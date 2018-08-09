Có rất nhiều cuộc hôn nhân gặp trục trặc từ bên trong chỉ vì tư tưởng của mỗi người đã hoàn toàn thay đổi. Chồng không còn một lòng hướng về vợ, trong khi đó vợ lại nuôi mộng tưởng về một cuộc sống hạnh phúc. Có câu “càng hy vọng sẽ càng thất vọng”. Khi bạn trông chờ quá nhiều về một điều gì đó, đồng nghĩa với việc khi đổ vỡ, bạn sẽ phải chịu nỗi đau gấp trăm lần bình thường.

Kiểu ngoại tình tư tưởng rất khó phát hiện, chỉ người tinh ý mới nhận ra. Ngoài mặt chồng vẫn là người chồng tốt, yêu thương vợ con, sống có trách nhiệm nhưng trái tim đã không còn hình bóng của vợ. Phụ nữ sợ nhất chuyện “đồng sàng dị mộng” chồng nằm bên vợ nhưng đã mộng giấc khác. Thân xác của chồng ở nhà nhưng trái tim đã trao gửi cho một người khác. Kiểu ngoại tình này khi bị phát giác, vợ là người đau đớn nhất.

Ngoại tình vì tình yêu đích thực

Đàn ông ngoại tình vì tình yêu khó mà dứt ra được - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người thường nghĩ đàn ông ngoại tình vì tình dục, chán chê rồi sẽ quay về. Tuy nhiên cũng sẽ có những người “ăn phở” vì tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Khi lấy nhau rồi, chồng mới phát hiện ra vợ không đúng với hình mẫu mình mong muốn. Từ đó anh ấy có tư tưởng tìm kiếm người tình lý tưởng của mình. Và đến khi tìm được rồi, việc ngoại tình là điều không thể tránh khỏi. Đàn ông ngoại tình vì chiếc giường có thể quay về, nhưng khi đã có tình cảm đích thực, người anh ấy bỏ chính là vợ.

Ngoại tình vật thể

Kiểu ngoại tình này không đụng chạm thân xác hay qua lại với bất cứ ai. Đàn ông sẽ chọn bầu bạn với chiếc điện thoại, máy chơi game… để thỏa mãn những sở thích của mình. Họ có xu hướng bỏ bê, không quan tâm đến vợ và chỉ để tâm đến những gì mình muốn. Kiểu người này còn được gọi là vô tâm. Một khi đàn ông vô tâm, đàn bà lại vạn lần chết tâm. Ngoại tình dạng này, bạn sẽ không biết phải ghen như thế nào. Bởi chồng không qua lại với bất cứ người nào khác mà chỉ cắm cúi vào những sở thích của riêng mình.

Ngoại tình vì thể hiện bản lĩnh

Kiểu ngoại tình này khiến vợ ám ảnh suốt đời - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình nên chọn cách ngoại tình. Họ muốn vợ công nhận giá trị của mình trong gia đình. Có nhiều người đàn ông ngoại tình chỉ vì lời khích bác và thách thức của vài người bạn. Họ muốn chứng tỏ khả năng tán gái hoặc không sợ vợ của mình nên sẽ chọn kiểu này. Tuy nhiên vợ lại là người chịu đau đớn nhất. Đàn ông càng có cái tôi và lòng tự trọng cao càng khiến vợ con phải khổ sở, buồn phiền. Vì họ cứ mãi chạy theo cái tôi của mình, tìm cách tăng giá trị của bản thân nên vô tình dìm cảm xúc của người vợ xuống. Khi đó người tổn thương chỉ có phụ nữ.

Ngoại tình vì vật chất

Kiểu này thường gặp ở những người bất tài, vô dụng. Bởi họ không làm ra tiền, không có chút tài cán gì nên đành chọn cách “dùng thân xác để đánh đổi”. Nếu gặp một người phụ nữ giàu sang, quyền thế, họ sẽ tìm cách tán tỉnh.

Ngoại tình vì vợ không tôn trọng

Vợ thường mắng chồng vô dụng, ăn bám nên mới xảy ra trường hợp ngoại tình này. Anh ấy muốn giải tỏa những áp lực thường ngày nên chọn người khác dịu dàng hơn vợ. Vì vậy, dù có chuyện gì tức giận hay bực dọc, bạn cũng nên lựa lời mà nói, đừng đụng chạm đến lòng tự trọng của chồng. Đừng bao giờ mắng chửi anh ấy ăn bám vợ. Đó là câu sỉ nhục nhất mà một người đàn ông khó lòng chấp nhận.