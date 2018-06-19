Không phải trở nên xinh đẹp hơn, đây là điều duy nhất phụ nữ nên thay đổi khi chồng ngoại tình

Phụ nữ yêu 19/06/2018 10:11

Có nhiều người nghĩ, khi chồng ngoại tình, phụ nữ phải thay đổi cách ăn mặc và cách cư xử. Nhưng thực tế đây mới chính là điều chị em nên thay đổi.

Đàn ông ngoại tình, dù có quay về nhưng tình cảm đã không còn. Phụ nữ có tha thứ rồi họ cũng sẽ giẫm lên vết xe đổ ngày xưa. Suy cho cùng, việc phụ nữ nên làm để tránh tổn thương không phải là thay đổi bản thân. Bởi khi bạn thay đổi, người ấy cũng vẫn chứng nào tật nấy. Tính trăng hoa của họ đã ăn sâu vào máu, bạn có làm mới chính mình, có trở nên xinh đẹp cũng không thể nào níu giữ trái tim đã lỗi nhịp. 

Không phải trở nên xinh đẹp hơn, đây là điều duy nhất phụ nữ nên thay đổi khi chồng ngoại tình - Ảnh 1
Khi phát hiện chồng ngoại tình, phụ nữ đừng cố gắng thay đổi chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Chồng ngoại tình, nhiều người vợ có xu hướng thay đổi chính mình. Bạn chăm chỉ đi spa, làm đẹp, ăn diện hơn. Cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để chứng tỏ một điều với chồng rằng, dù anh ấy có phản bội, bạn cũng có thể sống tốt. Thậm chí có những người còn bỏ hết tất cả để tận hưởng cuộc sống, bởi họ nghĩ ngần ấy năm qua sống mệt mỏi đủ rồi, giờ đây đã đến lúc nghĩ cho bản thân. Suy nghĩ này hoàn toàn đúng nhưng những việc như thế mấy ai có thể thực hiện được?

Theo khảo sát, có hơn 80% phụ nữ suy nghĩ rằng sẽ đánh ghen để giành chồng. Họ không có tâm trạng để làm những điều vô nghĩa như đi chơi, làm đẹp. Bởi khi người đàn ông mình yêu thương đang nằm trong vòng tay phụ nữ khác, liệu có ai đủ bình tĩnh để phân định phải trái. Điều duy nhất họ nghĩ tới là phải đánh ghen, giữ chồng. Nhưng cách này liệu có hiệu quả? Chưa kể, bạn có thể bị tổn thương về thể xác cũng như bị pháp luật trừng tri. Vậy làm thế nào để trị chồng ngoại tình mà không gây tổn thương thể xác của mình? Bạn có từng nghĩ đến việc đổi người đàn ông ở bên cạnh hay không?

Không phải trở nên xinh đẹp hơn, đây là điều duy nhất phụ nữ nên thay đổi khi chồng ngoại tình - Ảnh 2
Điều bạn cần làm chính là tìm một người đàn ông khác tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đây có thể là cách làm chỉ dành cho những người can đảm. Nhưng suy cho cùng, hành động này có thể giúp bạn tránh được nhiều đau khổ sau này. Thử nghĩ đi, nếu bạn trở nên xinh đẹp hơn, chồng vẫn không quay về thì sao? Bởi đàn ông khi ngoại tình thường thích tìm thứ mới lạ hơn là đẹp, thích người có kỹ năng hơn là ngoại hình bên ngoài. Trong rất nhiều cuộc ngoại tình, vợ lại đẹp hơn nhân tình. Tại sao vợ đẹp như vậy, chồng phải đi tìm người khác? Có lẽ, đẹp không phải là tất cả, đẹp chưa hẳn đã giữ chân được người đàn ông.

Không phải trở nên xinh đẹp hơn, đây là điều duy nhất phụ nữ nên thay đổi khi chồng ngoại tình - Ảnh 3
Không phải người đàn ông nào cũng ngoại tình, trăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Còn vấn đề cứ bỏ hết tất cả để đi chơi, tận hưởng cuộc sống, đồng ý phụ nữ phải biết hưởng thụ một chút, làm được tiền thì nên biết chăm lo cho bản thân. Tuy nhiên, dùng cách này khi chồng ngoại tình có hơi vô nghĩa. Bạn có từng nghĩ khi vui chơi quên sầu trở về, thứ mình đánh mất là gì không? Đó là thời gian, tiền bạc và cả người chồng của mình. Giai đoạn bạn hưởng thụ cuộc sống là cơ hội giúp anh ấy có nhiều thời gian ở bên ả nhân tình kia. Vả lại, bạn có thật sự bình tĩnh để tận hưởng chuyến đi một cách trọn vẹn hay không? Thế nên, suy cho cùng, không có cách nào tốt hơn là đổi một người khác.

Đàn ông ngoại tình như chiếc áo đã cũ, bẩn rồi, cũ rồi thì vứt đi. Sau đó hãy mở lòng thay thế áo cũ thành một chiếc áo mới, đẹp đẽ và tinh tươm hơn. Bởi vì ngoại tình là bản chất của đàn ông, dù bạn có cố gắng thay đổi bản thân cũng chẳng thể níu kéo người có trái tim đã lạc nhịp. Việc khôn ngoan nhất là đổi người đàn ông đó thành một người đàn ông khác. Bởi vì suy cho cùng không phải đàn ông nào cũng ngoại tình, không phải người nào cũng phản bội.

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