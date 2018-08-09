Những kiểu ngoại tình nguy hiểm của đàn ông khiến vợ ám ảnh suốt đời không quên

Phụ nữ yêu 09/08/2018 14:49

Không chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình dục, đàn ông khi ngoại tình có rất nhiều dạng nhưng đây mới là những kiểu khiến phụ nữ sợ nhất.

Dưới đây là những kiểu ngoại tình đáng sợ nhất mà người vợ nào cũng ám ảnh khi phát hiện ra.

Ngoại tình tư tưởng

Kiểu ngoại tình tư tưởng rất khó phát hiện, chỉ người tinh ý mới nhận ra. Ngoài mặt chồng vẫn là người chồng tốt, yêu thương vợ con, sống có trách nhiệm nhưng trái tim đã không còn hình bóng của vợ. Phụ nữ sợ nhất chuyện “đồng sàng dị mộng” chồng nằm bên vợ nhưng đã mộng giấc khác. Thân xác của chồng ở nhà nhưng trái tim đã trao gửi cho một người khác. Kiểu ngoại tình này khi bị phát giác, vợ là người đau đớn nhất.

Những kiểu ngoại tình nguy hiểm của đàn ông khiến vợ ám ảnh suốt đời không quên - Ảnh 1
Ngoại tình tư tưởng luôn khiến phụ nữ khiếp sợ - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều cuộc hôn nhân gặp trục trặc từ bên trong chỉ vì tư tưởng của mỗi người đã hoàn toàn thay đổi. Chồng không còn một lòng hướng về vợ, trong khi đó vợ lại nuôi mộng tưởng về một cuộc sống hạnh phúc. Có câu “càng hy vọng sẽ càng thất vọng”. Khi bạn trông chờ quá nhiều về một điều gì đó, đồng nghĩa với việc khi đổ vỡ, bạn sẽ phải chịu nỗi đau gấp trăm lần bình thường.

Ngoại tình vì tình yêu đích thực

Những kiểu ngoại tình nguy hiểm của đàn ông khiến vợ ám ảnh suốt đời không quên - Ảnh 2
Đàn ông ngoại tình vì tình yêu khó mà dứt ra được - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người thường nghĩ đàn ông ngoại tình vì tình dục, chán chê rồi sẽ quay về. Tuy nhiên cũng sẽ có những người “ăn phở” vì tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Khi lấy nhau rồi, chồng mới phát hiện ra vợ không đúng với hình mẫu mình mong muốn. Từ đó anh ấy có tư tưởng tìm kiếm người tình lý tưởng của mình. Và đến khi tìm được rồi, việc ngoại tình là điều không thể tránh khỏi. Đàn ông ngoại tình vì chiếc giường có thể quay về, nhưng khi đã có tình cảm đích thực, người anh ấy bỏ chính là vợ. 

Ngoại tình vật thể

Kiểu ngoại tình này không đụng chạm thân xác hay qua lại với bất cứ ai. Đàn ông sẽ chọn bầu bạn với chiếc điện thoại, máy chơi game… để thỏa mãn những sở thích của mình. Họ có xu hướng bỏ bê, không quan tâm đến vợ và chỉ để tâm đến những gì mình muốn. Kiểu người này còn được gọi là vô tâm. Một khi đàn ông vô tâm, đàn bà lại vạn lần chết tâm. Ngoại tình dạng này, bạn sẽ không biết phải ghen như thế nào. Bởi chồng không qua lại với bất cứ người nào khác mà chỉ cắm cúi vào những sở thích của riêng mình.

Ngoại tình vì thể hiện bản lĩnh

Những kiểu ngoại tình nguy hiểm của đàn ông khiến vợ ám ảnh suốt đời không quên - Ảnh 3
Kiểu ngoại tình này khiến vợ ám ảnh suốt đời - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình nên chọn cách ngoại tình. Họ muốn vợ công nhận giá trị của mình trong gia đình. Có nhiều người đàn ông ngoại tình chỉ vì lời khích bác và thách thức của vài người bạn. Họ muốn chứng tỏ khả năng tán gái hoặc không sợ vợ của mình nên sẽ chọn kiểu này. Tuy nhiên vợ lại là người chịu đau đớn nhất. Đàn ông càng có cái tôi và lòng tự trọng cao càng khiến vợ con phải khổ sở, buồn phiền. Vì họ cứ mãi chạy theo cái tôi của mình, tìm cách tăng giá trị của bản thân nên vô tình dìm cảm xúc của người vợ xuống. Khi đó người tổn thương chỉ có phụ nữ.

Ngoại tình vì vật chất

Kiểu này thường gặp ở những người bất tài, vô dụng. Bởi họ không làm ra tiền, không có chút tài cán gì nên đành chọn cách “dùng thân xác để đánh đổi”. Nếu gặp một người phụ nữ giàu sang, quyền thế, họ sẽ tìm cách tán tỉnh. 

Ngoại tình vì vợ không tôn trọng

Vợ thường mắng chồng vô dụng, ăn bám nên mới xảy ra trường hợp ngoại tình này. Anh ấy muốn giải tỏa những áp lực thường ngày nên chọn người khác dịu dàng hơn vợ. Vì vậy, dù có chuyện gì tức giận hay bực dọc, bạn cũng nên lựa lời mà nói, đừng đụng chạm đến lòng tự trọng của chồng. Đừng bao giờ mắng chửi anh ấy ăn bám vợ. Đó là câu sỉ nhục nhất mà một người đàn ông khó lòng chấp nhận.

Viết cho những người đàn bà dám ngoại tình để được hạnh phúc

Viết cho những người đàn bà dám ngoại tình để được hạnh phúc

"Đàn bà ngoại tình đều đáng khinh", điều này chưa hẳn là đúng, người ngoài cuộc xin đừng vội phán xét.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông ngoại tình kiểu đàn ông ngoại tình chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 39 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 45 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 10 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này