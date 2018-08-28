Phụ nữ sinh tuổi này có thể làm nên đại nghiệp, không bao giờ ngửa tay xin tiền chồng

Tâm linh - Tử vi 28/08/2018 15:22

Dưới đây là những con giáp có khả năng làm nên đại nghiệp, đường tình duyên cũng vô cùng thuận lợi, lấy được người chồng yêu thương, hôn nhân viên mãn đến cuối đời.

Tuổi Hợi

Phụ nữ sinh tuổi này có thể làm nên đại nghiệp, không bao giờ ngửa tay xin tiền chồng - Ảnh 1
Hợi tự lập về mặt tài chính - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời tuổi Hợi khá may mắn, nhận được nhiều tin vui từ công việc, tình duyên lẫn gia đạo. Trong công việc, bạn thường xuyên thay đổi môi trường làm việc nhưng có khả năng thích nghi vô cùng tốt. Vì vậy Hợi tích lũy cho mình khá nhiều mối quan hệ. Khi có cơ hội tốt những người đó đều ưu tiên để bạn thể hiện tài năng của mình. Nhờ đó bạn có thể làm giàu từ khi còn rất trẻ, sự nghiệp thuận lợi thăng tiến không ngừng. Còn trong chuyện tình duyên, bạn luôn thu hút người khác bởi sự tinh tế và cách nói chuyện khôn khéo của mình. Cuộc sống hôn nhân của bạn cũng rất viên mãn, được chồng yêu thương và gia đình chồng tôn trọng.

Tuổi Dần

Phụ nữ sinh tuổi này có thể làm nên đại nghiệp, không bao giờ ngửa tay xin tiền chồng - Ảnh 2
Dần không phụ thuộc vào chồng - Ảnh minh họa: Internet

Dần có vẻ ngoài mạnh mẽ, thuộc kiểu phụ nữ biết kiếm ra tiền và tự lập tài chính. Dù khi đã thành gia lập thất, bạn vẫn lao động miệt mài không ngừng nghỉ. Nếu lấy người chồng khá yếu đuối, bạn sẽ đứng ra gánh vác trách nhiệm là trụ cột của gia đình. Còn ngược lại, bạn sẽ trở thành người vợ đôn hậu, hiền lành, luôn quan tâm và nghĩ cho chồng con của mình. Không chỉ kiếm tiền giỏi, Dần cũng có tài quán xuyến công việc nhà vô cùng xuất sắc. Có thể nói bạn vừa đảm việc nước vừa tinh thông việc nhà, khó có người phụ nữ nào vượt mặt được Dần.

Tuổi Ngọ

Phụ nữ sinh tuổi này có thể làm nên đại nghiệp, không bao giờ ngửa tay xin tiền chồng - Ảnh 3
Ngọ mạnh mẽ và tự lập - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ có tính cách khá phóng khoáng. Bạn sẽ là người vợ tốt, người mẹ hiền, không keo kiệt hay tính toán bất cứ thứ gì với chồng con. Nếu chồng muốn, bạn sẽ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của chồng. Nếu con thích, bạn sẽ hy sinh tất cả để con được vui vẻ, hạnh phúc. Có thể nói Ngọ là người phụ nữ tận tụy và nhân hậu nhất. Trong công việc bạn nhiệt tình, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong gia đình, bạn biết vun vén để hôn nhân gắn kết, nồng thắm hơn. Ngọ là con giáp nữ có khả năng nắm quyền hành nhiều nhất trong tay, không bao giờ ngửa tay xin tiền chồng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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