Con cái là điểm yếu của nhiều người đàn ông. Tuy họ đối xử tệ bạc với vợ, nhưng lại vẫn rất yêu thương con của mình. Phụ nữ khôn ngoan khi phát hiện chồng ngoại tình, đừng nói nhiều, cũng đừng ủy mị. Bạn hãy tuyên bố rằng bản thân sẽ nuôi con. Đây là câu nói ngắn gọn nhưng sẽ như một đòn trí mạng đánh vào đàn ông. Cuộc đời phụ nữ có thể buông bỏ người chồng tệ bạc, chứ nhất định đừng bao giờ từ bỏ con cái của mình. Sau này, chính những đứa con là chỗ dựa tinh thần và cũng sẽ nuôi bạn cả đời. Nếu quyết định ly hôn, bạn hãy tuyên bố chắc nịch như vậy để đàn ông sợ. Anh ấy sẽ không còn xem thường bạn nữa. Có nhiều người đàn ông cứ nghĩ vợ vô dụng, không có khả năng một mình nuôi con. Vì vậy khi bạn nói câu này, đảm bảo anh ấy sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Bạn nên nhớ đừng bao giờ ra đi với hai bàn tay trắng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khôn phải biết rạch ròi những thứ nào thuộc về mình. Có câu “của chồng công vợ”, vì vậy đừng dại ra đi với hai bàn tay trắng. Đừng nghĩ bản thân cao thượng khi chẳng cần gì từ chồng. Phụ nữ dại là người hùng hồn tuyên bố tôi chẳng cần gì từ người đàn ông tệ bạc. Nếu có suy nghĩ này, bạn đã sai hoàn toàn. Bởi tài sản trong gia đình là của chung, bạn cũng có quyền sở hữu những thứ đó. Đừng dại để kẻ khác lao vào cướp công của mình. Khi bạn tuyên bố câu này, đàn ông sẽ sợ và suy nghĩ lại về việc ly hôn. Nếu ly hôn, anh ấy sẽ phải chia tài sản hoặc có thể ra đi tay trắng.

Tôi là vợ được anh cưới hỏi đàng hoàng

Hãy khẳng định vai trò và giá trị của mình trong hôn nhân để chồng nể phục. Dù gì bạn cũng là người được cưới hỏi đàng hoàng. Thế nên bạn có quyền tự hào về danh phận danh chính ngôn thuận của mình. Nhân tình vốn dĩ chỉ là những kẻ qua đường, không có danh phận, cũng không có quyền hành quyết định thứ gì. Khi chồng ngoại tình, bạn đừng vội đổ hết lỗi lầm lên đầu của mình. Cũng đừng van xin hay luồn cúi trước bất cứ ai, nhất là nhân tình. Bạn nên nhớ, bạn hơn cô ấy rất nhiều thứ. Thế nên đừng tự hạ thấp bản thân để cầu cạnh ai. Và một điều sẽ trở thành thế mạnh của bạn là gia đình chồng. Trong cuộc chiến này, chắn bạn sẽ dành phần thắng vì có đội ngũ cha mẹ, anh em chồng đứng sau hậu thuẫn.

Suốt đời tôi cũng không tha thứ cho anh

Hãy đe dọa câu này khiến đàn ông áy náy cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ yêu được, hận được và buông bỏ được. Đó là những hỉ nộ ái ố rất thường tình ở đời. Bạn không cần phải cố gắng để trở thành người cao thượng, tiễn chồng đi bằng nụ cười chúc phúc. Điều đó chỉ khiến bạn càng trở nên ngu ngốc mà thôi. Nên nhớ phụ nữ không giữ hận thù trong người quá lâu, nhưng cũng đừng dễ dàng tha thứ cho ai đó. Quá vị tha, bạn sẽ bị người khác mang ra bàn tán và đùa cợt. Câu nói này sẽ khiến người chồng phản bội cảm thấy áy náy, ân hận suốt đời.