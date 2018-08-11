Có chồng ngoại tình, ai rồi cũng phải gánh chịu những nỗi sợ hãi và đau đớn này

Phụ nữ yêu 11/08/2018 14:28

Phụ nữ rất sợ bị phản bội, sợ người mình yêu không yêu mình nữa. Có nhiều người sẽ tìm cách níu kéo, cũng có người lại chọn cách buông tay. Thế nhưng ai cũng phải chịu những nỗi đau này.

Có câu “phụ nữ lấy chồng ai rồi cũng khóc”, khóc vì cơm không lành canh không ngọt. Khóc vì những vấn đề xung đột xảy ra trong gia đình, khóc vì chồng trót lỡ dấn thân vào con đường ngoại tình. Đàn bà có chồng phản bội, ngày đêm phải hao hơi tổn sức, lo lắng không biết cuộc hôn nhân của mình khi nào sẽ chấm dứt. Dù bạn chọn cách giải quyết như thế nào, ai cũng phải trải qua những đau đớn này.

Cảm giác bất an khi chung đụng với một người phản bội

Có chồng ngoại tình, ai rồi cũng phải gánh chịu những nỗi sợ hãi và đau đớn này - Ảnh 1
Đàn bà có chồng ngoại tình sợ hãi khi ngủ cùng chồng - Ảnh minh họa: Internet

Khi nằm bên cạnh một người chồng ngoại tình, bạn sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi và bất an. Vì cảm giác chung đụng với một người phản bội là không bao giờ chấp nhận được. Đàn ông có thể lên giường với bất cứ cô gái nào mà anh ta gặp. Nhưng phụ nữ lại khác. Họ không thể yên giấc khi ở cạnh người mình không yêu thương. Thế nên cảm giác chung đụng lại càng đáng sợ hơn gấp trăm lần. Nhiều người cảm thấy bản thân như đang dùng chung đồ với người khác. Họ muốn ngủ riêng nhưng lại sợ đó là nguyên do khiến cho gia đình đổ vỡ nhanh hơn. Đêm nào họ cũng nhìn tấm lưng của chồng mà lòng dạ bồn chồn. Có khi chồng ngủ mơ quay sang gác nhẹ lên chân thôi cũng khiến họ cảm thấy ghê tởm.

Sợ chồng "ngựa quen đường cũ"

Có chồng ngoại tình, ai rồi cũng phải gánh chịu những nỗi sợ hãi và đau đớn này - Ảnh 2
Họ sợ chồng lại ngoại tình lần nữa - Ảnh minh họa: Internet

Việc ngoại tình có lần một sẽ có lần hai và nhiều lần sau đó. Khi trở về sau những cuộc vui chơi, đàn ông có cảm giác ân hận nhưng rồi sau một thời gian vẫn chứng nào tật nấy. Những cảm giác khi ngoại tình như thuốc phiện khiến đàn ông say mê cả đời. Câu “ăn vụng ngon hơn ăn thường” quả thật không sai. Cảm giác của việc lén lút làm chuyện gì đó mang lại những khoái cảm vô cùng khó tả. Đây là điều những cô vợ đau khổ nhất và luôn phập phồng lo sợ.

Sợ của cải trong nhà "đội nón ra đi"

Khi chồng ngoại tình, điều vợ sợ nhất là chồng đem tiền cho gái. Bởi đàn ông không có tiền, gái nào mà dám theo. Chỉ khi có đủ điều kiện đàn ông mới quan hệ ngoài luồng mà thôi. Cũng vì vậy mà vợ luôn trong trạng thái bất an, luôn kiểm soát tài chính của chồng chặt chẽ hơn xưa. Lúc nào họ cũng đắn đo có nên để chồng giữ tiền hay không. Đó là tâm lý chung của những người phụ nữ có chồng ngoại tình. Họ sợ đến một ngày chồng mang hết tiền cho gái, đến khi đó có khóc than cũng đã muộn.

Lo lắng vợ chồng không còn tiếng nói chung

Có chồng ngoại tình, ai rồi cũng phải gánh chịu những nỗi sợ hãi và đau đớn này - Ảnh 3
Tình cảm vợ chồng sẽ nhạt dần khi chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình thường không muốn lắng nghe những gì vợ nói. Họ chỉ muốn làm theo bản năng của chính mình. Cũng vì vậy mà có nhiều cặp vợ chồng hễ nói với nhau chưa đầy ba câu đã cãi vã, xung đột. Chẳng hạn vợ hỏi chồng hôm nay sao về trễ. Đó cũng là câu nói khiến cánh mày râu vô cùng bực mình và khó chịu. Họ cảm giác như vợ đang muốn theo dõi những hành động của mình. Bên cạnh đó, có nhiều cặp vợ chồng không còn tiếng nói chung. Chồng trở nên lạnh nhạt và thờ ơ trước những ý kiến của vợ. Họ xem những lời của vợ như gió thoảng mây bay. Nói chung khi ngoại tình, đàn ông vui, còn đàn bà lại mang quá nhiều nỗi sợ hãi và bất an trong lòng.

 

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Sau khi lập gia đình, phụ nữ là người thay đổi nhiều nhất. Vì vậy mà nhiều ông chồng không thể chấp nhận được sự thay đổi đó nên đâm ra chán nản.

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