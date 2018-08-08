Lời đàn bà 50 nhắn nhủ phụ nữ 30: Vui được cứ vui, hưởng thụ được cứ hưởng thụ

Tâm sự gia đình 08/08/2018 17:09

Cuộc đời này vốn dĩ không dài, cho nên vui được ngày nào cứ vui hết mình, có thời gian hãy dành để hưởng thụ một chút.

Tôi còn nhớ hình ảnh của mình 20 năm trước. Khi tôi 30, công việc vừa ổn định, hôn nhân cũng vừa chạm ngõ. Khi đó tôi sống hết mình với những gì mình có. Sáng mở mắt ra, loay hoay với công việc nhà rồi đến công ty. Ngồi vào bàn gõ những con chữ và rà soát lại những con số dài ngoằn ngoèo. Chiều tan làm lại vội chạy về cho kịp giờ tan ca của chồng, để kịp nấu bữa cơm gia đình. Cuộc sống cứ quanh đi quẩn lại chừng đó việc. Ngày nào cũng là những việc nhàm chán đến không thở nổi. Đến khi tôi đổ bệnh mới nhận ra mình chỉ có một cuộc đời để sống, có một cái mạng để tồn tại. Sao không tự cho mình một cuộc sống trọn vẹn? Thế nên chị em phụ nữ nên nhớ, vui được cứ vui, hưởng thụ được cứ hưởng thụ.

Lời đàn bà 50 nhắn nhủ phụ nữ 30: Vui được cứ vui, hưởng thụ được cứ hưởng thụ - Ảnh 1
Phụ nữ chỉ hạnh phúc khi biết hưởng thụ - Ảnh minh họa: Internet

Tôi có một cô bạn thân. Cô ấy cũng là phụ nữ có gia đình. Trong việc tiền bạc, cô ấy rất hà tiện, không dám tiêu xài vì sợ chồng cần không có. Nhưng rồi đến một ngày, chồng ôm hết tiền chạy theo nhân tình, cô ấy phải một mình nuôi con. Những thứ cô ấy vun vén, dành dụm bấy lâu nay tự dưng lại dâng không cho người khác hưởng. Bởi vậy, hà khắc với mình làm gì, sao không thể sống một cuộc đời theo ý mình muốn? Muốn ăn ngon, cứ việc ăn ngon, muốn mặc đẹp, cứ việc mặc đẹp. Bởi khi không làm những điều đó ở tuổi còn trẻ, bạn sẽ vô cùng hối hận sau này.

Những cô nàng 20 có thời gian, nhan sắc, sức khỏe nhưng lại không vững vàng về tài chính. Phụ nữ 30 có tài chính nhưng ít ai lại dành thời gian để làm những điều mình thích. Bởi lúc này, những điều bản thân thích cũng chẳng quan trọng bằng việc chồng thích gì, con muốn gì. Những mối quan tâm của phụ nữ 30 chỉ gói ghém trong chuyện hôn nhân gia đình, ít khi để tâm đến những điều khác. Cũng vì vậy mà đến khi 50, ngồi nhìn lại, lúc này bạn có tiền, có thời gian nhưng lại không thể làm được gì. Vì sức khỏe đâu nữa mà tham gia những chuyến đi, sức khỏe đâu mà thực hiện ước mơ dở dang ngày đó?

Lời đàn bà 50 nhắn nhủ phụ nữ 30: Vui được cứ vui, hưởng thụ được cứ hưởng thụ - Ảnh 2
Đừng áp đặt những quan niệm hà khắc lên mình - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời phụ nữ vui được ngày nào cứ vui, đừng vùi mình vào những chuyện buồn. Hưởng thụ được cứ hưởng thụ, bởi mình làm ra tiền để bản thân có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bạn nên nhớ chuyện sướng, vui, buồn, khổ ở đời đều do bản thân chọn lựa. Muốn có bộ quần áo đẹp hãy mua đi, đừng nhịn ăn, nhịn tiêu để rồi khi bộ đồ đó hết hàng thì lại tiếc nuối. Chăm sóc, quan tâm đến bản thân một chút, bạn sẽ không phải khổ sở khi về già. Thử nghĩ khi còn trẻ, thân hình bạn khá đẹp nhưng lại tiếc tiền không mua chiếc đầm mình thích. Đến khi lớn tuổi rồi chiếc đầm đó chỉ để ngắm chứ không thể nào mặc vừa, khi đó tiếc nuối biết bao nhiêu. Thế nên muốn gì cứ làm khi còn trẻ để đến già còn có thứ nhớ lại và gật gù rằng “mình đã từng hạnh phúc như vậy”.

Lời đàn bà 50 nhắn nhủ phụ nữ 30: Vui được cứ vui, hưởng thụ được cứ hưởng thụ - Ảnh 3
Vui được cứ vui, hưởng thụ được cứ hưởng thụ - Ảnh minh họa: Internet

Có những điều không thể đợi đến khi chúng ta có cuộc sống yên ổn mới thực hiện, khi đó quá muộn rồi. Khi đó bạn lại loay hoay không biết làm gì để vui vẻ và hạnh phúc? Thế nên việc gia đình, việc ngoài xã hội cứ hoàn thành và đừng bỏ qua việc vui chơi, hưởng thụ cuộc sống. Khi biết cân bằng những điều đó, cuộc sống của bạn sẽ thoải mái và nhẹ nhàng hơn. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, vậy sao không sống thoải mái hơn một chút?

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