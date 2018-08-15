Khi bị phát giác chuyện ngoại tình, đàn ông sẽ ru ngủ vợ bằng những lời ngọt ngào này

Phụ nữ yêu 15/08/2018 17:05

Vợ nên biết những lời chồng sẽ nói khi bị phát hiện ngoại tình để đề phòng, không bị ru ngủ trong những lời đường mật của đối phương.

Đàn bà thường yêu bằng tai, chỉ cần nghe những lời nói ngọt ngào cũng khiến họ say đắm cả đời. Nắm bắt được điểm yếu này của phụ nữ nên đàn ông tha hồ lừa dối vợ khi bị phát hiện ngoại tình. Thế nên phụ nữ khôn đừng để đàn ông ru ngủ mình bằng những câu nói này.

“Anh chỉ có mình em, cô ấy chỉ là người qua đường”

Khi bị phát giác chuyện ngoại tình, đàn ông sẽ ru ngủ vợ bằng những lời ngọt ngào này - Ảnh 1
Đàn ông luôn nói những lời ngọt ngào để lấy lòng vợ - Ảnh minh họa: Internet

Khi bị phát hiện ngoại tình, đàn ông sẽ chối bỏ mối quan hệ ngoài luồng đó ngay. Họ lấy lòng vợ bằng cách khẳng định vợ là người duy nhất, nhân tình chỉ là phù du. Tuy nhiên sâu thẳm trong tâm hồn của họ vẫn còn muốn tiếp tục mối quan hệ đó. Họ chỉ dỗ dành vợ bằng những lời nói sáo rỗng đó để vợ tha thứ. Sau đó anh ấy sẽ có cơ hội tiếp tục qua lại với người phụ nữ kia. Đàn ông vốn biết cách nắm bắt điểm yếu của phụ nữ. Và phụ nữ đều chết đứ đừ với những chiêu trò đó. Tuy nhiên phụ nữ nên nhớ chỉ khi tình yêu đã nhạt mới có sự xuất hiện của người thứ ba. Suy cho cùng đàn ông không tạo cơ hội thì nhân tình sẽ không có cơ hội chen chân vào cuộc hôn nhân của anh ấy.

“Em không thua cô ấy bất cứ thứ gì nhưng…”

Khi bị phát giác chuyện ngoại tình, đàn ông sẽ ru ngủ vợ bằng những lời ngọt ngào này - Ảnh 2
Khen vợ không thua nhân tình là cách vừa đấm vừa xoa - Ảnh minh họa: Internet

Câu này tưởng chừng là khen vợ nhưng lại là lời châm chọc nguy hiểm. Anh ấy có ý muốn so sánh bạn với người phụ nữ kia. Đàn ông không tự dưng mà ngoại tình, chỉ khi họ tìm thấy những điểm tốt của nhân tình mới sa vào con đường này mà thôi. Vợ nên biết đây là câu vừa đấm vừa xoa chứ không tốt đẹp gì. Khi nói câu này, đồng nghĩa với việc họ xem thường vợ. Họ nghĩ vợ là người dễ dàng chấp nhận lời của mình để thay đổi bản thân. Có nhiều cô vợ chưa biết gì đã mau mắn lên kế hoạch thay đổi chính mình để giữ chồng. Đến khi thay đổi rồi thì chồng đã một đi không trở lại.

“Đây là lần đầu tiên, anh hứa sẽ không tái phạm nữa”

Khi bị phát giác chuyện ngoại tình, đàn ông sẽ ru ngủ vợ bằng những lời ngọt ngào này - Ảnh 3
Đàn ông ngoại tình lần một sẽ có lần hai - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường nói câu này để xoa dịu vợ. Vợ sẽ nghĩ rằng đàn ông ai cũng ngoại tình, chỉ cần họ cảm thấy hối lỗi là được. Thế nên đây là câu nói khiến nhiều phụ nữ tin nhất. Họ chấp nhận bỏ qua cho chồng vì lời hứa không tái phạm của anh ấy. Phụ nữ nào cũng vậy, ai cũng muốn tha thứ cho một người đã hối cải. Vả lại phận đàn bà, họ luôn muốn giữ tốt vai trò vun vén, giữ lửa hôn nhân của mình. Không ai muốn gia đình đổ vỡ nên sẽ chấp nhận tin tưởng và cho chồng một cơ hội để quay về. 

“Anh chỉ vui chơi thôi chứ không có ý bỏ vợ con”

“Cô ấy chỉ là người anh mới quen, chỉ là vui chơi qua đường, chứ anh không có ý định bỏ rơi vợ con”. Đây là câu nói khôn ngoan của đàn ông khi bị phát hiện ngoại tình. Họ luôn tìm cách chối bỏ sai lầm của mình. Không có người đàn ông nào ăn vụng mà thừa nhận việc mình ăn vụng. Họ luôn lấp liếm bằng những lời lẽ ngọt ngào. Và tất nhiên những cô vợ thường "chết" vì điều này. Lời của chồng, vợ chỉ nên tin một phần đừng nên tin tuyệt đối. Vợ đừng tự ru ngủ mình bằng niềm tin rằng chồng chơi đã rồi về, nhân tình chỉ là nhất thời, anh ấy sẽ không chạy theo mà bỏ rơi vợ con. Bạn nên nhớ trên đời này điều gì cũng có thể xảy ra. Đừng chìm đắm trong những lời mật ngọt mà tự làm khổ bản thân.

  

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