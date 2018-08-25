Những con giáp dưới đây chung thủy tuyệt đối, luôn xem bạn đời của mình là quan trọng nhất, không bao giờ có tư tưởng ngoại tình hay phản bội nghĩa phu thê.

Tuổi Hợi Hợi chung thủy nhất không bao giờ thay lòng - Ảnh minh họa: Internet Những người tuổi Hợi chăm chỉ, nhiệt tình nên được mọi người yêu quý. Bạn có tài giao tiếp giỏi nên được lòng mọi người, nhất là người khác phái. Ở Hợi luôn toát ra sức hút khó cưỡng lại được. Khi bạn tiếp xúc với ai đều mang lại cảm giác an toàn và thoải mái. Cũng vì đó mà bạn luôn được mọi người tán tỉnh, muốn có mối quan hệ lâu dài. Tuy nhiên Hợi sẽ không tính đến chuyện kết hôn khi còn trẻ. Bạn luôn dành hết tâm huyết cho công việc nên chuyện trăm năm tạm gác sang một bên. Nhưng một khi đã có ý định kết hôn, bạn khá nghiêm túc và trách nhiệm. Hợi sẽ là người vợ/chồng chung thủy, một lòng một dạ với bạn đời của mình.

Tuổi Sửu Sửu luôn trân trọng bạn đời của mình - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu dù nam hay nữ cũng đều có vẻ ngoài ưa nhìn. Cũng vì vậy mà bạn luôn có nhiều người vây quanh tán tỉnh. Từ khi đi học, bạn đã nhận được khá nhiều lời tỏ tình. Đến khi lớn lên đi làm và có gia đình, những lời ong bướm đó cũng ngày một tăng lên. Tuy nhiên Sửu không bao giờ có ý định phản bội người bạn đời của mình. Bạn luôn biết cách từ chối khéo léo không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình. Có thể nói Sửu là con giáp chung thủy, khi đã yêu thì không bao giờ thay lòng đổi dạ.

Tuổi Ngọ Ngọ có trách nhiệm với gia đình - Ảnh minh họa: Internet Ngọ là người phóng khoáng, thích bay nhảy tìm kiếm những điều mới lạ. Khi còn độc thân, bạn khó ngồi yên một chỗ mà luôn vận động, tìm tòi. Ai cũng nghĩ Ngọ rất phong lưu, đa tình, được nhiều người theo đuổi nên sẽ có tính lăng nhăng. Nhưng không, một khi đã yêu ai là bạn luôn chung thủy tuyệt đối, không bao giờ có tư tưởng “bắt cá hai tay”. Một khi đã tính đến chuyện kết hôn, Ngọ vô cùng nghiêm túc. Bạn ít khi khiến người bạn đời của mình phải buồn phiền. Trong cuộc sống hôn nhân, bạn là người vợ/chồng có trách nhiệm, luôn quan tâm đến cảm xúc của những thành viên trong gia đình. Dù có rất nhiều người vây quanh tán tỉnh, nhưng bạn không bao giờ sa ngã. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp sướng như tiên, hễ bước chân ra đường là gặp may, lượm vàng, nhặt tiền trong 12 ngày tới Trong 12 ngày tới, những con giáp dưới đây hễ bước chân ra đường là lộc lá bủa vây, tiền tự động bay vào túi, sung sướng như tiên khiến người khác hờn đỏ mắt.

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