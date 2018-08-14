Chồng ngoại tình là nỗi ám ảnh mà nhiều chị em phụ nữ phải đối mặt. Nhưng không phải ai cũng đủ sáng suốt để biết bản thân nên làm gì khi phát hiện chồng phản bội.

Ngày phát hiện anh ngoại tình, chị khóc nhiều, làm đủ thứ cách để chồng quay về. Thời gian đó nhìn chị già đi trông thấy, nết nhăn ở mắt xuất hiện nhiều hơn, mái tóc lấm tấm những sợi bạc. Chị mới chạm ngưỡng 30 mà cứ tưởng đã 40. Ai cũng khuyên chị nên tút tát lại bản thân một chút, khi đó mới mong giữ được chồng. Nếu cứ giữ vẻ ngoài này, sớm muộn gì anh cũng đi luôn không muốn về. Mới đầu chị nghe những lời đó chỉ biết ậm ừ cho qua vì còn phải chăm con nhỏ nên không có thời gian. Nhưng đến một hôm, anh về nhà rất khuya trong tình trạng say mèm. Người đi không vững té xuống té lên nên chị phải đỡ vào tận phòng. Sau khi tháo giày, cà vạt cho chồng xong, chị thấy chiếc điện thoại lòi ra từ túi anh. Chị tò mò nên bật lên xem. Chồng ngoại tình là nỗi ám ảnh của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Từ ngày cưới nhau đến giờ, cả hai luôn tôn trọng quyền riêng tư của nhau nên anh không cài mật khẩu điện thoại. Thế là chị dễ dàng mở được điện thoại của anh và vào những thư mục quen thuộc. Tin nhắn, cuộc gọi của anh vẫn còn nguyên, không xóa. Sau khi xem một loạt tin nhắn, mặt chị nóng ran. Vì toàn là những lời tâm tình ngọt ngào của anh và người phụ nữ kia. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, chị vào mục thư viện để xem ảnh. Dường như toàn là ảnh của anh và người phụ nữ kia, hoàn toàn không có bức ảnh gia đình nào. Nhìn người phụ nữ kia e ấp nép vào người anh, chị giận run người. Lúc này chị mới nhận ra một điều đã đến lúc bản thân phải thay đổi. Nguyên nhân anh ngoại tình là vì người phụ nữ kia đẹp và có thân hình gợi cảm hơn chị.

Sau khi biết được mọi việc, sang ngày hôm sau, chị bắt đầu thay đổi. Chị nhờ một người bạn thân tư vấn cho mình cách ăn mặc, rồi luyện tập thể dục để lấy lại thân hình thon gọn như xưa. Mọi việc dần tốt hơn khi chị thay đổi gu thời trang và cách cư xử của mình. Ngày xưa anh nói gì chị cũng dạ vâng. Bây giờ chị không còn chiều theo ý chồng nữa. Lần đó, chị đưa con về nhà ba mẹ chồng mà không nói với anh tiếng nào. Cũng đã lâu rồi chị không có thời gian để thăm ba mẹ chồng, làm tròn đạo nghĩa con dâu. Đàn bà khôn chỉ nên làm đẹp khi chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Do ba mẹ mất sớm nên chị xem ba mẹ chồng như người thân của mình. Ba mẹ chồng cũng quý mến chị vì tính cách hiền lành, đảm đang, đúng mẫu người phụ nữ của gia đình. Ngày đó, khi nào anh về chị mới theo về cùng, chứ chưa bao giờ đi một mình. Bây giờ chị muốn nhân cơ hội này để thân thiết với ba mẹ chồng nhiều hơn. Thực tế mục đích của chị là muốn có đồng minh đứng về phía mình. Chị không muốn đơn độc trong trận chiến với nhân tình của chồng. Thời gian đó, chị hay đi đi về về giữa nhà ba mẹ chồng với nhà mình. Thấy chị cứ ra ngoài suốt, anh sinh nghi ngờ. Vả lại thấy chị đẹp hơn, anh nghĩ là chị đang qua lại với người nào đó. Lòng ghen tuông trỗi dậy nên anh bắt đầu theo dõi chị.

Hôm đó, đi làm về chị ghé ngang siêu thị mua thức ăn rồi đến nhà ba mẹ chồng. Anh cũng âm thầm đi theo sau. Thấy xe chị quẹo vào con hẻm quen thuộc, anh ngờ ngợ. Chị dừng xe trước nhà rồi lấy điện thoại gọi cho anh. Chị nói với giọng lạnh lùng: “Đến rồi thì vào ăn bữa cơm với ba mẹ”. Sau khi chị cúp máy, lòng anh có cảm giác gì đó rất khác lạ. Đã lâu rồi anh không có thời gian về thăm ba mẹ, anh hoàn toàn không biết chút gì về vấn đề sức khỏe của ông bà. Vì mải mê chạy theo dục vọng, anh dần dần rời xa chính gia đình của mình. Chị điện thoại bảo anh vào ăn cơm cùng gia đình - Ảnh minh họa: Internet Trong bữa cơm, chị ngồi gắp thức ăn cho ba mẹ chồng rồi nói chuyện rất vui vẻ. Anh cúi gằm mặt, không buồn đụng đũa. Ba anh lên tiếng. - Công việc dạo này bận lắm hả con? Nhớ giữ gìn sức khỏe đừng làm việc quá sức. Mẹ chồng cũng nói thêm. - Mấy ngày nay chân mẹ yếu, lưng cứ đau nhức. Cũng may có vợ con về giúp việc nhà cửa. Thời buổi này làm gì có con dâu hiểu chuyện như vậy. Con đừng có mà lăng nhăng. Mẹ chỉ xem con Thùy là dâu của nhà này thôi. Mặt anh hiện rõ vẻ xấu hổ. Chị nhìn thái độ của chồng, trong lòng cũng hả hê đôi phần. Thế nên đàn bà khôn ngoan đừng dại đánh ghen mà chỉ nên làm đẹp, rồi tranh thủ lấy lòng ba mẹ chồng. Khi đó bạn mới nắm chắc phần thắng về mình.

Khi chồng ngoại tình, phụ nữ cứ tuyên bố hùng hồn thế này đảm bảo ai cũng phải sợ Dưới đây là những điều vợ nên nói khi phát hiện chồng ngoại tình, đảm bảo khi nghe được, không có người đàn ông nào chịu nổi.

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