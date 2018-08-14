Bí quyết giúp phụ nữ giữ chân chồng chỉ với vài bước đơn giản, ai cũng nên biết

Đàn ông có ngoan hay không đều phụ thuộc vào người phụ nữ bên cạnh. Muốn chồng không bao giờ dấn thân vào con đường ngoại tình, vợ nên học thuộc những chiêu này.

Phụ nữ đừng tự ti về vẻ ngoài của mình hay viện cớ không có thời gian mà ngại tiếp xúc với chồng. Bởi đó có thể là nguyên nhân khiến cho chồng chọn con đường ngoại tình để thỏa mãn những nhu cầu của bản thân. Một người vợ khôn ngoan sẽ không nơm nớp lo sợ chuyện chồng phản bội nhờ những bí quyết này. Đầu tiên, chuẩn bị tâm lý về việc chồng ngoại tình

Trước hết, bạn hãy chuẩn bị tâm lý về việc người đàn ông nào cũng sẽ ngoại tình. Khi có đủ điều kiện, anh ấy sẽ đi tìm một người khác để đáp ứng nhu cầu của mình. Cuộc đời này không thể lường trước được chữ ngờ. Khi về chung một nhà, chắc chắn sẽ xảy ra những cuộc cãi vã, dù trước đó cả hai đã yêu nhau đến thế nào. Hôm nay có thể nói yêu, nhưng đến mai đã thay lòng đổi dạ. Chồng ngoại tình, bạn đừng quá lo sợ - Ảnh minh họa: Internet Khi quan điểm và cách sống của mỗi người thay đổi, việc xung đột là điều không tránh khỏi. Suy cho cùng là vợ, bạn nên tự chuẩn bị tâm lý trước. Đừng quá tin tưởng chồng, cũng đừng quá tin tưởng vào tài vun vén hạnh phúc của mình. Có những trường hợp, vợ giỏi chiều chồng nuôi con nhưng chồng vẫn đi ăn vụng bên ngoài. Bạn nên nhớ chuyện ngoại tình khó có người đàn ông nào cưỡng lại được. Thế nên là vợ, bạn hãy tự học cách bảo vệ mình trước. Hãy tập cách chấp nhận việc chồng sớm muộn gì cũng sẽ ngoại tình. Dù đó là ngoại tình tư tưởng hay thể xác gì cũng vậy.

Thường xuyên giao tiếp bằng ánh mắt Hãy nói chuyện thẳng thắn và nhìn vào mắt chồng để hiểu nhau hơn - Ảnh minh họa: Internet Khi nói chuyện với chồng, bạn nên nhìn thẳng vào mắt của anh ấy. Điều đó vừa thể hiện sự thân mật, vừa bộc lộ được sự tôn trọng đối với bạn đời. Đây cũng là cách giúp bạn nhận ra một người có đang nói dối hay giấu giếm điều gì không. Bởi khi nói dối, anh ấy sẽ lảng tránh ánh mắt cũng như những hành động thân mật mà bạn dành cho anh ấy. Chỉ khi nhìn vào mắt nhau, bạn mới hiểu được những tâm tư tình cảm của anh ấy. Nếu chồng có ngoại tình, bạn cũng sẽ nhận ra ngay. Dành cho chồng những cử chỉ đụng chạm thân mật Phụ nữ đừng quá khô khan, hãy dành cho chồng những cử chỉ đụng chạm thân mật. Đây là cách thể hiện tình cảm của bạn một cách chân thật nhất. Nếu vợ chồng bạn không có quá nhiều thời gian để nói chuyện với nhau, khi ngủ, hãy ôm chồng. Hành động này vừa thể hiện anh ấy thuộc về bạn, vừa nói lên được tình cảm bạn dành cho chồng như thế nào. Phụ nữ đừng quá khô khan mà đôi khi cũng phải thể hiện tình cảm, nhất là với chồng. Nhấn mạnh “nếu chồng ngoại tình sẽ ly hôn” Hãy tuyên bố sẽ ly hôn nếu chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ đừng yếu đuối, đừng chỉ biết khóc, cũng đừng chỉ biết đánh ghen để giữ chồng. Đừng đặt bản thân vào thế bị động để người khác muốn làm gì thì làm. Đôi khi bạn cũng phải mạnh mẽ nói về lập trường của mình. Việc tuyên bố bản thân không thể chịu được cảm giác phản bội, sẽ ly hôn khi phát hiện ai đó nói dối, như một lời đe dọa khiến chồng suy nghĩ lại. Có nhiều người đàn ông cứ nghĩ vợ yếu đuối, không dám ly hôn. Vì thế khi vợ tuyên bố chắc nịch như vậy, anh ấy cũng sẽ cảm thấy lo sợ.

Trước khi lấy chồng, phụ nữ cần học những kỹ năng này để hôn nhân viên mãn hơn Dưới đây là những kỹ năng phụ nữ trước khi về nhà chồng cần nắm thật kỹ, chúng sẽ giúp ích cho bạn trong việc giải quyết vấn đề về đời sống vợ chồng đấy!

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