹp.

3. Đừng cố gắng trở thành trung tâm vũ trụ, khi bản thân chưa thật sự làm điều gì nổi bật. Là phụ nữ hãy để người khác công nhận chứ đừng cố tỏ ra nổi bật trong mắt người khác. Đừng sống quá phù phiếm, ham danh lợi, tiếng tăm kẻo rước họa thị phi vào người.

2. Sống thật và sống đúng với bản chất của mình, đừng vì bất cứ điều gì mà trở nên sa ngã. Khi sống thật với chính mình, bạn sẽ được mọi người tôn trọng và kính nể.

4. Khi bắt đầu một mối quan hệ mới, bạn hãy chủ động bắt chuyện, đừng cố tỏ ra lạnh lùng. Bởi vì chính thái độ đó, bạn sẽ vô cùng kém duyên trong mắt người khác. Một người phụ nữ thông minh và xinh đẹp luôn biết cách giao tiếp sao cho khéo léo, ăn nói duyên dáng là điểm cộng của bạn.

Là phụ nữ phải tự chủ cuộc sống của bản thân, đừng phụ thuộc vào bất cứ ai - Ảnh minh họa: Internet

5. Là phụ nữ nhất định phải đứng trên đôi chân của mình, không lệ thuộc dựa dẫm vào bất kỳ ai. Bởi mỗi người đều có cuộc sống khác nhau, bạn không thể cứ làm phiền người khác. Nếu có khó khăn, hãy tự mình đối mặt và giải quyết, đừng mang rắc rối của mình đổ lên bất cứ ai. Khi tự mình đối mặt với sóng gió, bạn sẽ thật sự trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều.

6. Trong cuộc đời đừng nên sống quá ích kỷ chỉ nghĩ cho riêng mình. Làm việc gì cũng nên nghĩ đến lợi ích của mọi người xung quanh một chút. Đừng làm tổn thương người khác bằng những lời nói vô tội vạ. Trước khi nói hay làm điều gì, hãy đặt bản thân vào vị trí của người khác, liệu những điều đó có làm cho họ khó chịu hay không? Khi suy nghĩ cho người khác, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống bớt sân si và thị phi hơn.

7. Một người phụ nữ đẹp không mơ mộng viển vông về thế giới cổ tích như phim ảnh. Bởi bạn biết trên cuộc đời này vốn dĩ không có gì màu hồng hay đẹp đẽ mãi mãi. Ở một thời điểm nào đó, những điều tốt đẹp rồi cũng sẽ phai tàn. Điều quan trọng là bản thân phải cố gắng để đối mặt với cuộc sống hiện thực, vượt qua mọi sóng gió mà cuộc đời mang lại.

Phụ nữ không tranh giành, sân si để có cuộc sống tốt đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

8. Phụ nữ đẹp không tỏ ra giỏi giang nhưng vẫn có cách để cho mọi người công nhận giá trị, tài năng của chính mình.

9. Nụ cười là thứ vũ khí giúp cho cuộc sống tươi đẹp hơn. Vì vậy là phụ nữ hãy cười thật tươi, thật hạnh phúc và sống một cuộc đời kiêu hãnh. Dù hôm qua bạn có khóc cạn nước mắt, sáng dậy cũng phải thật xinh đẹp và nở nụ cười thật tươi. Đừng để những chuyện không vui làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bản thân cũng như mọi người xung quanh.

10. Nhận lỗi khi sai là điều quan trọng nhất một người phụ nữ nhất định phải làm được. Khi mắc lỗi lầm đừng đổ cho người khác, hãy mạnh mẽ nhận và sửa chữa những khuyết điểm của mình. Con người vốn dĩ không ai hoàn hảo, ai cũng sẽ mắc những sai lầm. Điều quan trọng là bạn có nhận ra và sửa chữa lỗi lầm đó hay không? Khi nhìn nhận lỗi của mình, bạn đã trở nên xinh đẹp và bản lĩnh hơn trong mắt người khác.