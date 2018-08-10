Dưới đây là những điều vợ thay đổi chóng mặt sau khi kết hôn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cánh mày râu “chán cơm thèm phở”, luôn muốn ngoại tình.

Thế nên những cô vợ nên nhớ đừng đổ lỗi cho việc sinh con, chăm con không có thời gian dành cho bản thân. Đừng đổ lỗi cho vết sẹo sau khi sinh hành đau nhức nên không có tâm trạng để quan tâm đến vẻ ngoài. Và cũng đừng đổ lỗi cho phụ nữ có chồng rồi mặc sao cũng được, có ai dòm ngó đâu mà lo. Bạn nên nhớ một điều, trách nhiệm của phụ nữ không chỉ là làm mẹ, làm vợ mà còn phải yêu thương, chăm sóc bản thân. Nếu không thể chọn cho mình một bộ quần áo đẹp đẽ, tươm tất, chứng tỏ bạn đã sống cuộc đời thất bại. Khi đó đừng hỏi sao chồng không muốn đến gần, cứ muốn ra ngoài tránh mặt vợ.

Đây là điều mà phụ nữ cần xem lại. Ngày còn yêu nhau, các cô gái thường có xu hướng chăm sóc bản thân rất tốt. Ra ngoài đường phải quần áo đẹp, đầu tóc chải chuốt thật kỹ, trên mặt nhất định phải có một chút son để tươi tắn hơn. Đó cũng là điểm mà đàn ông thích và cảm thấy tự hào khi đi bên người mình yêu. Nhưng khi kết hôn rồi, phụ nữ lại có xu hướng bỏ rơi bản thân để chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Nhất là thời điểm sau khi sinh, bạn càng trở nên lôi thôi, có gì mặc nấy không thèm để ý đến bộ dạng của mình như thế nào. Đây là nguyên nhân khiến chồng ngoại tình , muốn tìm kiếm người đẹp hơn vợ.

Có rất nhiều trường hợp chồng không muốn gần gũi nhưng người vợ lại không nhận ra bản thân đã làm gì sai. Họ luôn đổ lỗi cho chồng có mới nới cũ, lăng nhăng. Nhưng thực tế lỗi nằm ở chính người phụ nữ không biết chăm sóc bản thân. Họ không biết bản thân có mùi cơ thể như thế nào, không biết mình ăn mặc như vậy là có hợp lý hay chưa. Đó chính là những yếu tố khiến đàn ông cứ muốn ra ngoài mà không bao giờ ở gần vợ.

Tăng cân chóng mặt

Phụ nữ tăng cân khiến chồng không nhận ra - Ảnh minh họa: Internet

Đây là trường hợp sau khi sinh nhiều người phụ nữ gặp phải. Chồng đã quen ngắm nhìn thân hình mi nhon của bạn thời còn trẻ nên không thể chấp nhận được thân hình quá khổ của bạn. Đó cũng là điều dễ hiểu vì đàn ông thường yêu bằng mắt. Khó có ai chấp nhận việc vợ tăng cân quá nhanh trong thời gian ngắn. Anh ấy sẽ cảm thấy hoang mang, thậm chí còn sợ hãi khi ở bên vợ. Vợ tăng cân khiến đàn ông cảm thấy mất mặt khi đưa vợ ra ngoài hay đi tiệc tùng. Vì thế mà họ chọn cách đi một mình hoặc tìm những cô gái khác thay thế vợ.

Suy nghĩ tiêu cực

Phụ nữ sau kết hôn bộc lộ rất nhiều tật xấu khiến cho chồng cảm thấy mệt mỏi. Chẳng hạn như việc vợ luôn đa nghi, suy nghĩ và tranh cãi những điều tiêu cực khiến cho cuộc hôn nhân trở nên căng thẳng. Phụ nữ vốn có tính hay nghi ngờ lung tung. Tính cách này càng thể hiện rõ hơn khi họ kết hôn. Nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ, nhìn đâu cũng thấy việc chồng sẽ ngoại tình. Điều này dần trở thành những ám ảnh trong tâm lý khiến họ không thể nào dứt ra được. Có nhiều trường hợp khi cãi nhau với chồng, vợ đòi sống chết hoặc ôm con bỏ đi mà không tìm cách giải hòa với chồng. Điều này khiến cho đàn ông vô cùng mệt mỏi và khó chịu.

Buôn dưa lê, nói xấu gia đình chồng

Nói xấu gia đình chồng là điều cấm kỵ - Ảnh minh họa: Internet

Những người phụ nữ ngồi lại với nhau đa phần đều than thở về vấn đề chồng con. Ai đang làm dâu sẽ than vãn về việc mẹ chồng hà khắc, khó chịu, khó tính như thế nào. Đây là điều khiến cánh mày râu ghét cay ghét đắng. Bởi cha mẹ là người thân quan trọng nhất của họ, họ không muốn bất cứ ai đụng chạm đến. Thế nên một người vợ thông minh, khôn khéo nên biết cách cư xử. Gia đình chồng có quá đáng thế nào, bạn cũng không được nói xấu hay phỉ báng họ. Hãy cư xử văn minh nhất để chồng vừa nể vừa yêu.

Dành hết thời gian cho con

Sau khi sinh con, phụ nữ thích ở bên con hơn là gần gũi với chồng. Đó là điều mà đàn ông cảm thấy khó chịu. Một người vợ khôn khéo nên biết cân bằng thời gian dành cho chồng và con. Đừng mải mê lo cho con mà bỏ bê chồng. Cũng đừng lo cho chồng mà bỏ bê con. Bạn nên biết cách làm thế nào để trở thành người mẹ tốt, người vợ hiền.